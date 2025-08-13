Τα είπαν για περίπου μια ώρα μέσω τηλεδιάσκεψης Τραμπ - Ευρωπαίοι ηγέτες και Ζελένσκι

Πρέπει να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία για μια δίκαιη ειρήνη, λέει ο Ζελένσκι

Ο

έφτασε νωρίτερα στο Βερολίνο και κάλεσε σήμερα τους συμμάχους του να ασκήσουν πιέσεις στη Μόσχα και να αποτρέψουν οποιαδήποτε

από την πλευρά της Ρωσίας, πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες μέσω

ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Γερμανός καγκελάριος

, ο Βρετανός πρωθυπουργός

και ο Γάλλος πρόεδρος

.

Κλείσιμο

Οφείλουμε να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία της Ουκρανίας και των εταίρων μας για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε εξαπάτηση από την πλευρά της Ρωσίας» σημείωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Telegram.



«Επί του παρόντος δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι Ρώσοι ετοιμάζονται να δώσουν τέλος στον πόλεμο» πρόσθεσε.

«Η ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς Κίεβο και ΕΕ» λέει η Ρώμη