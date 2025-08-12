Οι Μακρόν προσέλαβαν ντεντέκτιβ για την ινφλουένσερ που διέδιδε ότι η Μπριζίτ γεννήθηκε άνδρας - Βρήκαν σχέσεις με Ρώσους εθνικιστές

Οι σχέσεις της influencer με την ακροδεξιά και τη Ρωσία

Ο Πουσάρ δήλωσε σε διαδικτυακό βίντεο τονότι είχε μεταφράσει την έρευνά του για τη Μπριζίτ Μακρόν στα αγγλικά και την έστειλε στην Όουενς και «σε άλλους» που δεν κατονόμασε.Οι πληροφορίες που της έδωσε περιλάμβαναν τα συμπεράσματα της δικής του έρευνας, καθώς και δημοσιεύματα άλλων μέσων, όπως άρθρο της Daily Mail που κάλυπτε τους ισχυρισμούς.«Πιστεύω ότι [η Όουενς] δεν ήξερε τίποτα για τη Μπριζίτ Μακρόν μόλις έναν μήνα πριν, και ξαφνικά ασχολείται με την υπόθεση, λέγοντας ότι» για να το αποκαλύψει, είπε, προσθέτοντας ότι υπήρξε «».Αργότερα, ο Πουσάρ έγραψε το βιβλίο, τίτλο που χρησιμοποίησε και η Όουενς για το δικό της podcast για τους Μακρόν.Η πρώτη αναφορά της Όουενς στη θεωρία έγινε σε επεισόδιο του Μαρτίου 2024, όπου μνημόνευσε ένα ρεπορτάζ της Daily Mail του 2021 με τίτλο «Η απόδειξη ότι η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας ΔΕΝ γεννήθηκε άνδρας», σύμφωνα με την έρευνα. Επίσης, παραχώρησε εκτενή συνέντευξη στον Πουσάρ στο podcast, παρουσιάζοντάς τον ως «φορέα της αλήθειας» που οι Μακρόν προσπαθούν να φιμώσουν.Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι, μετά την κυκλοφορία της σειράς Becoming Brigitte της Όουενς,κάλυψαν το θέμα. Το μετέδωσε το Tsargrad, τηλεοπτικό κανάλι υπό τον Κονσταντίν Μαλοφέγιεφ, τον οποίο οι ερευνητές περιγράφουν ως σύμμαχο του. Το Russia’s RT έχει δημοσιεύσει για την Όουενς περισσότερες από 30 φορές από το 2018.Δεν βρέθηκαν στοιχεία ότι η Όουενς έχει συναντηθεί μεή πρόσωπα των κρατικών μέσων, ούτε ότι έχει άμεσες προσωπικές ή επαγγελματικές σχέσεις με τη Ρωσία.Ωστόσο, η Όουενς έχει αλληλεπιδράσει στα social media με τον, Ρώσο εθνικιστή και φιλόσοφο, ανταλλάσσοντας αναρτήσεις πολλαπλές φορές.Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης δεσμούς της με τη, ανιψιά της Μαρίν Λεπέν. Η Μαρεσάλ δεν ανήκει πλέον στο κόμμα Rassemblement National της Λεπέν, καθώς έχει προσχωρήσει σε άλλο κόμμα με ακόμη πιο σκληρές θέσεις για τη μετανάστευση και τα κοινωνικά ζητήματα.Η Όουενς ήταν η κεντρική ομιλήτρια στο συνέδριο Convention de la Droite στο Παρίσι το 2019, που οργανώθηκε από ακροδεξιές και εθνικιστικές οργανώσεις κοντά στη Μαρεσάλ, η οποία επίσης μίλησε στην εκδήλωση. Οι δύο γυναίκες έχουν αναφερθεί η μία στην άλλη σε αναρτήσεις τους στο X.Η έρευνα κατέγραψε επίσης την κριτική της Όουενς στον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον οποίο αποκάλεσε «κοινωνιοπαθή δολοφόνο που ζει από επιδόματα» και «το πρεζάκι της γειτονιάς».Επίσης, εντόπισε ότι ο Νάιτζελ Φαράτζ, επικεφαλής του κόμματος Reform UK, φέρεται να ήταν επίτιμος καλεσμένος στον γάμο της Όουενς με τον Τζορτζ Φάρμερ, πρώην επικεφαλής της πλατφόρμας Parler. Επισημάνθηκε και η σύνδεσή της με τον Τάκερ Κάρλσον, που την έχει φιλοξενήσει σε συνέντευξη, καθώς και οι αναρτήσεις της για τους αδελφούς Άντριου και Τρίσταν Τέιτ.Η μήνυση των Μακρόν, που κατατέθηκε στο Ντέλαγουερ, κατηγορεί την Όουενς ότι δημοσίευσε «αναληθείς ισχυρισμούς», συμπεριλαμβανομένου ότι η Μπριζίτ γεννήθηκε άνδρας με το όνομα Ζαν-Μισέλ Τρογκνέ. Ο Γάλλος πρόεδρος και η σύζυγός του είναι διατεθειμένοι να ταξιδέψουν στο Ντέλαγουερ για να παραστούν αυτοπροσώπως στη δίκη, όπως είπε ο δικηγόρος τους, Κλερ, στους FT τον περασμένο μήνα.