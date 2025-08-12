Οι Μακρόν προσέλαβαν ντεντέκτιβ για την ινφλουένσερ που διέδιδε ότι η Μπριζίτ γεννήθηκε άνδρας - Βρήκαν σχέσεις με Ρώσους εθνικιστές
Οι Μακρόν προσέλαβαν ντεντέκτιβ για την ινφλουένσερ που διέδιδε ότι η Μπριζίτ γεννήθηκε άνδρας - Βρήκαν σχέσεις με Ρώσους εθνικιστές
Η απόφαση να προσληφθούν ερευνητές δείχνει πόσο σοβαρά αντιμετωπίζουν ο Γάλλος πρόεδρος και η σύζυγός του την υπόθεση και πόσους πόρους είναι διατεθειμένοι να διαθέσουν
Οι δικηγόροι του Εμανουέλ και της Μπριζίτ Μακρόν προσέλαβαν ερευνητές για να συγκεντρώσουν στοιχεία σχετικά με την Αμερικανίδα podcaster Κάντας Όουενς, καθώς προετοιμάζονταν να τη μηνύσουν, οδηγώντας σε μια αναλυτική καταγραφή των δεσμών της με προσωπικότητες της γαλλικής άκρας δεξιάς και της δημοφιλίας της στα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Οι Μακρόν μηνύουν την Όουενς, μια influencer στις ΗΠΑ, για όσα περιγράφουν ως «παράλογες, συκοφαντικές και εξωφρενικές φαντασιοπληξίες» σε μια σειρά podcast που συγκέντρωσε εκατομμύρια ακροατές. Ο κεντρικός ισχυρισμός της είναι ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας.
Ορισμένα στοιχεία από την έρευνα κοινοποιήθηκαν στους Financial Times. Εκτός από την περιγραφή των δεσμών της Όουενς με την άκρα δεξιά στη Γαλλία, οι ερευνητές κατέγραψαν τις σχέσεις της με λαϊκιστές δεξιούς στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και τις διαδικτυακές της αλληλεπιδράσεις με έναν Ρώσο εθνικιστή.
«Οι Μακρόν κατέθεσαν αυτή τη μήνυση γνωρίζοντας πλήρως με ποιους είναι συνδεδεμένη η Όουενς», δήλωσε ο Νταν Ναρντέλο, εκτελεστικός πρόεδρος της Nardello & Co και πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας της Νέας Υόρκης.
Η απόφαση να προσληφθούν ερευνητές δείχνει πόσο σοβαρά αντιμετωπίζουν ο Γάλλος πρόεδρος και η σύζυγός του την υπόθεση και πόσους πόρους είναι διατεθειμένοι να διαθέσουν, σε μια σπάνια περίπτωση όπου εν ενεργεία αρχηγός κράτους μηνύει influencer για το περιεχόμενό του.
Η Όουενς δήλωσε: «Η Μπριζίτ Μακρόν πιάστηκε ξανά, και μεταξύ δικηγόρων, διεθνών ομάδων δημοσίων σχέσεων και ερευνητών, το ζευγάρι ξοδεύει πραγματικά χρήματα για να καταπνίξει την παράνοια του παρελθόντος της».
«Ακριβώς πόσα χρήματα δαπανήθηκαν για να διαπιστωθεί ότι, από συνολικά 12.704 tweets, δύο φορές αναδημοσίευσα έναν Ρώσο φιλόσοφο; Ή ότι από εκατοντάδες ομιλίες παγκοσμίως, μίλησα μία φορά σε ένα συνέδριο στο Παρίσι μαζί με τη Μαριόν Μαρεσάλ;»
Οι δικηγόροι συχνά αναθέτουν έρευνες για τα άτομα που σκοπεύουν να μηνύσουν, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για δίκες. Η εντολή προς τους ερευνητές ήταν να καταγράψουν τις δημόσιες δηλώσεις της Όουενς και να συντάξουν το προφίλ της, χρησιμοποιώντας μόνο δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες.
Η έρευνα περιέγραψε τη στροφή της Όουενς από το να αυτοπροσδιορίζεται ως φιλελεύθερη στα πρώτα της βήματα, στο να γίνει συντηρητική μετά – όπως λέει – από διαδικτυακή παρενόχληση. Έγινε ένθερμη υποστηρίκτρια του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά πρόσφατα αποστασιοποιήθηκε, δηλώνοντας ότι «ντρέπεται» που έκανε καμπάνια υπέρ του.
Πώς προέκυψαν τα fake news ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδραςΟι ερευνητές εξέτασαν την προέλευση του ισχυρισμού ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας. Διαπίστωσαν ότι, ενώ ένας Ισπανός blogger δημοσίευσε για το θέμα τον Μάιο του 2017, η φήμη πήρε διαστάσεις στη Γαλλία από το 2021. Στα τέλη του 2023, ο Ξαβιέ Πουσάρ, πρώην αρχισυντάκτης του ακροδεξιού γαλλικού εντύπου Faits et Documents, συνέβαλε στη διάδοση των ισχυρισμών.
Ο Πουσάρ δήλωσε σε διαδικτυακό βίντεο τον Απρίλιο του 2024 ότι είχε μεταφράσει την έρευνά του για τη Μπριζίτ Μακρόν στα αγγλικά και την έστειλε στην Όουενς και «σε άλλους τραμπικούς» που δεν κατονόμασε.
Οι πληροφορίες που της έδωσε περιλάμβαναν τα συμπεράσματα της δικής του έρευνας, καθώς και δημοσιεύματα άλλων μέσων, όπως άρθρο της Daily Mail που κάλυπτε τους ισχυρισμούς.
«Πιστεύω ότι [η Όουενς] δεν ήξερε τίποτα για τη Μπριζίτ Μακρόν μόλις έναν μήνα πριν, και ξαφνικά ασχολείται με την υπόθεση, λέγοντας ότι ρισκάρει την καριέρα της» για να το αποκαλύψει, είπε, προσθέτοντας ότι υπήρξε «πραγματική ώθηση από το περιβάλλον του Τραμπ».
Αργότερα, ο Πουσάρ έγραψε το βιβλίο Becoming Brigitte, τίτλο που χρησιμοποίησε και η Όουενς για το δικό της podcast για τους Μακρόν.
Η πρώτη αναφορά της Όουενς στη θεωρία έγινε σε επεισόδιο του Μαρτίου 2024, όπου μνημόνευσε ένα ρεπορτάζ της Daily Mail του 2021 με τίτλο «Η απόδειξη ότι η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας ΔΕΝ γεννήθηκε άνδρας», σύμφωνα με την έρευνα. Επίσης, παραχώρησε εκτενή συνέντευξη στον Πουσάρ στο podcast, παρουσιάζοντάς τον ως «φορέα της αλήθειας» που οι Μακρόν προσπαθούν να φιμώσουν.
Δεν βρέθηκαν στοιχεία ότι η Όουενς έχει συναντηθεί με Ρώσους αξιωματούχους ή πρόσωπα των κρατικών μέσων, ούτε ότι έχει άμεσες προσωπικές ή επαγγελματικές σχέσεις με τη Ρωσία.
Ωστόσο, η Όουενς έχει αλληλεπιδράσει στα social media με τον Αλεξάντρ Ντούγκιν, Ρώσο εθνικιστή και φιλόσοφο, ανταλλάσσοντας αναρτήσεις πολλαπλές φορές.
Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης δεσμούς της με τη Γαλλίδα πολιτικό της άκρας δεξιάς Μαριόν Μαρεσάλ, ανιψιά της Μαρίν Λεπέν. Η Μαρεσάλ δεν ανήκει πλέον στο κόμμα Rassemblement National της Λεπέν, καθώς έχει προσχωρήσει σε άλλο κόμμα με ακόμη πιο σκληρές θέσεις για τη μετανάστευση και τα κοινωνικά ζητήματα.
Η Όουενς ήταν η κεντρική ομιλήτρια στο συνέδριο Convention de la Droite στο Παρίσι το 2019, που οργανώθηκε από ακροδεξιές και εθνικιστικές οργανώσεις κοντά στη Μαρεσάλ, η οποία επίσης μίλησε στην εκδήλωση. Οι δύο γυναίκες έχουν αναφερθεί η μία στην άλλη σε αναρτήσεις τους στο X.
Η έρευνα κατέγραψε επίσης την κριτική της Όουενς στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο αποκάλεσε «κοινωνιοπαθή δολοφόνο που ζει από επιδόματα» και «το πρεζάκι της γειτονιάς».
Επίσης, εντόπισε ότι ο Νάιτζελ Φαράτζ, επικεφαλής του κόμματος Reform UK, φέρεται να ήταν επίτιμος καλεσμένος στον γάμο της Όουενς με τον Τζορτζ Φάρμερ, πρώην επικεφαλής της πλατφόρμας Parler. Επισημάνθηκε και η σύνδεσή της με τον Τάκερ Κάρλσον, που την έχει φιλοξενήσει σε συνέντευξη, καθώς και οι αναρτήσεις της για τους αδελφούς Άντριου και Τρίσταν Τέιτ.
Η μήνυση των Μακρόν, που κατατέθηκε στο Ντέλαγουερ, κατηγορεί την Όουενς ότι δημοσίευσε «αναληθείς ισχυρισμούς», συμπεριλαμβανομένου ότι η Μπριζίτ γεννήθηκε άνδρας με το όνομα Ζαν-Μισέλ Τρογκνέ. Ο Γάλλος πρόεδρος και η σύζυγός του είναι διατεθειμένοι να ταξιδέψουν στο Ντέλαγουερ για να παραστούν αυτοπροσώπως στη δίκη, όπως είπε ο δικηγόρος τους, Κλερ, στους FT τον περασμένο μήνα.
