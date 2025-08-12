ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πυρκαγιά Τουρκία Φωτιά Φωτιές Δαρδανέλια

Τουρκία: Μαίνεται η φωτιά στα Δαρδανέλια, πάνω από 2.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους

Σπίτια, περιουσίες και αυτοκίνητα έγιναν στάχτη - Δεκάδες άτομα στα νοσοκομεία

Για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, οι κάτοικοι των Δαρδανελίων βρίσκονται αντιμέτωποι με μια μεγάλη πυρκαγιά, η οποία απειλεί να καταστρέψει ό,τι είχε απομείνει από την προηγούμενη καταστροφή.

Η νέα φωτιά εκδηλώθηκε χθες γύρω στις 13:30, σε αγροτική έκταση στην πόλη Κεπέζ, και λόγω των ισχυρών ανέμων επεκτάθηκε γρήγορα σε δασικές περιοχές και οικισμούς στο Γκιουζέλγιαλί. Μέσα στη νύχτα, οι φλόγες κατέκαψαν κατοικίες – κυρίως πολυτελείς – καθώς και οχήματα.

Στις επιχειρήσεις κατάσβεσης, που συνεχίζονται για δεύτερο 24ωρο, συμμετέχουν 10 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 9 ελικόπτερα, ενώ στο έδαφος δρουν 75 πυροσβεστικά οχήματα, 35 πυροσβέστες, 10 μπουλντόζες, 92 βοηθητικά οχήματα και συνολικά 760 μέλη προσωπικού.

Σε κάθε περίπτωση η τουρκική κυβέρνηση αναφέρει ότι αρκετά μέτωπα φωτιάς έχουν τεθεί υπό μερικό ή πλήρη έλεγχο, ωστόσο αρκετές εστίες είναι ενεργές και οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Ειδικότερα ο υπουργός Γεωργίας και Δασών İbrahim Yumaklı ανέφερε ότι οι πυρκαγιές στο Μπολού Μουντούρνου, στο Αϊβατζίκ της Τσανάκαλε και στο Ντικίλι της Σμύρνης τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο, ενώ οι πυρκαγιές στην κεντρική Τσανάκαλε και στη Δάρδανο τέθηκαν σε μεγάλο βαθμό υπό έλεγχο.

Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν τρία χωριά, με 2.090 κατοίκους να απομακρύνονται με ασφάλεια. Συνολικά 77 άνθρωποι παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω της έντονης καπνοφοβίας και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Η φωτιά προκάλεσε προσωρινό κλείσιμο του αεροδρομίου των Δαρδανελίων, ενώ η ναυσιπλοΐα στα στενά διεκόπη μερικώς από νότο προς βορρά. Το Γκιουζέλγιαλί υπέστη σημαντικές ζημιές, καθώς πολλές βίλες έγιναν στάχτη· πλάνα από drones το πρωί αποκάλυπταν μια εικόνα ολοκληρωτικής καταστροφής.

Κλείσιμο
Πλέον, τόσο το αεροδρόμιο όσο και τα Στενά των Δαρδανελίων λειτουργούν κανονικά, ενώ δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία και ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει την πόλη με το Εζινέ.

Συνολικά, η Τουρκία αντιμετωπίζει 55 εστίες δασικών πυρκαγιών σε διάφορες περιοχές. Εκτός από τα Δαρδανέλια, σοβαρά μέτωπα καταγράφονται στη Σόμα της Μανίσα, στη Μουντουρνού του Μπολού, στη Μποζιαζί της Μερσίνας, στο Γκερμεντζίκ του Αϊδινίου, στην Αράτς της Κασταμονής και στο Γκιόκσουν του Καχραμανμαράς. Από τις συνολικές πυρκαγιές, οι 45 έχουν τεθεί υπό έλεγχο, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την κατάσβεση των υπολοίπων.

