Τουρκία: Μαίνεται η φωτιά στα Δαρδανέλια, πάνω από 2.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους
Σπίτια, περιουσίες και αυτοκίνητα έγιναν στάχτη - Δεκάδες άτομα στα νοσοκομεία
Η νέα φωτιά εκδηλώθηκε χθες γύρω στις 13:30, σε αγροτική έκταση στην πόλη Κεπέζ, και λόγω των ισχυρών ανέμων επεκτάθηκε γρήγορα σε δασικές περιοχές και οικισμούς στο Γκιουζέλγιαλί. Μέσα στη νύχτα, οι φλόγες κατέκαψαν κατοικίες – κυρίως πολυτελείς – καθώς και οχήματα.
Στις επιχειρήσεις κατάσβεσης, που συνεχίζονται για δεύτερο 24ωρο, συμμετέχουν 10 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 9 ελικόπτερα, ενώ στο έδαφος δρουν 75 πυροσβεστικά οχήματα, 35 πυροσβέστες, 10 μπουλντόζες, 92 βοηθητικά οχήματα και συνολικά 760 μέλη προσωπικού.
Σε κάθε περίπτωση η τουρκική κυβέρνηση αναφέρει ότι αρκετά μέτωπα φωτιάς έχουν τεθεί υπό μερικό ή πλήρη έλεγχο, ωστόσο αρκετές εστίες είναι ενεργές και οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Ειδικότερα ο υπουργός Γεωργίας και Δασών İbrahim Yumaklı ανέφερε ότι οι πυρκαγιές στο Μπολού Μουντούρνου, στο Αϊβατζίκ της Τσανάκαλε και στο Ντικίλι της Σμύρνης τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο, ενώ οι πυρκαγιές στην κεντρική Τσανάκαλε και στη Δάρδανο τέθηκαν σε μεγάλο βαθμό υπό έλεγχο.
Ülke genelinde devam eden yangınlara yönelik ekiplerimizin aralıksız süren mücadelesi sonucunda;— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) August 12, 2025
📍 Bolu / Mudurnu,
📍 Çanakkale / Ayvacık ve
📍 İzmir / Dikili yangınları TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI.
📍 Çanakkale / Merkez / Dardanos yangını
BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA…
A massive fire fueled by strong winds spread to cars and homes in Çanakkale, Turkey, as firefighting teams battled to contain it.— PressTV Extra (@PresstvExtra) August 12, 2025
Follow: https://t.co/7Dg3b41hTx pic.twitter.com/zxOiK8zwPJ
Çanakkale yanıyor— Eymen Sucu (@sucu_es) August 8, 2025
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.#canakkaleyanıyor #SONDAKİKA #tuerkiyeyanıyoryakılıyor #türkiyedeyangın #fire #turkey #news #BreakingNews #turkeyisburning pic.twitter.com/ARkThOM73k
Συνολικά, η Τουρκία αντιμετωπίζει 55 εστίες δασικών πυρκαγιών σε διάφορες περιοχές. Εκτός από τα Δαρδανέλια, σοβαρά μέτωπα καταγράφονται στη Σόμα της Μανίσα, στη Μουντουρνού του Μπολού, στη Μποζιαζί της Μερσίνας, στο Γκερμεντζίκ του Αϊδινίου, στην Αράτς της Κασταμονής και στο Γκιόκσουν του Καχραμανμαράς. Από τις συνολικές πυρκαγιές, οι 45 έχουν τεθεί υπό έλεγχο, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την κατάσβεση των υπολοίπων.
