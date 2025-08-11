ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Τουλάχιστον 13 νεκροί σε δύο τροχαία με λεωφορεία στο Περού

Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών για να εξακριβωθούν τα αίτια των δύο δυστυχημάτων

Σε τουλάχιστον 13 νεκρούς και πάνω από 60 τραυματίες ανέρχεται ο απολογισμός δύο τροχαίων με λεωφορεία στο νότιο Περού, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές της χώρας.

Το δυστύχημα με τους περισσότερους νεκρούς σημειώθηκε στην περιφέρεια Πούνο, όπου λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό. Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 38 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των υγειονομικών αρχών στην επαρχία Σάντια, περίπου 1.500 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Λίμα.

Σε παρόμοιο τροχαίο με λεωφορείο, αυτήν τη φορά στην περιφέρεια Κούσκο, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 30 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την ενημέρωση από την τοπική αστυνομική διεύθυνση.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των Αρχών για να εξακριβωθούν τα αίτια των δύο δυστυχημάτων.

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνά στο Περού και στην πλειονότητά τους αποδίδονται στην υπερβολική ταχύτητα, στην κακή κατάσταση τμημάτων του οδικού δικτύου, στην έλλειψη σήμανσης, καθώς και στην ατιμωρησία παραβατών του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σύμφωνα με δεδομένα της περουβιανής αστυνομίας, το 2024 χάθηκαν 3.173 ανθρώπινες ζωές στους δρόμους της χώρας.


