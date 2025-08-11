Κατάσχεση ενάμιση τόνου κοκαΐνης και έξι συλλήψεις στη Γουατεμάλα

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΚΟΣΜΟΣ
Γουατεμάλα Συλλήψεις Κοκαΐνη

Το 2024, οι αρχές της Γουατεμάλας κατέσχεσαν 18,2 τόνους κοκαΐνης, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία

Το πολεμικό ναυτικό της Γουατεμάλας συνέλαβε πέντε Μεξικανούς και έναν Σαλβαδοριανό οι οποίοι μετέφεραν ενάμιση τόνο κοκαΐνης, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Δύο σκάφη των διακινητών εντοπίστηκαν την Κυριακή ενώ έπλεαν στα ανοικτά των ακτών της Γουατεμάλας. Κατά την έρευνα που ακολούθησε εντοπίστηκαν συνολικά «1.500 πακέτα κοκαΐνης», βάρους ενός κιλού έκαστο. Στην ενημέρωση από την αστυνομία δεν διευκρινίζεται η προέλευση και ο προορισμός των σκαφών.

Τα διεθνή καρτέλ χρησιμοποιούν την Κεντρική Αμερική ως κόμβο για τη διακίνηση κοκαΐνης προς τις ΗΠΑ. Η Ουάσινγκτον εκτιμά πως το 90% της κοκαΐνης που φθάνει στις ΗΠΑ διέρχεται από χώρες της Κεντρικής Αμερικής με ιδιωτικά αεροσκάφη, πλοιάρια ή ακόμη και μικρά υποβρύχια.

Το 2024, οι αρχές της Γουατεμάλας κατέσχεσαν 18,2 τόνους κοκαΐνης, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

