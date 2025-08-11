Συνελήφθησαν στην Ισπανία δύο Γάλλοι που καταζητούνταν για φόνο, εμπορία ναρκωτικών και όπλων
Συνελήφθησαν στην Ισπανία δύο Γάλλοι που καταζητούνταν για φόνο, εμπορία ναρκωτικών και όπλων

Σε βάρος ενός εξ αυτών εκκρεμούσαν τρία ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης

Οι Αρχές στην Ισπανία ανακοίνωσαν σήμερα πως στο τουριστικό θέρετρο Μπενιδόρμ συνελήφθησαν δύο Γάλλοι που καταζητούνταν για φόνο, εμπορία ναρκωτικών και όπλων. Η σύλληψη τους έγινε το πρωί της Πέμπτης, όπως διευκρινίζεται.

Σε βάρος ενός εξ αυτών εκκρεμούσαν τρία ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης για ανθρωποκτονία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εμπορία ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος. Σύμφωνα με τις γαλλικές Αρχές, είχε ρόλο λογιστή στην εγκληματική οργάνωση και κρατούσε αρχεία των πωλήσεων ναρκωτικών.

Το 2024 φέρεται να είχε οργανώσει ένοπλη επίθεση σε μπαρ της πόλης Μοντερό, νοτιοδυτικά του Παρισιού, σε αντίποινα για την απαγωγή συνεργάτη του. Αστυνομική πηγή την οποία επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) είχε επιβεβαιώσει πως η συγκεκριμένη επίθεση αφορούσε «υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών».

