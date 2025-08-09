Διαδηλώσεις κατά της απαγόρευσης του δικτύου Palestine Action στη Βρετανία - Πάνω από 200 συλλήψεις, δείτε βίντεο
Βρετανοί νομοθέτες απαγόρευσαν το Palestine Action τον Ιούλιο - Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που δείχνει τη σύλληψη ατόμου με αναπηρία
Οι συλλήψεις έγιναν μετά από την κίνηση των διαδηλωτών που εξέφραζαν την υποστήριξή τους στο δίκτυο να συγκεντρωθούν με πλακάτ στην πλατεία του Κοινοβουλίου, ανέφεραν οι αστυνομικές αρχές, σε μία ανάρτησή τους στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.
Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απεικονίζουν αστυνομικούς να συλλαμβάνουν άτομα στην πλατεία Parliament Square, ενώ τον γύρο του διαδικτύου έχει κάνει ένα συγκεκριμένο βίντεο που δείχνει την αστυνομία να συλλαμβάνει άτομο με αναπηρία.
BREAKING: Met police arrest a disabled blind man at the Parliament Square protest, where many hundreds are holding placards which say "I oppose genocide. I support Palestine Action" pic.twitter.com/RABO0ID78g— Defend our Juries (@DefendourJuries) August 9, 2025
Τον Ιούλιο, Βρετανοί νομοθέτες απαγόρευσαν το αναφερόμενο δίκτυο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την αντιτρομοκρατική νομοθεσία, μετά από την επίθεση μερικών μελών του, κατά βάσης της Βασιλικής Βρετανικής Αεροπορίας, όπου προκάλεσαν ζημιές σε αεροσκάφη, διαμαρτυρόμενα για την υποστήριξη της Βρετανίας στο Ισραήλ.
I’ve just finished marching on the Palestine demonstration & have come to Parliament Square where people are being arrested for peacefully protesting against the proscription of Palestine Action. It’s a disgrace that people are being arrested for upholding our democratic rights. pic.twitter.com/UdrhJyRTXZ— John McDonnell (@johnmcdonnellMP) August 9, 2025
Σύμφωνα με την απαγόρευση, είναι πλέον έγκλημα για κάποιον να είναι μέλος του δικτύου, με προβλεπόμενη μέγιστη ποινή φυλάκισης 14 ετών.
These are appearing all over London…✊🏼🇵🇸— Earth Hippy 🌎🕊️💚 (@hippyygoat) August 9, 2025
Protesting against Genocide is not terrorism.
500 people have pledged to hold
"I oppose genocide, I support Palestine Action" signs today in London.
The police said they would arrest them all.
GOING TO BE A BUSY DAY FOR THE POLICE…. pic.twitter.com/le1Bg1MQwK
Η συνιδρύτρια του δικτύου Χάντα Αμόρι κέρδισε μία προσφυγή την προηγούμενη εβδομάδα για την κατάθεση έφεσης κατά της εφαρμογής της απαγόρευσης.
«Αδελφούλα μου, πώς να αντέξω χωρίς εσένα...» - Το σπαρακτικό αντίο του Κώστα Σαμαρά στη Λένα
Τραγωδία στις ΗΠΑ: 10χρονη πέθανε μετά από φρικτά βασανιστήρια από τον πατέρα και τη μητριά της - Είχε πηδήξει από το παράθυρο για να γλιτώσει
Από ήρωας, στη φυλακή: Ποιος είναι ο Βαγγέλης Μπαταρλής, ο πρώην αστυνομικός και TikToker που συνελήφθη για ναρκωτικά
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr