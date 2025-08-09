Διαδηλώσεις κατά της απαγόρευσης του δικτύου Palestine Action στη Βρετανία - Πάνω από 200 συλλήψεις, δείτε βίντεο
Διαδηλώσεις κατά της απαγόρευσης του δικτύου Palestine Action στη Βρετανία - Πάνω από 200 συλλήψεις, δείτε βίντεο

Βρετανοί νομοθέτες απαγόρευσαν το Palestine Action τον Ιούλιο - Τον γύρο του διαδικτύου κάνει  βίντεο που δείχνει τη σύλληψη ατόμου με αναπηρία

Διαδηλώσεις κατά της απαγόρευσης του δικτύου Palestine Action στη Βρετανία - Πάνω από 200 συλλήψεις, δείτε βίντεο
Περισσότεροι από 200 άνθρωποι που διαδήλωναν κατά της απόφασης της Βρετανίας ν’ απαγορεύσει το φιλοπαλαιστινιακό δίκτυο άμεσης δράσης Palestine Action, συνελήφθησαν σήμερα, έξω από το κοινοβούλιο, σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.

Οι συλλήψεις έγιναν μετά από την κίνηση των διαδηλωτών που εξέφραζαν την υποστήριξή τους στο δίκτυο να συγκεντρωθούν με πλακάτ στην πλατεία του Κοινοβουλίου, ανέφεραν οι αστυνομικές αρχές, σε μία ανάρτησή τους στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απεικονίζουν αστυνομικούς να συλλαμβάνουν άτομα στην πλατεία Parliament Square, ενώ τον γύρο του διαδικτύου έχει κάνει ένα συγκεκριμένο βίντεο που δείχνει την αστυνομία να συλλαμβάνει άτομο με αναπηρία.



Τον Ιούλιο, Βρετανοί νομοθέτες απαγόρευσαν το αναφερόμενο δίκτυο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την αντιτρομοκρατική νομοθεσία, μετά από την επίθεση μερικών μελών του, κατά βάσης της Βασιλικής Βρετανικής Αεροπορίας, όπου προκάλεσαν ζημιές σε αεροσκάφη, διαμαρτυρόμενα για την υποστήριξη της Βρετανίας στο Ισραήλ.



Κλείσιμο
Σύμφωνα με την απαγόρευση, είναι πλέον έγκλημα για κάποιον να είναι μέλος του δικτύου, με προβλεπόμενη μέγιστη ποινή φυλάκισης 14 ετών.



Η συνιδρύτρια του δικτύου Χάντα Αμόρι κέρδισε μία προσφυγή την προηγούμενη εβδομάδα για την κατάθεση έφεσης κατά της εφαρμογής της απαγόρευσης.


