ΗΠΑ: Ένοπλος σκότωσε αστυνομικό κοντά στα κεντρικά γραφεία των CDC στην Ατλάντα

Ο δράστης, που φέρεται να πίστευε πως είχε ασθενήσει λόγω του εμβολίου κατά του κορωνοϊού, βρέθηκε νεκρός λίγο αργότερα, έχοντας πιθανότατα βάλει ο ίδιος τέλος στη ζωή του