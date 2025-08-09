Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
ΗΠΑ: Ένοπλος σκότωσε αστυνομικό κοντά στα κεντρικά γραφεία των CDC στην Ατλάντα
Ο δράστης, που φέρεται να πίστευε πως είχε ασθενήσει λόγω του εμβολίου κατά του κορωνοϊού, βρέθηκε νεκρός λίγο αργότερα, έχοντας πιθανότατα βάλει ο ίδιος τέλος στη ζωή του
Ένοπλος σκότωσε χθες έναν αστυνομικό κοντά στην έδρα των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) στην Ατλάντα των ΗΠΑ, πριν εντοπιστεί νεκρός στο σημείο, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.
Η επίθεση με πυροβόλο όπλο συνέβη πριν από τις 17.00 (τοπική ώρα, μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας), κοντά στο συγκρότημα των CDC και ένα φαρμακείο, όπως διευκρίνισε σε συνέντευξη Τύπου ο αρχηγός της αστυνομίας στην Ατλάντα, Ντάριν Σίρμπαουμ.
Ο ύποπτος, που πιθανόν έδρασε μόνος του σύμφωνα με την αστυνομία, βρέθηκε νεκρός στον δεύτερο όροφο ενός φαρμακείου, έχοντας υποκύψει σε τραύματα από σφαίρα, τα οποία πιθανόν προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του.
«Ο δράστης είναι νεκρός και κανένας πολίτης δεν σκοτώθηκε από σφαίρες σε αυτή την επίθεση», δήλωσε ο δήμαρχος της Ατλάντα, Άντρι Ντίκενς σε συνέντευξη Τύπου. Σύμφωνα με τον ίδιο, στο συγκρότημα του CDC υπήρξε ανταλλαγή πολλών πυρών. Ενενήντα δύο παιδιά ενός παιδικού σταθμού στο συγκρότημα αυτό απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους σε γειτονικό σχολείο.
Ο δράστης, του οποίου η ταυτότητα δεν έγινε γνωστή, πίστευε ότι η ασθένειά του είχε προκληθεί από το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού, όπως μετέδωσε το CNN και ανέφερε η εφημερίδα The New York Times, επικαλούμενα ανώνυμες πηγές. Σύμφωνα με αυτά τα μέσα ενημέρωσης, ο πατέρας του υπόπτου είχε ενημερώσει χθες το πρωί τις αρχές ότι ο γιος του έχει τάσεις αυτοκτονίας. Ο αρχηγός της αστυνομίας δεν θέλησε να επιβεβαιώσει σε αυτή τη φάση της έρευνας εάν ο ύποπτος είχε θέσει στόχο τα CDC λόγω του εμβολίου για τον κορωνοϊό.
Ο αστυνομικός που σκοτώθηκε στην επίθεση, ο Ντέιβιντ Ρόουζ, ήταν 33 ετών, πατέρας δύο παιδιών και αφήνει πίσω του την έγκυο σύζυγό του και δύο παιδιά, σύμφωνα με την αστυνομία.
🇺🇸 ÉTATS-UNIS : Un policier a été tué dans une fusillade contre le CDC, Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, à Atlanta, par un individu qui pensait que le vaccin contre le Covid-19 l'avait rendu malade. Le tireur est mort (CNN). pic.twitter.com/eJh7qbgz3Y— Infos Françaises (@InfosFrancaises) August 9, 2025
Friday, August 8 around 5pm DeKalb County police officer David Rose was fatally shot while responding to an active shooter call at an intersection near Emory University and the CDC. Atlanta police said the single shooter died of gunfire on the second floor of a building that… pic.twitter.com/PBdI1UfY74— Jennifer Morris (@JenMorris83) August 9, 2025
Ο αστυνομικός που σκοτώθηκε στην επίθεση, ο Ντέιβιντ Ρόουζ, ήταν 33 ετών, πατέρας δύο παιδιών και αφήνει πίσω του την έγκυο σύζυγό του και δύο παιδιά, σύμφωνα με την αστυνομία.
