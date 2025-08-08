Νετανιάχου σε Μερτς: Η Γερμανία επιβραβεύει την τρομοκρατία της Χαμάς με το εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ

Δήλωσε βαθιά απογοητευμένος από την απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης να σταματήσει τις εξαγωγές όπλων που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα