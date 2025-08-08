Νετανιάχου σε Μερτς: Η Γερμανία επιβραβεύει την τρομοκρατία της Χαμάς με το εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ
Δήλωσε βαθιά απογοητευμένος από την απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης να σταματήσει τις εξαγωγές όπλων που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι είναι βαθιά απογοητευμένος από την απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης να σταματήσει τις εξαγωγές όπλων που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, η κίνηση αυτή συνιστά «ουσιαστικό εμπάργκο» κατά του Ισραήλ.

«Αντί να στηρίζει τον δίκαιο πόλεμο του Ισραήλ κατά της Χαμάς, η οποία διέπραξε την πιο φρικτή επίθεση κατά του εβραϊκού λαού μετά το Ολοκαύτωμα, η Γερμανία επιβραβεύει την τρομοκρατία της Χαμάς, επιβάλλοντας εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού τόνισε ακόμη ότι στόχος του Ισραήλ δεν είναι η κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας, αλλά η «απελευθέρωσή της από τη Χαμάς και η δημιουργία προϋποθέσεων για την εγκαθίδρυση μιας ειρηνικής κυβέρνησης» στην περιοχή.

