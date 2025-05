Η κρυφή μάχη στο Βατικανό: Ποιοι πιέζουν να βγάλουν έναν πιο αυστηρό Πάπα - «Είναι ένα ψυχολογικό παιχνίδι»

Τακτικές εκφοβισμού

«Είναι ένα ψυχολογικό παιχνίδι»

Μια άλλη οργάνωση, η Sophia Institute Press, χρηματοδοτεί το παραδοσιακό καθολικό blog One Peter Five, το οποίο κατακρίνει τακτικά τον Φραγκίσκο και συνεργάζεται με τον καθολικό τηλεοπτικό γίγαντα EWTN, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για να κατηγορήσει τον Φραγκίσκο ότι καλύπτει τις σεξουαλικές κακοποιήσεις από κληρικούς.Ένα πρόγραμμα, το Red Hat Report, που ξεκίνησε το 2018, είχε ως στόχο να χρησιμοποιήσει πρώην ερευνητές του FBI για να συγκεντρώσει φακέλους για κάθε καρδινάλιο, με τον τρόπο που γίνεται η έρευνα για την πολιτική αντιπολίτευση, σημειώνοντας τις θεολογικές και ποιμαντικές προτεραιότητές τους και βαθμολογώντας τους για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης από κληρικούς.Ο κύριος στόχος τους ήταν ο καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, ο δεύτερος στην ιεραρχία του Φραγκίσκου και το φαβορί για τη διαδοχή του. Θα πρέπει «να γίνει παγκοσμίως γνωστός ως ντροπή για την εκκλησία», έγραψε ο συντάκτης σε ένα σημείωμα προς τους ερευνητές.Η επιρροή της συντηρητικής δεξιάς μπορεί επίσης να ωφεληθεί από την ολοένα και πιο δεινή οικονομική κατάσταση του Βατικανού, με το Reuters να αναφέρει έλλειμμα εσόδων που φτάνει τα 83 εκατομμύρια ευρώ.Με την πόλη-κράτος να αναζητά, σύμφωνα με πληροφορίες, εξωτερική χρηματοδότηση, η επιλογή του επόμενου Πάπα θα μπορούσε να είναι ευάλωτη στους πλούσιους δωρητές της δεξιάς στις ΗΠΑ, δήλωσε ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Εκκλησίας στο Politico, προσθέτοντας ότι το θέμα τέθηκε στις προ-συνοδικές συγκεντρώσεις που ονομάζονται γενικές συνελεύσεις, στις οποίες οι καρδινάλιοι συμμετέχουν καθημερινά την τελευταία εβδομάδα.Οι επόμενες ημέρες, πριν από την έναρξη της συνόδου που θα αποφασίσει για τον επόμενο Πάπα, είναι κρίσιμες, καθώς οι συντηρητικοί καθολικοί προσπαθούν να κάνουν την φωνή τους να ακουστεί στους καρδινάλιους που έχουν δικαίωμα ψήφου.«Είναι εξαιρετικά σημαντικό ο νέος Πάπας να αναλάβει ξανά τα ηνία και να επιβεβαιώσει αυτό που πιστεύουν οι καθολικοί εδώ και 2.000 χρόνια», δήλωσε ο Γιέπ της οργάνωσης Catholic for Catholics, ο οποίος χαρακτήρισε τον Φραγκίσκο ως έναν από τους πιο αμφιλεγόμενους ηγέτες στη σύγχρονη ιστορία της καθολικής εκκλησίας.Ωστόσο, ακόμη και οι ίδιες οι συντηρητικές ομάδες αναγνωρίζουν ότι έχουν μπροστά τους έναν δύσκολο αγώνα. Με το 80% των καρδιναλίων εκλεκτόρων να έχουν διοριστεί από τον Φραγκίσκο, η καλύτερη ελπίδα τους είναι να εμποδίσουν την εκλογή προοδευτικών υποψηφίων.Οι συντηρητικοί επίσης εμποδίζονται από το γεγονός ότι δεν έχουν συγκεκριμένο ηγέτη. Ο καρδινάλιος Τζορτζ Πελ, ο οποίος πέθανε το 2020, ήταν «βασιλοποιός, λομπίστας και βασικός παράγοντας εξουσίας», σύμφωνα με έναν καλά ενημερωμένο πρεσβευτή του Βατικανού, αλλά από τότε που πέθανε «δεν υπάρχει σαφής ηγέτης της ομάδας».Οι σκληροπυρηνικοί προσπαθούν να αλλάξουν τις ισορροπίες, αλλά δεδομένης της μαθηματικής κατάστασης στο κονκλάβιο, δεν έχουν μεγάλη πίστη ότι ο επόμενος Πάπας θα είναι ένας από τους δικούς τους.«Όχι μόνο δεν έχουν τους αριθμούς για να περάσουν κάποιον όπως τον καρδινάλιο Σάρα ή τον (Ούγγρο καρδινάλιο Πέτερ) Έρντο, αλλά δεν έχουν καν τους αριθμούς για να αποτελέσουν μια μειοψηφία που θα εμποδίσει τους φιλελεύθερους», δήλωσε ο Μπέντζαμιν Χάρνγουελ, ανταποκριτής του Steve Bannon's War Room στην Ιταλία. «Είναι ένα μη καθολικό κονκλάβιο», συμπλήρωσε.Ένα πράγμα που έχει αλλάξει από την τελευταία σύγκληση του κονκλαβίου το 2013 είναι ότι η άσκηση πίεσης έχει περάσει στον ψηφιακό κόσμο.Με την εξάπλωση των συντηρητικών ιστολογίων και των influencers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η εκστρατεία αυτή τη φορά είναι «κάτι που δεν έχω ξαναδεί», δήλωσε ο Στίβεν Σνεκ, πρώην διευθυντής του Ινστιτούτου Πολιτικής Έρευνας και Καθολικών Σπουδών του Καθολικού Πανεπιστημίου της Αμερικής.«Μια πλημμύρα αναλύσεων, απόψεων και πραγματικών εκστρατειών από εξωτερικές ομάδες και influencers είναι σε εξέλιξη», είπε, υποδηλώνοντας ότι η αμεσότητα και η εμβέλειά της θα μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά.Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι ανησυχούν για το τι μπορεί να προκύψει. Ένα βίντεο του καρδινάλιου Luis Antonio Tagle, ενός από τους πιο πιθανό να διαδεχθεί τον Φραγκίσκο, να τραγουδάει καραόκε το Imagine του Τζον Λένον, δημοσιεύθηκε από τον δεξιό ιστότοπο LifeSiteNews, με κριτικούς να ισχυρίζονται ότι στίχοι όπως «Imagine there's no heaven», είναι «παραίτηση στον αθεϊσμό».«Ξέρουν ότι δεν έχουν τους αριθμούς, οπότε ο στόχος είναι να εκφοβίσουν τους μεταρρυθμιστές», δήλωσε ο βετεράνος παρατηρητής του Βατικανού και δημοσιογράφος Μάρκο Πολίτι. «Το μήνυμα είναι: «Κοιτάξτε, δεν μπορείτε να επιλέξετε έναν Φραγκίσκο Β'. Είναι ένα ψυχολογικό παιχνίδι».Αλλά μόλις οι καρδινάλιοι βρεθούν στην Καπέλα Σιξτίνα, απομακρύνονται από εξωτερικές παρεμβάσεις. «Είναι δύσκολο να πούμε τι θα συμβεί», δήλωσε ο πρέσβης του Βατικανού. «Ακόμα και τα καλύτερα σχέδια δεν επιβιώνουν πάντα στην επαφή με την πραγματικότητα. Αυτή η ομάδα καρδιναλίων δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να γνωριστεί μεταξύ της. Ακόμα δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους, για να δουν τι είδους άνθρωποι είναι», συμπλήρωσε.