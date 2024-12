Ο Φρανσουά Μπαϊρού νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας - Η ανατροπή με την απόφαση Μακρόν

Στις 6 ώρα Ελλάδας η ορκωμοσία - Ο Γάλλος πρόεδρος είχε αρχικά ενημερώσει νωρίς το πρωί τον Μπαϊρού πως δεν θα είναι πρωθυπουργός, ωστόσο η απόφασή του άλλαξε μετά την έντονη συζήτηση που είχαν επί δύο ώρες στο Ελιζέ - Το who is who του νέου πρωθυπουργού της Γαλλίας