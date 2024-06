Ιταλία: Ινδός εργάτης πέθανε όταν ο εργοδότης του τον άφησε τραυματία και αβοήθητο

Satnam Singh è morto, dopo essere stato caricato su un furgoncino per essere scaricato davanti a casa sua insieme alla moglie. Abbandonato insieme al suo braccio tranciato dal macchinario, poggiato su una cassetta per ortaggi.

Lasciato lì morire da quello che non è un datore di… pic.twitter.com/ywO6Kd3Cj6