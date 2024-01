Πόλεμος στο Ισραήλ: Οι IDF εξετάζουν βίντεο που δείχνουν στρατιώτες να ποδοπατούν Παλαιστίνιο εργαζόμενο σε βενζινάδικο

״ביקור נימוסין״ של חיילי כיבוש בתחנת דלק במחנה פאוואר אצל מתדלק פלסטיני.



"زيارة" احتلالية لعامل فلسطيني في محطة وقود في مخيم الفوار.



A courtesy visit was made by occupation soldiers at a gas station in the West Bank, specifically at Fawar camp, to a Palestinian employee… pic.twitter.com/BHUEDWPiV9