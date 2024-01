Πρεμιέρα για τα χρωματιστά τιμολόγια - Πόλεμος τιμών για το ρεύμα

Σε θέση πρωταγωνιστή τίθεται η Ελίν, η οποία απάντησε ανακοινώνοντας δύο σταθερά τιμολόγια 12μηνης διάρκειας με τη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Η εταιρεία δίνει το Power On! Blue Day & Night, το οποίο έχει πάγιο 5 ευρώ τον μήνα και χρέωση 0,149 ευρώ ανά κιλοβατώρα την ημέρα και 0,139 ευρώ ανά κιλοβατώρα τη νύχτα. Το δεύτερο δωδεκάμηνο πρόγραμμά της είναι το Power On! Blue Day, το οποίο έχει το ίδιο πάγιο και σταθερή χρέωση 0,149 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η εταιρεία προσφέρει μάλιστα και δώρο τα πάγια των τριών πρώτων μηνών για όσους πελάτες κάνουν αίτηση να μπουν στα δύο αυτά προγράμματα μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2024.Από εκεί και κάτω γίνεται η απόλυτη σφαγή, καθώς η διαφορά κρίνεται στις λεπτομέρειες. Η ZeniΘ περίμενε τελευταία να ανακοινώσει το δικό της μπλε τιμολόγιο για να χτυπήσει τον ανταγωνισμό και το έκανε προσφέροντας το δεύτερο χαμηλότερο της αγοράς. Το δικό της δωδεκάμηνο πρόγραμμα παρέχει την κιλοβατώρα στα 0,160 ευρώ, με πάγιο ύψους 3 ευρώ και bonus το δώρο ύψους 100 ευρώ στον πρώτο λογαριασμό ρεύματος, εάν η πληρωμή γίνεται αποκλειστικά με e-bill και πάγια εντολή.Η Protergia ανακοίνωσε το σταθερό δωδεκάμηνο πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις με την ονομασία Value Safe, το οποίο παρέχει την τιμή κιλοβατώρας στα 0,165 ευρώ σταθερά για όλο το 24ωρο, με πάγιο 3,5 ευρώ.Η Εlpedison δίνει το πρόγραμμα Elpedison Bright με διάρκεια 12 μήνες, την τιμή της κιλοβατώρας στα 0,169 ευρώ, αλλά με πάγιο στα 3 ευρώ και επιπλέον δώρο 100 ευρώ στον πρώτο λογαριασμό, καθώς και επιστροφή εγγύησης εάν η πληρωμή γίνει με πάγια τραπεζική εντολή.Η εταιρεία Ηρων έδωσε τις τιμές για το πρόγραμμα Ηρων HOME FIX, το οποίο έχει δωδεκάμηνη διάρκεια. Το πρόγραμμα παρέχει την κιλοβατώρα στα 0,179 ευρώ με το πάγιο να διαμορφώνεται στα 8 ευρώ, ενώ ως bonus προσφέρονται η καταβολή μηδενικής εγγύησης και προκαταβολής εάν ενεργοποιηθεί πάγια εντολή.Η ΔΕΗ έχει μπει από νωρίς στη μάχη των μπλε τιμολογίων με δύο σταθερά προγράμματα δωδεκάμηνης διάρκειας που έχει ανακοινώσει. Ο λόγος για τα ΔΕΗ myHome Enter και ΔΕΗ myHome Online. Το πρώτο, το ΔΕΗ myHome Enter, χρεώνει την κιλοβατώρα στα 0,179 ευρώ και καθορίζει το πάγιο στα 5 ευρώ. Για όσους διαθέτουν νυχτερινό τιμολόγιο η χρέωση τη νύχτα είναι 0,169 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Επιπλέον, με την ενεργοποίηση πάγιας εντολής οι καταναλωτές κερδίζουν έκπτωση 2% στον λογαριασμό τους.Το δεύτερο πρόγραμμα, το ΔΕΗ myHome Online, προσφέρει την κιλοβατώρα σε τιμή 0,175 ευρώ για την ημέρα και στα 0,166 ευρώ τη νύχτα. Το πάγιο αυτού του δωδεκάμηνου προγράμματος έχει οριστεί στα 3,5 ευρώ.Με τα τωρινά δεδομένα, ο τιμολογιακός πόλεμος στα μπλε τιμολόγια δείχνει να περιπλέκει ακόμα περισσότερο την κατάσταση για τους καταναλωτές. Και αυτό γιατί μπορεί να λειτουργεί ο ανταγωνισμός ρίχνοντας στα... τάρταρα τις σταθερές τιμές της κιλοβατώρας, όμως η επιλογή τους μοιάζει πλέον με ρίσκο από τους καταναλωτές. Κι αυτό γιατί «κλειδώνουν» για ένα δωδεκάμηνο σε αυτά τα προγράμματα (καθώς υπάρχουν ρήτρες έως και 100 ευρώ για πρόωρη αποχώρηση, ιδιαίτερα τους πρώτους μήνες) με σχετικά υψηλές τιμές για νυχτερινά τιμολόγια, σε μια περίοδο όπου όλα δείχνουν ότι οι τιμές του ρεύματος θα κατρακυλήσουν περισσότερο.Ως εκ τούτου, αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι προτάσεις των εταιρειών ρεύματος και στα κίτρινα -κυμαινόμενα- τιμολόγια, τα οποία θα είναι και αυτά όπου θα αποτυπωθεί με τον πλέον γλαφυρό τρόπο αυτό το το θετικό κλίμα στο χρηματιστήριο ενέργειας και αναμένεται να δώσουν αρκετά χαμηλότερες τιμές κιλοβατώρας.Σε πρώτη φάση, για τον Ιανουάριο, τα κίτρινα κυμαινόμενα τιμολόγια θα κάνουν ποδαρικό προσφέροντας τιμές οι οποίες θα έχουν μικρές διαφορές, της τάξεως των 0,01 έως 0,03 ευρώ με τα πράσινα τιμολόγια. Αυτό αναμένεται να συμβεί για τον απλό λόγο ότι μόνο για τον πρώτο μήνα του 2024 έχει προβλεφθεί μηδενική χρέωση του λεγόμενου συντελεστή Β, ο οποίος περιλαμβάνεται στην εξίσωση του μαθηματικού τύπου για τον υπολογισμό της τελικής τιμής της κιλοβατώρας.Με δεδομένη πάντως τη διστακτικότητα του μέσου καταναλωτή να ρισκάρει σε κυμαινόμενο τιμολόγιο -μια και οι περισσότεροι δεν έχουν τη γνώση για να διαβλέψουν τις τάσεις της αγοράς, όσο θετικά και αν δείχνουν τα πράγματα- οι εταιρείες ετοιμάζονται να εντείνουν τον ανταγωνισμό στα σταθερά τιμολόγια.Κατά πληροφορίες, από τις αρχές του νέου έτους και όσο οι τιμές του φυσικού αερίου θα υποχωρούν, αναμένεται να ριχτούν στην αγορά νέα, υβριδικά σταθερά τιμολόγια μικρότερης διάρκειας. Αυτή θα κυμαίνεται από 3 ως και 8 μήνες και το λανσάρισμα των τιμολογίων αυτών θα έχει ως κύριο στόχο το να κερδίσουν μεγαλύτερα μερίδια καταναλωτών από τα πράσινα τιμολόγια, τα οποία φαίνεται πως θα είναι και τα δημοφιλέστερα.Η λογική των εταιρειών ρεύματος είναι πως αυτά τα τιμολόγια θα αποτελέσουν win-win περίπτωση για τους παρόχους αλλά και τους καταναλωτές, καθώς θα αποφευχθεί το φαινόμενο αλλαγής παρόχου κάθε μήνα ανάλογα με το ποιος θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Από την άλλη, οι καταναλωτές θα έχουν την ευελιξία να το κάνουν αυτό ανά τρίμηνο -για παράδειγμα- ενώ και οι εταιρείες θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν μια πιο «μόνιμη» σχέση με τους καταναλωτές και να διευρύνουν ή να διατηρήσουν την πελατειακή βάση έναντι της... ευκαιριακής που θα είναι η μηνιαία αλλαγή για μια -μικρή- χούφτα ευρώ.Στην ουσία, η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αναμένει το λανσάρισμα των νέων τιμολογίων να εκπαιδεύσει κατά κάποιον τρόπο τους καταναλωτές στην ανεύρεση του καταλληλότερου προμηθευτή και του οικονομικότερου καταλληλότερου -ανάλογα με τις προτιμήσεις και συνήθειες- τιμολογίου για κάθε νοικοκυριό.Αλλωστε, εάν ο ανταγωνισμός συνεχίσει να φουντώνει με τον ρυθμό που το κάνει προτού καν οι καταναλωτές επιλέξουν, θεωρείται βέβαιο, όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, ότι ως τα τέλη του 2024 η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα μοιάζει πλέον με αυτές της Δυτικής Ευρώπης, όπου οι καταναλωτές, εδώ και αρκετά χρόνια, έχουν την πολυτέλεια πρόσβασης σε μια πλειάδα τιμολογίων και μπορούν να απολαμβάνουν έναν ευέλικτο τρόπο τιμολόγησης που είναι σε επίπεδα αποδεκτά από πλευράς κόστους.Κι ενώ το λανσάρισμα των νέων τιμολογίων μοιάζει με δημοπρασία όπου νικητής θα είναι αυτός ο οποίος θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, παράγοντες της αγοράς τονίζουν ότι τους πρώτους μήνες του νέου έτους αναμένεται από το σύνολο των προμηθευτών να προκύψουν ευκαιρίες οι οποίες μπορεί να υπάρχουν σε προθεσμιακά συμβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν ακόμα ελκυστικότερα τιμολόγια στους καταναλωτές.