Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι χαιρετίζει την καταστροφή ρωσικού συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας στην Κριμαία
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Βολοντίμιρ Ζελένσκι Κριμαία

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι χαιρετίζει την καταστροφή ρωσικού συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας στην Κριμαία

Τα ξημερώματα της Πέμπτης δύο πύραυλοι Neptune που εκτοξεύτηκαν από το πολεμικό ναυτικό κατέστρεψαν το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Trium κοντά στην πόλη Γεβπατορίγια

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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε την καταστροφή ρωσικού συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Triumf στην προσαρτηθείσα από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας.

«Ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει σε ολόκληρο το προσωπικό της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), καθώς και του πολεμικού ναυτικού», είπε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που μεταδόθηκε το βράδυ της Πέμπτης.

«Σας ευχαριστώ για τον σημερινό θρίαμβο… Σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας των εισβολέων καταστράφηκε. Πολύ σημαντικό, συγχαρητήρια!» συνέχισε ο Oυκρανός πρόεδρος.

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 568-го дня війни

«Хороший результат є сьогодні в нашій співпраці з Міжнародним кримінальним судом. Результат, який точно наближає відповідальність за російські злочини війни. В Україні запрацював польовий офіс Міжнародного кримінального суду, і це найбільше представництво суду за межами Гааги. І дуже добре, що є повна та злагоджена співпраця між Офісом Генерального прокурора, всіма українськими правоохоронними інституціями та Міжнародним кримінальним судом. Саме така співпраця допомагає нам наближати момент відновлення справедливості для України й усіх наших людей, які постраждали від цієї війни, – момент законних й заслужених вироків для російських злочинців». Звернення Володимира Зеленського наприкінці 568-го дня війни.

Posted by Офіс Президента України on Thursday, September 14, 2023


Νωρίτερα το πρακτορείο ειδήσεων Reuters μετέδωσε – επικαλούμενο πηγή της ουκρανικής υπηρεσίας πληροφοριών – πως τα ξημερώματα της Πέμπτης drones «τύφλωσαν» τα ρωσικά ραντάρ και ακολούθως δύο πύραυλοι Neptune που εκτοξεύτηκαν από το πολεμικό ναυτικό κατέστρεψαν το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας κοντά στην πόλη Γεβπατορίγια της Κριμαίας.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ




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