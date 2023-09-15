Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι χαιρετίζει την καταστροφή ρωσικού συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας στην Κριμαία

Η Φύση και η Βιωσιμότητα συνθέτουν μια παλέτα αποχρώσεων που μας εμπνέει να ανανεώσουμε το σπίτι μας και ειδικά τις εξωτερικές επιφάνειές του, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα το αρχιτεκτονικό του στυλ -όποιο και αν είναι αυτό.
Звернення Володимира Зеленського наприкінці 568-го дня війни
«Хороший результат є сьогодні в нашій співпраці з Міжнародним кримінальним судом. Результат, який точно наближає відповідальність за російські злочини війни. В Україні запрацював польовий офіс Міжнародного кримінального суду, і це найбільше представництво суду за межами Гааги. І дуже добре, що є повна та злагоджена співпраця між Офісом Генерального прокурора, всіма українськими правоохоронними інституціями та Міжнародним кримінальним судом. Саме така співпраця допомагає нам наближати момент відновлення справедливості для України й усіх наших людей, які постраждали від цієї війни, – момент законних й заслужених вироків для російських злочинців». Звернення Володимира Зеленського наприкінці 568-го дня війни.Posted by Офіс Президента України on Thursday, September 14, 2023
Early in the morning today, using a combination of aerial kamikaze drones & 🇺🇦-made Neptune missiles, #Ukraine destroyed the 🇷🇺best air defense system, S-400 Triumf surface-to-air missile complex, near Yevpatoria in occupied #Crimea, according to 🇺🇦Security Service (SBU). pic.twitter.com/LtPX6eyRH6— BREAKING NEWS: UKRAINE (@MrFukkew) September 14, 2023