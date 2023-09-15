Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι χαιρετίζει την καταστροφή ρωσικού συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας στην Κριμαία

«Хороший результат є сьогодні в нашій співпраці з Міжнародним кримінальним судом. Результат, який точно наближає відповідальність за російські злочини війни. В Україні запрацював польовий офіс Міжнародного кримінального суду, і це найбільше представництво суду за межами Гааги. І дуже добре, що є повна та злагоджена співпраця між Офісом Генерального прокурора, всіма українськими правоохоронними інституціями та Міжнародним кримінальним судом. Саме така співпраця допомагає нам наближати момент відновлення справедливості для України й усіх наших людей, які постраждали від цієї війни, – момент законних й заслужених вироків для російських злочинців». Звернення Володимира Зеленського наприкінці 568-го дня війни.