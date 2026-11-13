Η τεχνητή νοημοσύνη θα διαμορφώσει τις επόμενες δεκαετίες, λέει η Φον ντερ Λάιεν
ΚΟΣΜΟΣ
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν Τεχνητή νοημοσύνη Ευρώπη Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η τεχνητή νοημοσύνη θα διαμορφώσει τις επόμενες δεκαετίες, λέει η Φον ντερ Λάιεν

Η Ευρώπη δεν πρέπει να κάνει λάθος, υπογράμμισε η πρόεδρος της Κομισιόν

Η τεχνητή νοημοσύνη θα διαμορφώσει τις επόμενες δεκαετίες, λέει η Φον ντερ Λάιεν
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Η Ευρώπη «δεν πρέπει να κάνει λάθος» όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, προειδοποίησε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο τέλος μιας πρώτης ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής στο Δουβλίνο που επικεντρώθηκε στους κινδύνους και στα οφέλη αυτής της τεχνολογίας για την οικονομία και την κοινωνία.

«Κάθε γενιά είναι αντιμέτωπη σε μια τεχνολογική καμπή που διαμορφώνει τις επόμενες δεκαετίες. Για τη δική μας, είναι η τεχνητή νοημοσύνη και η Ευρώπη δεν πρέπει να κάνει λάθος», υπογράμμισε η πρόεδρος της Κομισιόν, η οποία θέλει να συνεχίσει να «επιταχύνει» τις χρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης προσπαθώντας παράλληλα να περιορίσει τους κινδύνους που εμπεριέχει.
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