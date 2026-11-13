Νέες αιχμές από Ζελένσκι κατά Μασκ: Οι περιορισμοί στην ταχύτητα του Starlink συνεχίζουν να ισχύουν
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Έλον Μασκ Starlink Space X

Νέες αιχμές από Ζελένσκι κατά Μασκ: Οι περιορισμοί στην ταχύτητα του Starlink συνεχίζουν να ισχύουν

Δυστυχώς, οι περιορισμοί στην ταχύτητα συνεχίζουν να ισχύουν σε όλη τη γραμμή του μετώπου και στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας, δήλωσε στη βραδινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του o πρόεδρος της Ουκρανίας

Νέες αιχμές από Ζελένσκι κατά Μασκ: Οι περιορισμοί στην ταχύτητα του Starlink συνεχίζουν να ισχύουν
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Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι οι περιορισμοί στην ταχύτητα συνεχίζουν να ισχύουν στο αμερικανικό δορυφορικό σύστημα επικοινωνιών Starshield, εμποδίζοντας την ικανότητα του ουκρανικού στρατού να επιχειρεί μέσα στη χώρα, αφήνοντας εκ νέου αιχμές για τον Έλον Μασκ.

«Δυστυχώς, οι περιορισμοί στην ταχύτητα συνεχίζουν να ισχύουν σε όλη τη γραμμή του μετώπου και στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας», δήλωσε στη βραδινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του.

«Περιμένω ότι το υπουργείο Άμυνας και το υπουργείο Εξωτερικών, μαζί με όλους τους αρμόδιους φορείς στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα εργαστούν για το θέμα αυτό».

Δείτε το μήνυμα του Ζελένσκι
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