Νέες αιχμές από Ζελένσκι κατά Μασκ: Οι περιορισμοί στην ταχύτητα του Starlink συνεχίζουν να ισχύουν

Δυστυχώς, οι περιορισμοί στην ταχύτητα συνεχίζουν να ισχύουν σε όλη τη γραμμή του μετώπου και στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας, δήλωσε στη βραδινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του o πρόεδρος της Ουκρανίας