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Νέες αιχμές από Ζελένσκι κατά Μασκ: Οι περιορισμοί στην ταχύτητα του Starlink συνεχίζουν να ισχύουν
Νέες αιχμές από Ζελένσκι κατά Μασκ: Οι περιορισμοί στην ταχύτητα του Starlink συνεχίζουν να ισχύουν
Δυστυχώς, οι περιορισμοί στην ταχύτητα συνεχίζουν να ισχύουν σε όλη τη γραμμή του μετώπου και στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας, δήλωσε στη βραδινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του o πρόεδρος της Ουκρανίας
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι οι περιορισμοί στην ταχύτητα συνεχίζουν να ισχύουν στο αμερικανικό δορυφορικό σύστημα επικοινωνιών Starshield, εμποδίζοντας την ικανότητα του ουκρανικού στρατού να επιχειρεί μέσα στη χώρα, αφήνοντας εκ νέου αιχμές για τον Έλον Μασκ.
«Δυστυχώς, οι περιορισμοί στην ταχύτητα συνεχίζουν να ισχύουν σε όλη τη γραμμή του μετώπου και στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας», δήλωσε στη βραδινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του.
«Περιμένω ότι το υπουργείο Άμυνας και το υπουργείο Εξωτερικών, μαζί με όλους τους αρμόδιους φορείς στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα εργαστούν για το θέμα αυτό».
Δείτε το μήνυμα του Ζελένσκι
«Δυστυχώς, οι περιορισμοί στην ταχύτητα συνεχίζουν να ισχύουν σε όλη τη γραμμή του μετώπου και στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας», δήλωσε στη βραδινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του.
«Περιμένω ότι το υπουργείο Άμυνας και το υπουργείο Εξωτερικών, μαζί με όλους τους αρμόδιους φορείς στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα εργαστούν για το θέμα αυτό».
Δείτε το μήνυμα του Ζελένσκι
We count on a truly large-scale prisoner exchange, and we take very seriously the wording our American partners are using: that this should be the largest exchange of this war. More than a thousand people from each side. This is extremely sensitive for many Ukrainian families. And right now, the teams, the special services, the intelligence agencies – the Coordination Headquarters – all are working to make the exchange happen. I expect a report on the details of the preparations shortly.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 13, 2026
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