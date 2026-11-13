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Δείτε βίντεο: Τάνκερ συγκρούστηκε με ποταμόπλοιο με 130 επιβαίνοντες στον Μισισιπή, μεγάλη επιχείρηση για διασωθέντες
Δείτε βίντεο: Τάνκερ συγκρούστηκε με ποταμόπλοιο με 130 επιβαίνοντες στον Μισισιπή, μεγάλη επιχείρηση για διασωθέντες
Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις διάσωσης για τους επιβαίνοντες στο πλοίο από τις ομάδες έκτακτης ανάγκης - «Επιβάτες φώναζαν, ούρλιαζαν, έκλαιγαν, ήταν σαν πολεμική ταινία» λέει αυτόπτης μάρτυρας
Συναγερμός σήμανε γύρω στις 12:30 μ.μ. το μεσημέρι (τοπική ώρα) της Παρασκευής (13/11) στον ποταμό Μισισιπή στη Νέα Ορλεάνη, όταν ένα δεξαμενόπλοιο συγκρούστηκε με το ποταμόπλοιο με το «American Heritage» της American Cruise Lines, στο οποίο επέβαιναν περίπου 130 άνθρωποι.
Όπως αναφέρει το Port NOLA, το κρουαζιερόπλοιο του ποταμού ήταν αγκυροβολημένο έξω από το 1350 Port of New Orleans Place, όταν το δεξαμενόπλοιο «Atlantic Asphalt» έπεσε πάνω του. Το πλοίο είχε αγκυροβολήσει δύο ώρες νωρίτερα για να ξεκινήσει η αποβίβαση των επιβατών.
«Φώναζαν, έκλαιγαν, ούρλιαζαν», δήλωσε, περιγράφοντας τον πανικό που επικράτησε ανάμεσα στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος, καθώς το σκάφος άρχισε να βυθίζεται.
Ο ίδιος ανέφερε ότι άκουσε και τη δεύτερη πρόσκρουση, όταν το τουριστικό πλοίο χτύπησε στην προβλήτα μετά τη σύγκρουσή του με το δεξαμενόπλοιο. «Ήταν σαν πολεμική ταινία», είπε, προσπαθώντας να αποδώσει την ένταση του θορύβου. «Φανταστείτε τόνους ατσαλιού να συνθλίβονται. Έτσι ακριβώς ακουγόταν», πρόσθεσε.
Όπως αναφέρει το Port NOLA, το κρουαζιερόπλοιο του ποταμού ήταν αγκυροβολημένο έξω από το 1350 Port of New Orleans Place, όταν το δεξαμενόπλοιο «Atlantic Asphalt» έπεσε πάνω του. Το πλοίο είχε αγκυροβολήσει δύο ώρες νωρίτερα για να ξεκινήσει η αποβίβαση των επιβατών.
Watch the moment a tanker struck a cruise ship in New Orleans. Rescues are underway. 📷: Kern Studios https://t.co/ZPspGtM0Yr https://t.co/O1qGr8kImf— wdsu (@wdsu) November 13, 2026
Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις διάσωσης για τους επιβαίνοντες στο πλοίο από τις ομάδες έκτακτης ανάγκης που έχουν σπεύσει στο σημείο. Οι επιβάτες μεταφέρονται στο κτίριο της Διοίκησης του Λιμανιού της Νέας Ορλεάνης.
BREAKING: A ship reportedly collided with a cruise ship carrying hundreds of people on the Mississippi River near New Orleans, Louisiana. https://t.co/Hrf2LlspzF— Breaking911 (@Breaking911) November 13, 2026
BREAKING: Tanker collides with river cruise in New Orleans; rescues underway https://t.co/0tdCY300uL— BNO News (@BNONews) November 13, 2026
Multiple people rescued after tanker collides with cruise ship on the Mississippi River. Credit: Devon Flanagan https://t.co/ZPspGtLt8T https://t.co/O20q9JPuFe— wdsu (@wdsu) November 13, 2026
«Φώναζαν, έκλαιγαν και ούρλιαζαν»Αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος βρισκόταν κοντά στο σημείο του ατυχήματος, περιέγραψε τις στιγμές που ακολούθησαν τη σύγκρουση και την αγωνιώδη προσπάθεια όσων βρίσκονταν στο ποταμόπλοιο να σωθούν.
«Φώναζαν, έκλαιγαν, ούρλιαζαν», δήλωσε, περιγράφοντας τον πανικό που επικράτησε ανάμεσα στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος, καθώς το σκάφος άρχισε να βυθίζεται.
Ο ίδιος ανέφερε ότι άκουσε και τη δεύτερη πρόσκρουση, όταν το τουριστικό πλοίο χτύπησε στην προβλήτα μετά τη σύγκρουσή του με το δεξαμενόπλοιο. «Ήταν σαν πολεμική ταινία», είπε, προσπαθώντας να αποδώσει την ένταση του θορύβου. «Φανταστείτε τόνους ατσαλιού να συνθλίβονται. Έτσι ακριβώς ακουγόταν», πρόσθεσε.
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