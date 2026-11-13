New York Post: Τριμερής συνάντηση Τραμπ, Σι, Πούτιν την Πέμπτη στην Κίνα
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Σι Τζινπίνγκ Βλαντίμιρ Πούτιν

New York Post: Τριμερής συνάντηση Τραμπ, Σι, Πούτιν την Πέμπτη στην Κίνα

Η τριμερής συζήτηση θα επικεντρωθεί κυρίως στην ανάπτυξη μιας φιλόδοξης συμφωνίας ελέγχου των πυρηνικών όπλων, ενώ στο τραπέζι ίσως τεθούν τα θέματα της Βόρειας Κορέας και του πολέμου στο Ιράν

New York Post: Τριμερής συνάντηση Τραμπ, Σι, Πούτιν την Πέμπτη στην Κίνα
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα πραγματοποιήσει τριμερή σύνοδο κορυφής με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, και τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, στο περιθώριο της ετήσιας διάσκεψης της APEC στη Σεντζέν της Κίνας την ερχόμενη Πέμπτη (19/11), σύμφωνα με δημοσίευμα της «New York Post».

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η συζήτηση των τριών ηγετών αναμένεται να επικεντρωθεί κυρίως στην ανάπτυξη μιας φιλόδοξης συμφωνίας ελέγχου των πυρηνικών όπλων, ενώ στο τραπέζι ίσως τεθούν τα θέματα της Βόρειας Κορέας και του πολέμου στο Ιράν. Σύμφωνα με αξιωματούχους ο Τραμπ δε σκοπεύει να μιλήσει για τον πόλεμο στην Ουκρανία με τον Πούτιν και τον Σι.

Επίσης, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, Έλον Μασκ, αναμένεται να συνοδεύσει τον Αμερικανό πρόεδρο στο ταξίδι του.

Στο παρελθόν ο Τραμπ έχει δηλώσει δημοσίως ότι σχεδίαζε να συναντηθεί με τους δύο ηγέτες. «Θα συζητήσουμε πολλά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της αποπυρηνικοποίησης, αλλά θα συζητήσουμε πολλά θέματα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

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