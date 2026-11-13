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New York Post: Τριμερής συνάντηση Τραμπ, Σι, Πούτιν την Πέμπτη στην Κίνα
New York Post: Τριμερής συνάντηση Τραμπ, Σι, Πούτιν την Πέμπτη στην Κίνα
Η τριμερής συζήτηση θα επικεντρωθεί κυρίως στην ανάπτυξη μιας φιλόδοξης συμφωνίας ελέγχου των πυρηνικών όπλων, ενώ στο τραπέζι ίσως τεθούν τα θέματα της Βόρειας Κορέας και του πολέμου στο Ιράν
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα πραγματοποιήσει τριμερή σύνοδο κορυφής με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, και τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, στο περιθώριο της ετήσιας διάσκεψης της APEC στη Σεντζέν της Κίνας την ερχόμενη Πέμπτη (19/11), σύμφωνα με δημοσίευμα της «New York Post».
Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η συζήτηση των τριών ηγετών αναμένεται να επικεντρωθεί κυρίως στην ανάπτυξη μιας φιλόδοξης συμφωνίας ελέγχου των πυρηνικών όπλων, ενώ στο τραπέζι ίσως τεθούν τα θέματα της Βόρειας Κορέας και του πολέμου στο Ιράν. Σύμφωνα με αξιωματούχους ο Τραμπ δε σκοπεύει να μιλήσει για τον πόλεμο στην Ουκρανία με τον Πούτιν και τον Σι.
Στο παρελθόν ο Τραμπ έχει δηλώσει δημοσίως ότι σχεδίαζε να συναντηθεί με τους δύο ηγέτες. «Θα συζητήσουμε πολλά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της αποπυρηνικοποίησης, αλλά θα συζητήσουμε πολλά θέματα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.
Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η συζήτηση των τριών ηγετών αναμένεται να επικεντρωθεί κυρίως στην ανάπτυξη μιας φιλόδοξης συμφωνίας ελέγχου των πυρηνικών όπλων, ενώ στο τραπέζι ίσως τεθούν τα θέματα της Βόρειας Κορέας και του πολέμου στο Ιράν. Σύμφωνα με αξιωματούχους ο Τραμπ δε σκοπεύει να μιλήσει για τον πόλεμο στην Ουκρανία με τον Πούτιν και τον Σι.
Επίσης, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, Έλον Μασκ, αναμένεται να συνοδεύσει τον Αμερικανό πρόεδρο στο ταξίδι του.
Trump will have historic meeting with Xi, Putin in China to talk nuclear arms control https://t.co/0PcVt3aXWQ https://t.co/iPnXRGApJr— New York Post (@nypost) November 13, 2026
Στο παρελθόν ο Τραμπ έχει δηλώσει δημοσίως ότι σχεδίαζε να συναντηθεί με τους δύο ηγέτες. «Θα συζητήσουμε πολλά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της αποπυρηνικοποίησης, αλλά θα συζητήσουμε πολλά θέματα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.
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