New York Post: Τριμερής συνάντηση Τραμπ, Σι, Πούτιν την Πέμπτη στην Κίνα

Η τριμερής συζήτηση θα επικεντρωθεί κυρίως στην ανάπτυξη μιας φιλόδοξης συμφωνίας ελέγχου των πυρηνικών όπλων, ενώ στο τραπέζι ίσως τεθούν τα θέματα της Βόρειας Κορέας και του πολέμου στο Ιράν