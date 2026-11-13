Η Microsoft ζητά συγγνώμη για το παγκόσμιο μπλακάουτ: «Ήταν τεχνικό πρόβλημα από αναβάθμιση λογισμικού, όχι κυβερνοεπίθεση»

«Λύσαμε το αρχικό πρόβλημα και συνεχίζουμε να αποκαθιστούμε την υπηρεσία για τους πελάτες και τις περιοχές που επλήγησαν», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία





«Εκφράζουμε τη βαθύτατη λύπη μας για την αναστάτωση που προκάλεσε αυτό το περιστατικό στους πελάτες μας και στους εταίρους μας. Γνωρίζουμε την εμπιστοσύνη που έχουν στις υπηρεσίες μας και παίρνουμε πολύ σοβαρά υπόψη αυτή την ευθύνη», πρόσθεσε ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.



We are deeply sorry for the disruption this incident has caused our customers and partners. We know the trust they place in our services and take that responsibility extremely seriously. We are seeing broad recovery and stability across our services. This was a technical issue not related to cyber or AI / agents. The incident was introduced by an issue during an earlier network capacity upgrade that surfaced following a recent network change. We have addressed the underlying issue and continue to restore service to remaining customers and regions. Given the scale of demand, we restored services gradually, validating stability at each stage. While this took longer, it helped ensure a stable restoration. We will provide a full post-incident report once our review is complete. — Microsoft (@Microsoft) November 13, 2026 Οι δυσλειτουργίες, που άρχισαν λόγω ενός «υψηλού φορτίου» στις υποδομές του ομίλου, πλήττουν προϊόντα του όπως η υπηρεσία μηνυμάτων Outlook, η πλατφόρμα επικοινωνίας Teams και ο βοηθός τεχνητής νοημοσύνης Copilot, σύμφωνα με τον αμερικανικό κολοσσό.



Η Microsoft έκανε λόγο σήμερα για «ευρεία επαναφορά» των υπηρεσιών της, προσθέτοντας ότι η διατάραξη αυτή συνδεόταν με «ένα τεχνικό πρόβλημα και όχι με κυβερνοεπίθεση ή με την Τεχνητή Νοημοσύνη».







Τον Ιούλιο του 2024, μια άλλη βλάβη στον τομέα της πληροφορικής, που συνδεόταν με την ενημέρωση ενός λογισμικού του ομίλου κυβερνοασφάλειας CrowdStrike στα Windows, είχε παραλύσει αεροδρόμια, νοσοκομεία και πολλούς άλλους οργανισμούς, προκαλώντας τεράστια σύγχυση σε όλο τον κόσμο.



Η νέα αυτή βλάβη της Microsoft εξαπλώθηκε την Πέμπτη σε παγκόσμια κλίμακα, θέτοντας εκτός λειτουργίας προϊόντα του ομίλου σε τουλάχιστον 74 χώρες και εδάφη στην αμερικανική ήπειρο, στην Ευρώπη, στην Ασία και στην Αφρική, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης Downdetector.



Κλείσιμο Παγκόσμιο χάος Ανάμεσα στις χώρες που επηρεάστηκαν από τη βλάβη αυτή, η Νέα Ζηλανδία εξέδωσε ειδοποίηση αναφέροντας ότι η "δυνατότητά της να λαμβάνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επηρεαστεί από τη βλάβη που υπάρχει παγκοσμίως στη Microsoft, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν "επίσης όλες οι πρεσβείες, τα προξενεία και τα γραφεία αντιπροσωπείας της Νέας Ζηλανδίας ανά τον κόσμο».



Ο υπουργός Οικονομίας της Ιαπωνίας Ριοσέι Ακαζάβα προέβλεψε ότι η διακοπή θα είχε «σημαντικό αντίκτυπο», λόγω του μεγάλου αριθμού ανθρώπων που χρησιμοποιούν τα εν λόγω λογισμικά της Microsoft, σε συνέντευξη στην εφημερίδα Asahi Shimbun.

Η βλάβη αυτή έχει «σοβαρές επιπτώσεις» στις βρετανικές υπηρεσίες υγείας, δήλωσε η Ρέιτσελ Χάρισον, υπεύθυνη για τις δημόσιες υπηρεσίες στο συνδικάτο GMB, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι "επείγουσες επεμβάσεις" φαίνεται "να μην επηρεάστηκαν" από το πρόβλημα.



Οι συνέπειες επηρεάζουν ταυτόχρονα τις «υπηρεσίες των ασθενοφόρων και του οργανισμούς του NHS» του εθνικού συστήματος υγείας της Βρετανίας, εξήγησε η ίδια σε δήλωσή της προς το Γαλλικό Πρακτορείο.



Microsoft ζήτησε σήμερα συγγνώμη για τη βλάβη που σημειώθηκε παγκοσμίως στα λογισμικά-διαδικτυακές υπηρεσίες της, όπως το Outlook, που πλήττει από χθες πολλούς χρήστες και οργανισμούς ανά τον κόσμο, ανακοινώνοντας παράλληλα μια «ευρεία επανέναρξη» των υπηρεσιών της.. Γνωρίζουμε την εμπιστοσύνη που έχουν στις υπηρεσίες μας και παίρνουμε πολύ σοβαρά υπόψη αυτή την ευθύνη», πρόσθεσε ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.Οι δυσλειτουργίες, που άρχισαν λόγω ενός «υψηλού φορτίου» στις υποδομές του ομίλου, πλήττουν προϊόντα του όπως η υπηρεσία μηνυμάτων Outlook, η πλατφόρμα επικοινωνίας Teams και ο βοηθός τεχνητής νοημοσύνης Copilot, σύμφωνα με τον αμερικανικό κολοσσό.Η Microsoft έκανε λόγο σήμερα για «ευρεία επαναφορά» των υπηρεσιών της, προσθέτοντας ότι η διατάραξη αυτή συνδεόταν με «».«Λύσαμε το αρχικό πρόβλημα και συνεχίζουμε να αποκαθιστούμε την υπηρεσία για τους πελάτες και τις περιοχές που επλήγησαν», πρόσθεσε η Microsoft.Τον Ιούλιο του 2024, μια άλλη βλάβη στον τομέα της πληροφορικής, που συνδεόταν με την ενημέρωση ενός λογισμικού του ομίλου κυβερνοασφάλειας CrowdStrike στα Windows, είχε παραλύσει αεροδρόμια, νοσοκομεία και πολλούς άλλους οργανισμούς, προκαλώντας τεράστια σύγχυση σε όλο τον κόσμο.Η νέα αυτή βλάβη της Microsoft εξαπλώθηκε την Πέμπτη σε παγκόσμια κλίμακα, θέτοντας εκτός λειτουργίας προϊόντα του ομίλου σε τουλάχιστον 74 χώρες και εδάφη στην αμερικανική ήπειρο, στην Ευρώπη, στην Ασία και στην Αφρική, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης Downdetector.Ανάμεσα στις χώρες που επηρεάστηκαν από τη βλάβη αυτή, η Νέα Ζηλανδία εξέδωσε ειδοποίηση αναφέροντας ότι η "δυνατότητά της να λαμβάνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επηρεαστεί από τη βλάβη που υπάρχει παγκοσμίως στη Microsoft, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν "επίσης όλες οι πρεσβείες, τα προξενεία και τα γραφεία αντιπροσωπείας της Νέας Ζηλανδίας ανά τον κόσμο».Ο υπουργός Οικονομίας της Ιαπωνίας Ριοσέι Ακαζάβα προέβλεψε ότι η διακοπή θα είχε «σημαντικό αντίκτυπο», λόγω του μεγάλου αριθμού ανθρώπων που χρησιμοποιούν τα εν λόγω λογισμικά της Microsoft, σε συνέντευξη στην εφημερίδα Asahi Shimbun.Η βλάβη αυτή έχει «σοβαρές επιπτώσεις» στις βρετανικές υπηρεσίες υγείας, δήλωσε η Ρέιτσελ Χάρισον, υπεύθυνη για τις δημόσιες υπηρεσίες στο συνδικάτο GMB, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι "επείγουσες επεμβάσεις" φαίνεται "να μην επηρεάστηκαν" από το πρόβλημα.Οι συνέπειες επηρεάζουν ταυτόχρονα τις «υπηρεσίες των ασθενοφόρων και του οργανισμούς του NHS» του εθνικού συστήματος υγείας της Βρετανίας, εξήγησε η ίδια σε δήλωσή της προς το Γαλλικό Πρακτορείο.

"Το προσωπικό στις τηλεφωνικές υπηρεσίες 111 (ιατρικές συμβουλές και καθοδήγηση σ.σ.) και 999 (κλήσεις για επείγοντα περιστατικά) δεν μπορεί να διαβιβάσει τις πληροφορίες για τους ασθενείς όπως κάνει συνήθως, γεγονός που οδηγεί σε σημαντική συσσώρευση εργασίας που είναι σε αναμονή και κινδυνεύει να προκαλέσει χάος", διευκρίνισε η συνδικαλίστρια.



«Κάποια λύπη, είναι σχεδόν σαν να κερδίσαμε ένα ρεπό την Παρασκευή» Η εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων εμποδίστηκε επίσης από αυτές τις διαταραχές. Στην Ινδία, αεροπορικές εταιρίες προειδοποίησαν ότι τα αιτήματα των πελατών τους ενδέχεται να μην φτάνουν σε αυτές.



Ο όμιλος Euronext που διαχειρίζεται χρηματιστήρια κάλεσε τις εισηγμένες εταιρίες να επικοινωνούν μαζί του αν υπάρχει ανάγκη τηλεφωνικά, αντί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι οι δραστηριότητες του διεξάγονταν χωρίς πρόβλημα.



«Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η μη διαθεσιμότητα του Copilot, συνειδητοποιούμε την εξάρτησή μας από αυτό το εργαλείο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 26χρονος Γιασμίτ Σάρμα που εργάζεται σε υπηρεσίες ελέγχου στο Λονδίνο.

Ωστόσο ενώ «κατά τα φαινόμενα υπάρχει κάποια λύπη», κατά βάθος «αυτό δεν ενοχλεί και τόσο πολύ. Είναι σχεδόν σαν να κερδίσαμε ένα ρεπό την Παρασκευή».



Στην Ιταλία, η ένωση προστασίας των καταναλωτών Codacons δήλωσε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά, εάν το Outlook αρνηθεί να παράσχει «αυτόματη αποζημίωση στους πολίτες και τις εταιρείες» που επηρεάστηκαν από τις διαταραχές της λειτουργίας του.



«Η εταιρία δεν μπορεί απλά να αποκαταστήσει τα συστήματά της και να θεωρήσει ότι το πρόβλημα λύθηκε: πρέπει να αναλάβει την ευθύνη των συνεπειών για τους πελάτες της", δήλωσε η οργάνωση, σημειώνοντας ότι "ακόμη και λίγες ώρες διακοπής λειτουργίας» μπορούν να προκαλέσουν καθυστερήσεις στις παραδόσεις, προβλήματα στην εξυπηρέτηση πελατών και χαμένες ευκαιρίες πωλήσεων.