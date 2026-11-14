Η Μόσχα δεν μπορεί να ζητά παραχωρήσεις στο θέμα της ασφάλειας της Ευρώπης, λέει o Λετονός πρωθυπουργός

Η Ευρώπη είναι η στρατιωτική δύναμη, είναι πολλές φορές ισχυρότερη σε στρατιωτικό και οικονομικό επίπεδο, καθώς και στον τομέα της ηγεσίας, δήλωσε ο ίδιος