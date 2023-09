Βρετανία: Πέθανε ο Τζακ Σόνι, ο δεύτερος κιθαρίστας των Dire Straits

Το ροκ συγκρότημα Dire Straits, που έφτασε στην κορυφή των τσαρτ με κλασικά τραγούδια όπως τα "Sultans of Swings" και "Money for Nothing", ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο του Τζακ Σόνι, του «άλλου κιθαρίστα» που συνόδευε επί σκηνής τον συνιδρυτή του, τραγουδιστή και τραγουδοποιό Μαρκ Νόπφλερ.«Τζακ Σόνι, αναπαύσου εν ειρήνη», έγραψαν λακωνικά τα μέλη του συγκροτήματος στην πλατφόρμα Χ, ανακοινώνοντας την απώλεια του πρώην συνεργάτη τους.Ο Τζακ Σόνι, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Τζον Τζόμας Σόνι, γεννήθηκε στην Πενσιλβάνια τον Δεκέμβριο του 1954. Εργαζόταν στο Rudy’s, ένα διάσημο κατάστημα με κιθάρες στη Νέα Υόρκη στα τέλη της δεκαετίας του 1970, όταν ανέπτυξε φιλική σχέση με τον Νόπφλερ, ο οποίος είχε ιδρύσει στο Λονδίνο τους Dire Straits. Το συγκρότημα γνώρισε τη δόξα εκείνη την εποχή με το τραγούδι "Sultans of Swings". Ο Σόνι εντάχθηκε στο συγκρότημα στα μέσα της δεκαετίας του 1980, αντικαθιστώντας τον κιθαρίστα Χαλ Λίντς ενώ οι Dire Straits ηχογραφούσα τον άλμπουμ "Brothers in Arms". Ο δίσκος αυτός, που περιλάμβανε το τραγούδι “Money for Nothing”, τους έφερε ξανά στο προσκήνιο.Ακολούθησε μια παγκόσμια περιοδεία και η συμμετοχή του συγκροτήματος στο εμβληματικό Live Aid, στο στάδιο Γουέμπλεϊ, το 1985, για τη συγκέντρωση χρημάτων για την καταπολέμηση του λιμού στην Αιθιοπία.Έπειτα από αυτή τη σύντομη συμμετοχή του στο συγκρότημα, ο Σόνι στράφηκε προς το μάρκετινγκ, κυρίως όμως στη βιομηχανία της μουσικής. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο «άλλος κιθαρίστας», ένα προσωνύμιο που δεν το είχε αποκηρύξει, πέθανε στις 30 Αυγούστου σε ηλικία 68 ετών.