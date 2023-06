Ελπιδοφόρα νέα για την αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα και του μαστού από δύο νέα αντικαρκινικά χάπια

Κλείσιμο

Δύο νέα αντικαρκινικάπου δείχνουν «πρωτοφανή» αποτελέσματα στην αύξηση των ποσοστών επιβίωσης και στην πρόληψη της υποτροπής για τους ασθενείς μεκαι τουςπαρουσιαστήκαν στην ετήσια συνάντηση της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO) αυτή την εβδομάδα στο ΣικάγοΤο φάρμακο που αφορά ασθενείς μεστον πνεύμονα ονομάζεται- χάπι που λαμβάνεται μια φορά την ημέρα και έχει εγκριθεί και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) ως συμπληρωματικήγια ασθενείς με χειρουργήσιμους μη-μικροκυτταρικούς όγκους σταδίου IB-IIIA και μία από τις συνήθεις μεταλλάξεις του γονιδίου EGFR - αποδείχθηκε ότι μειώνει τον κίνδυνο θανάτων κατά 51%. Συνολικά, το 88% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με το νέο αυτό φάρμακο επέζησαν για πέντε χρόνια, σε σύγκριση με το 78% εκείνων που έλαβαν μόνο το εικονικό φάρμακο.Για ασθενείς με καρκίνο του μαστού, το νέο φάρμακο που ονομάζεταικαι αύξησε σημαντικά τα ποσοστά επιβίωσης και απέτρεψε την υποτροπή της νόσου σε μια ξεχωριστή μελέτη.«Οι στοχευμένες θεραπείες ήταν μια σημαντική πρόοδος στη θεραπεία θανατηφόρων καρκίνων», είπε ο Δρ. Μαρκ Σίγκελ, καθηγητής ιατρικής στο NYU Langone Medical Center.«Η οσιμερτινίμπη στοχεύει μια μη φυσιολογική πρωτεΐνη στην επιφάνεια ορισμένων καρκίνων (σε αυτή την περίπτωση του πνεύμονα) για να την καταστρέψει», εξήγησε. «Το Ribociclib στοχεύει τις μη φυσιολογικές αυξητικές ορμόνες στον καρκίνο του μαστού και χρησιμοποιείται νωρίτερα στη διαδικασία θεραπείας για την ενίσχυση της επιβίωσης».Η χρήση αυτών των στοχευμένων θεραπειών πριν από τις υποτροπές, πρόσθεσε ο Σίγκελ.Ο καρκίνος του πνεύμονα ευθύνεται για την πλειονότητα των θανάτων από καρκίνο στις ΗΠΑ τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες,, σύμφωνα με την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία.Για να βοηθήσει στη μείωση αυτών των αριθμών, ο, ο αναπληρωτής διευθυντής του Κέντρου Καρκίνου του Yale στο New Haven του Κονέκτικατ, οδήγησε μια δοκιμή που διερεύνησε την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου που ονομάζεται «osimertinib», το οποίο είναι επίσης γνωστό ωςκαιΗ μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο New England Journal of Medicine στις 4 Ιουνίου, εξέτασε ασθενείς που είχαν διαγνωστεί με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.Στην κλινική δοκιμή συμμετείχαν 680 ασθενείς σε στάδια από 1b έως 3a, από 20 χώρες. Οι ασθενείς υποβάλλονταν πρώτα σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του όγκου και στη συνέχεια οι μισοί λάμβαναν το φάρμακο και οι υπόλοιποι ένα εικονικό φάρμακο.Σε όσους λάμβαναν το φάρμακο παρατηρήθηκε μείωση του κινδύνου θανάτου κατά 51%, σε σύγκριση με εκείνους στους οποίους χορηγήθηκε εικονικό φάρμακο. Τα στοιχεία αυτά είναι «εντυπωσιακά» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Ρόι Χερμπστ, που παρουσίασε τα αποτελέσματα στο συνέδριο. Το φάρμακο εμποδίζει τις μεταστάσεις στον εγκέφαλο, το ήπαρ και τα οστά, ανέφερε επίσης, στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε.Περίπου το ένα τρίτο αυτών των μη μικροκυτταρικών καρκίνων που πνεύμονα είναι χειρουργήσιμοι, σημείωσε.