Ζελένσκι από την Μπούτσα: «Θα νικήσουμε το ρωσικό κακό»

У цей важливий для нас день – день деокупації Бучі – Прем’єр-міністр Словенії Dr. Robert Golob сьогодні в Києві. Під час нашої зустрічі відзначив важливість нещодавнього рішення уряду Словенії щодо надання нового пакета військової допомоги Україні. Ми предметно обговорили взаємодію щодо відновлення та відбудови звільнених територій. Розраховуємо на подальше активне залучення Словенії до проектів відбудови України. Також розглянули питання європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави. Дякую Прем’єр-міністру Роберту Голобу, Словенії за всю ту допомогу, яку ви надали Україні для зміцнення нас на полі бою. Вдячний за тепле ставлення до українців, які були вимушені залишити свою батьківщину через російське вторгнення. —— On such an important day for us - the day of the de-occupation of Bucha, Prime Minister of Slovenia Dr. Robert Golob visited Kyiv. During our meeting, I noted the importance of the recent decision of the Slovenian government to provide a new package of military aid to Ukraine. We discussed in detail the interaction regarding the recovery and reconstruction of the liberated territories. We count on the further active involvement of Slovenia in the reconstruction projects in Ukraine. The issue of European and Euro-Atlantic integration of our country was also considered. I am grateful to Prime Minister Robert Golob and Slovenia for all the help you have provided to Ukraine to strengthen us on the battlefield. I am thankful for the warm attitude towards Ukrainians who were forced to leave their homeland due to the Russian invasion.