Νεκροί ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης και ο γραμματέας του Συμβουλίου Άμυνας του Ιράν

Την είδηση επιβεβαίωσε το Ιράν - Ο Μοχαμάντ Πακπούρ είχε αναλάβει την ηγεσία των Φρουρών της Επανάστασης τον Ιούνιο, μετά τον θάνατο του προκατόχου του κατά τη διάρκεια του πολέμου 12 ημερών