Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ και Ερντογάν, μίλησαν για την κλιμάκωση στο Ιράν

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν οι πρόεδροι Τουρκίας και ΗΠΑ με φόντο την κλιμάκωση μετά την επιχείρηση κατά του Ιράν, με την 'Αγκυρα να δίνει έμφαση στην ανάγκη περιορισμού της σύγκρουσης και διασφάλισης της περιφερειακής σταθερότητας.

Η τουρκική προεδρία γνωστοποίησε ότι οι Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν τις εξελίξεις μετά τη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν.

Συζήτησαν την κλιμάκωση στο Ιράν

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας, συζητήθηκαν η κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή μετά τη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν και η ασφάλεια των χωρών του Κόλπου ήταν τα κύρια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με την αποτροπή της εξάπλωσης της σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή και τη μείωση των κινδύνων για τις ενεργειακές οδούς (το Στενό του Ορμούζ).

Ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, τόνισε ότι η Τουρκία συνεχίζει τις διπλωματικές της προσπάθειες για την περιφερειακή σταθερότητα.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε την επικοινωνία

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, επιβεβαίωσε επίσης τη συνδιάλεξη, λέγοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ συντονίζεται με τους συμμάχους του.

Συζητήθηκε η ασφάλεια των χωρών του Κόλπου μετά τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον των αμερικανικών βάσεων στο Μπαχρέιν και στο Κατάρ.

Ο Ερντογάν τόνισε ότι όλοι οι παράγοντες στην περιοχή θα πρέπει να ενεργούν με «κοινή λογική».
