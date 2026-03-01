Πεζεσκιάν: «Μεγάλο έγκλημα η δολοφονία Χαμενεΐ, δεν θα μείνει αναπάντητη»

Ο πρόεδρος του Ιράν μαζί με τον επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας και ένας από τους νομικούς του Συμβουλίου των Φρουρών της Επανάστασης θα επιβλέπουν τη μεταβατική περίοδο – Επτά ημέρες δημόσιας αργίας πέραν των 40 ημερών πένθους