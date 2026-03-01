Πεζεσκιάν: «Μεγάλο έγκλημα η δολοφονία Χαμενεΐ, δεν θα μείνει αναπάντητη»
Πεζεσκιάν: «Μεγάλο έγκλημα η δολοφονία Χαμενεΐ, δεν θα μείνει αναπάντητη»
Ο πρόεδρος του Ιράν μαζί με τον επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας και ένας από τους νομικούς του Συμβουλίου των Φρουρών της Επανάστασης θα επιβλέπουν τη μεταβατική περίοδο – Επτά ημέρες δημόσιας αργίας πέραν των 40 ημερών πένθους
Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, καταδίκασε τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ ως «μεγάλο έγκλημα» και δεσμεύθηκε ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει, σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας.
Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του, ο Πεζεσκιάν ανέφερε: «Αυτό το μεγάλο έγκλημα δεν θα μείνει ποτέ αναπάντητο και θα ανοίξει μια νέα σελίδα στην ιστορία του ισλαμικού κόσμου και του σιιτισμού. Το αγνό αίμα αυτού του υψηλόβαθμου ηγέτη θα ρεύσει σαν ορμητική πηγή και θα εξαλείψει την αμερικανο-σιωνιστική καταπίεση και εγκληματικότητα».
Πρόσθεσε ότι «και αυτή τη φορά, με όλη μας τη δύναμη και αποφασιστικότητα, με τη στήριξη του ισλαμικού έθνους και των ελεύθερων λαών του κόσμου, θα κάνουμε τους δράστες και τους εντολείς αυτού του μεγάλου εγκλήματος να το μετανιώσουν».
Οι δηλώσεις αυτές εντείνουν το κλίμα κλιμάκωσης στην περιοχή, με την ιρανική ηγεσία να διαμηνύει ότι προετοιμάζει απάντηση στα πλήγματα που αποδίδει σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ.
Νωρίτερα η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρός του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας και ένας από τους νομικούς του Συμβουλίου των Φρουρών της Επανάστασης - ενός ισχυρού οργάνου - θα επιβλέπουν τη μεταβατική περίοδο μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.
Όπως εξήγησε νωρίτερα ο δημοσιογράφος μας, η Συνέλευση Εμπειρογνωμόνων Ηγεσίας - ένα σώμα κληρικών - θα στραφεί τώρα στον διορισμό του διαδόχου του Χαμενεΐ, κάτι που το σύνταγμα ορίζει ότι πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό.
Επιπλέον επτά ημέρες δημόσιας αργίαςΟ Ιρανός πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης επτά ημέρες δημόσιας αργίας, πέραν των 40 ημερών δημόσιου πένθους που έχουν ήδη κηρυχθεί μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
