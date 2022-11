Κορωνοϊός - Κίνα: «Πέθαναν από την πυρκαγιά γιατί δεν πρόλαβαν να βγουν από τα σπίτια λόγω lockdown» φωνάζουν κάτοικοι

Urumqi, Xinjiang, roadblocks were placed in the community to prevent residents and vehicles from entering and exiting, making it difficult for firefighters to put out the fire even if they tried their best. #TheGreatTranslationMovement pic.twitter.com/3nIKH6YeYT

(1): A large scale protest broke out in Urumqi against the strict lockdown following the death of 44 Uyghurs in a fire. According to accounts of witness, the Uyghurs were not allowed to go out while the fire broke out. pic.twitter.com/mK9pZ5eDve

China. This is how you fight the NWO. 🇨🇳 pic.twitter.com/7WuV8JXB4m — AmericanPatriot 🇺🇸 (@ColdWarPatriot) November 25, 2022

The fire in Urumqi, Xinjiang, the last screams of the residents who were burned to death, other residents could only stand by the window to watch, because everyone was locked at home.#TheGreatTranslationMovement pic.twitter.com/Fr1gyrpPsa — The Great Translation Movement 大翻译运动官方推号 (@TGTM_Official) November 25, 2022

CHINA - Government has changed all protestors Covid QR codes to RED. Effectively locking them down.



Now you know what those thousands of camps they are building were for!



China doesn’t like dissent.. and that’s catching on in your country too!pic.twitter.com/fs6caMiyqw — Bernie's Tweets (@BernieSpofforth) November 23, 2022

Τα ειδικά μέτρα έχουν εφαρμοστεί στην πόλη από τον Αύγουστο, με την οργή των κατοίκων να έχει φουντώσει μετά τη φονική πυρκαγιά.Ωστόσο οι Αρχές υποσχέθηκαν την τιμωρία όσων δεν φάνηκαν συνεπείς την ώρα του καθήκοντος.Σε πλάνα που κυκλοφόρησαν, πριν από λίγα 24ωρα, κάτοικοι φορώντας μάσκα συγκεντρώθηκαν το βράδυ στους δρόμους.Οι σκηνές χάους αναμένεται να επαναληφθούν για καιρό και σε άλλες πόλεις της Κίνας λόγω της αγανάκτησης από τον πολύμηνο εγκλεισμό.