Νέα παρέμβαση από ΗΠΑ: Τηλεφώνημα Μπάιντεν σε Νετανιάχου για αποκλιμάκωση της βίας

Just moments before terrorists in Gaza tried to fire rockets toward Israeli civilians, our aircraft struck & destroyed their 2 rocket launchers, stopping them in their tracks.



We will respond with force as needed. pic.twitter.com/6dIt9ww6SN — Israel Defense Forces (@IDF) May 12, 2021

BREAKING VIDEO: Dangerously close angle showing Israeli airstrike on Al-Shorouk Tower building in #Gaza - Watch 10 videos of different angles showing IDF strike on Al Shorouk tower: https://t.co/YJPZ6zeGy7 pic.twitter.com/VS9FwUGVCi — Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 12, 2021

Israel levelled a building in Gaza which contains the offices of media outlets. Targeting civilians is a crime. Targeting journalists is a crime.#Gaza #GazaUnderAttack pic.twitter.com/vJsxqEne2u — Khaled Diab (@DiabolicalIdea) May 12, 2021

🇵🇸#Palestine || " I couldn't find my sister "

Terrified little Palestinian girls cry while running away from the residential tower where they live after being targeted by Israeli warplanes in #Gaza this morning. #GazaUnderAttack pic.twitter.com/qVcf1bUeZ2 — Palestine qadi (@ALQadiPAL) May 12, 2021





Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί ο πλανήτης την κόλαση του πολέμου που μαίνεται για ακόμη ένα 24ωρο ανάμεσα σε Ισράηλ και Παλαιστίνη. Σε μια από τις σφοδρές εχθροπραξίες της τελευταίας, σχεδόν, δεκαετίας ανάμεσα στις δύο πλευρές,, με τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, ύστερα από το τηλεφώνημα του υπουργού Εξωτερικών, να συνομιλεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.Στην τηλεφωνική επικοινωνία των δύο, ο Αμερικανός ηγέτης εστίασε στην αποκλιμάκωση της βίας, ζητώντας από τον Νετανιάχου τον τερματισμό των συγκρούσεων το συντομότερο. Αναγνώρισε, ωστόσο, το δικαίωμα του Ισραήλ στην άμυνα.Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ακούστηκε αισιόδοξος λέγοντας ότι η βία μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων θα τερματιστεί σύντομα.«Η προσδοκία και η ελπίδα μου είναι ότι αυτό θα τερματιστεί συντομότερα παρά αργότερα, αλλά το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα», δήλωσε σήμερα οAκόμη μια νύχτα τρόμου στην Ιερουσαλήμ , με την οσμή του πολέμου να επισκιάζει τα πάντα. Πάνω απόπρος την ισραηλινή επικράτεια, συνεχείς αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας καιαπό τη Δευτέρα: η σύγκρουση μεταξύ της Χαμάς και του εβραϊκού κράτους δεν δείχνει κανένα σημάδι αποκλιμάκωσης, τροφοδοτώντας τους φόβους για έναν «πόλεμο ευρείας κλίμακας».Σε αυτό το σκηνικό ανάφλεξης, οι ΗΠΑ παρενέβησαν και νωρίτερα, με τον υπουργό Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, να συνομιλεί τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό του Ισράηλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, και να ζητά τερματισμό της βίας. Οι απειλές από το Τελ Αβίβ ηχούσαν μέχρι, πριν από λίγη ώρα, με τις ένοπλες δυνάμεις να απειλούν με αντίποινα, καθώς όπως ανέφεραν, από τη Λωρδα της Γάζας εκτοξεύτηκαν ρουκέτες με στόχο Ισραηλινούς πολίτες.Το τελευταίο γνωστό θύμα αυτής της στρατιωτικής κλιμάκωσης είναι έναστην ισραηλινή πόλη Σντερότ, θύμα ενός νέου μπαράζ από την Χαμάς εκτόξευσης ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας που προκάλεσε ζημιές στην, που βρίσκεται κοντά στο φράκτη μεταξύ του παλαιστινιακού θύλακα και της ισραηλινής επικράτειας.Ο θάνατος του παιδιού ανεβάζει σε- συμπεριλαμβανομένου ενός στρατιώτη - τον αριθμό των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στο Ισραήλ μετά το ξέσπασμα εχθροπραξιών τη Δευτέρα, τις πιο σφοδρές από τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τηΣτη Γάζα,σε ισραηλινές επιδρομές, συμπεριλαμβανομένων 16 παιδιών και πολλών διοικητών της Χαμάς.Οι ισραηλινές δυνάμεις ισχυρίστηκαν ότι έχουν σκοτώσει συνολικά δέκα αξιωματικούς της Χαμάς αλλά και στελέχη της Ισλαμικής Τζιχάντ, τηςστη Λωρίδα της Γάζας, σε επιδρομές από το βράδυ της Δευτέρας.Για τον στρατό, οι επιδρομές στη Γάζα γίνονται σε απάντηση στις «» που έχουν εκτοξευτεί από διάφορες ένοπλες ομάδες προς το εβραϊκό κράτος από τη Δευτέρα.Η Χαμάςπρος το Ισραήλ σε ένδειξη «αλληλεγγύης» για τους περισσότερους απόπου τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις με την ισραηλινή αστυνομία στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ.Εκτός από τον αυξανόμενο αριθμό θανάτων,τραυματίστηκαν στις επιδρομές, πολλοί από τους οποίους διασώθηκαν από ερείπια κτιρίων που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες. Από την πλευρά του Ισραήλ, περισσότεροι από 100 άνθρωποι τραυματίστηκαν.Το Ισραήλ και η Χαμάς οδεύουν σε έναν «πόλεμο ευρείας κλίμακας», προειδοποίησε χθες ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή, ο Τορ Βένεσλαντ, καθώς δεν υπάρχει καμία ένδειξη αποκλιμάκωσης της έντασης.