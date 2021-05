Άρση lockdown: Ο οδηγός της απελευθέρωσης: Ποια μέτρα καταργούνται και πότε

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σε νέα σελίδα μπαίνει η καθημερινότητά μας από την Παρασκευή 14 Μαΐου, με την άρση των περιοριστικών μέτρων να γίνεται πλέον πραγματικότητα. Οι «βαλβίδες αποσυμπίεσης» των προηγούμενων εβδομάδων απέδωσαν τα προσδοκώμενα, οδηγώντας την Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων να δώσει το «πράσινο φως» στην κυβέρνηση για τοΤο χρονοδιάγραμμα άρσης των περιορισμών ανακοίνωσε επίσημα κατά τη σημερινή συνέντευξη τύπου του Υπουργείου Υγείας, ο υφυπουργός παρά των πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος . Σύμφωνα με αυτό, από την Παρασκευή το ωράριο κυκλοφορίας επεκτείνεται έως τις 00.30 αντί για τις 11 το βράδυ που ισχύει έως τώρα, καταργείται η υποχρέωση αποστολής μηνυμάτων στο 13033, ενώ επιτρέπονται εκ νέου οι μετακινήσεις από περιφέρεια σε περιφέρεια.Στην αξιοποίηση του βασικότερου πυλώνα δημόσιας υγείας –δηλαδή των εμβολίων- αλλά και του σημαντικού εργαλείου των self test απέδωσε ο κ. Σκέρτσος τη δυνατότητα περαιτέρω άρσης των περιορισμών κυκλοφορίας των πολιτών τις ερχόμενες ημέρες.Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η χώρα είναι πλέον κοντά στον πρώτο στόχο, ώστε στο τέλος Μαΐου να έχουμε το τείχος ανοσίας για τους 60 ετών και άνω. Τέλος Ιουνίου το 50% του ενηλίκου πληθυσμού της χώρας θα έχει εμβολιαστεί. Η χώρα μας είναι μάλιστα πρώτη σε ημερήσιους εμβολιασμούς σε επίπεδο G8 και G20». Επιπρόσθετα, 8 εκατομμύρια δωρεάν self test έχουν ήδη διατεθεί σε 2,9 εκατομμύρια πολίτες, επομένως ο συνδυασμός της επιδημιολογικής επιτήρησης με την ανοσολογική προστασία του πληθυσμού θα επιτρέψει το άνοιγμα των δραστηριοτήτων από την Παρασκευή 14 Μαΐου.Συγκεκριμένα:Από την ερχόμενη, η χώρα μας ανοίγει με ασφάλεια και στον. Από την ίδια ημερομηνίατο βράδυ. Καταργούνται ταόπως και οι περιορισμοί στις, ενώ ανοίγουν και ταΕπίσης, από τις 14 Μαΐου τοεπιστρέφει στη λειτουργία με τα υγειονομικά πρωτόκολλα χωρητικότητας 1 πελάτη ανά 25 τμ,Για λίγο αργότερα μετατίθεται η επαναλειτουργία των(17 Μαΐου), των(21 Μαΐου) και των(28 Μαΐου).Από τονθα γίνονταισε εξωτερικούς χώρους με ανώτατο όριο τα 100 άτομα.Όλο το Μάιοστα καταστήματα εστίασης.Παράλληλα, από τηντίθεται σε λειτουργία το(Green Pass) που θα διευκολύνει τα ταξίδια σε όσους έχουν εμβολιαστεί ή φέρουν αρνητικό τεστ ή βεβαίωση νόσησης/ανάρρωσης.Η ελληνική εκδοχή του πράσινου πιστοποιητικού, ωστόσο, τίθεται σε εφαρμογή από τις 14 Μαΐου. Σύμφωνα με αυτή,(με εξαίρεση τη Λευκάδα, τη Σαλαμίνα και την Εύβοια),, θα πρέπει με την κράτηση του εισιτηρίου του να διαθέτει είτε(14 ημερών μετά τη δεύτερη δόση), είτε, είτε, είτε να υπάρχει κάποιαδύο μήνες μετά τη νόσηση και έως εννέα μήνες. Ο έλεγχος των παραπάνω θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά από τις αεροπορικές και τις ακτοπλοϊκές εταιρίες και υπόχρεοι θα είναι όλοι οι ημεδαποί και αλλοδαποί ταξιδιώτες άνω των 5 ετών. Όσον αφορά στις χερσαίες μετακινήσεις, υπάρχει ισχυρή σύσταση για διενέργεια self test.Με γοργούς ρυθμούς προχωρά η επιχείρηση «Ελευθερία», όπως αναδείχθηκε από τα στοιχεία που παρουσίασε στη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας . Η δημόσια υγεία θωρακίζεται καθημερινά όλο και περισσότερο μέσω του εμβολιασμού , το τείχος ανοσίας ενισχύεται και η σταδιακή επάνοδος στην κανονικότητα παίρνει σάρκα και οστά.Σήμερα, άλλωστε, αναμένεται να ξεπεραστεί το φράγμα τωνμε το 24,59% των Ελλήνων να έχει ήδη εμβολιαστεί με την 1η δόση και άνω του 13% να είναι πλήρως εμβολιασμένο. Η επιτυχία του εμβολιαστικού προγράμματος αποτυπώνεται και από το γεγονός ότι τις τελευταίες επτά ημέρες η χώρα μας βρίσκεται στην 4η θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στους εμβολιασμούς ανά 100.000 κατοίκους, σύμφωνα με τα στοιχεία του Our World in Data. Επίσης, στο ποσοστό του πληθυσμού που είναι πλήρως εμβολιασμένο, η Ελλάδα είναι στην 8η θέση από τις 27 χώρες της ΕΕ.Τη μεγάλη ικανοποίησή του για την ανταπόκριση των πολιτών στο εμβολιαστικό πρόγραμμα εξέφρασε ο κ. Κικίλιας, τονίζοντας ότι, με το ποσοστό εμφάνισης στο ραντεβού με την «Ελευθερία» να αγγίζει το 97%. Επιπλέον, ο Υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς και στο σχέδιοπου αφορά στον καθολικό και πλήρη εμβολιασμό των μονίμων κατοίκων των νησιών το αργότερο έως τα τέλη Ιουνίου. Συγκεκριμένα, όλοι οι κάτοικοι άνω των 18 ετών θα εμβολιαστούνΤα νησιά αυτά είναι η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Λέσβος, η Χίος, η Ζάκυνθος, η Σαλαμίνα, η Κεφαλονιά, η Κως, η Σάμος, η Λευκάδα, η Σύρος, η Νάξος, η Σαντορίνη, η Λήμνος, η Κάλυμνος, η Θάσος, η Μύκονος, η Πάρος και η Αίγινα. Τα συγκεκριμένα νησιά ενισχύονται με επιπλέον εμβολιαστικά κέντρα από τις δυνάμεις του Ε.Σ.Υ. και κινητά συνεργεία εμβολιασμού που θα υποστηρίξουν την ολοκλήρωση του καθολικού εμβολιασμού.Μέχρι ταμε πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων (Φολέγανδρος, Δονούσα, Ελαφόνησος, Άνω Κουφονήσι, Σχοινούσα, Ηρακλειά, Πάτμος, Ιθάκη, Σύμη, Σκύρος, Σαμοθράκη, Αλόννησος, Περιστέρα, Σίφνος, Κέα, Παξοί, Ίος, Ύδρα, Αμοργός, Κύθνος, Σέριφος, Αστυπάλαια, Αντίπαρος, Αγκίστρι, Κάσος, Πόρος, Σπέτσες, Κύθηρα, Άνδρος, Τήνος, Ικαρία, Λέρος, Κάρπαθος, Σκιάθος, Σκόπελος, Μήλος).Τέλος,: Φούρνοι, Μεγανήσι, Νίσυρος, Κίμωλος, Τήλος, Οινούσσες, Λειψοί, Χάλκη, Αμμουλιανή, Οθωνοί, Κάλαμος, Ερεικούσσα, Καστελόριζο, Ψαρά, Μαθράκι, Θηρασιά, Ανάφη, Σίκινος, Άγιος Ευστράτιος, Αγαθονήσι, Γαύδος, Θύμαινα, Τέλενδος, Τριζόνια, Καστός, Ψέριμος, Παλαιό Τρίκερι, Αντικύθηρα, Αρκιοί, Γυαλί, Αντίπαξοι, Μαράθι.Σημαντικά μειωμένος είναι σήμερα ένας από τους «σκληρούς δείκτες» της πανδημίας, αποτυπώνοντας τη σταδιακή άμβλυνση της πίεσης στογια την οποία κάνουν λόγο εδώ και κάποιες ημέρες οι ειδικοί. Συγκεκριμένα, οιείναι σήμερα 707, μειωμένοι κατά 25 σε σχέση με χθες και προχθές, ενώ οιστα νοσοκομεία της επικράτειας περιορίστηκαν στις 318.Στις 70 ανήλθαν το τελευταίο 24ωρο οισυνανθρώπων μας από τη νόσο COVID-19, ενώαυτή την εβδομάδα έπεσε για πρώτη φορά μετά από τρεις και πλέον μήνες (3 Φεβρουαρίου) κάτω από το 0,9 και ανέρχεται σε 0,86. Επιπλέον, το ποσοστό θετικότητας υπολογίζεται στο 4,80%.Όσον αφορά στα 2.489που ανακοίνωσε νωρίτερα οαυτά προέκυψαν από 62.567 διαγνωστικούς ελέγχους (από self test εντοπίστηκαν τα 750), με τη θετική εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας να είναι πλέον σαφής. Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει, άλλωστε, αν αναλογιστούμε τον αντίστοιχο αριθμό κρουσμάτων της προηγούμενης Τρίτης 5 Μαΐου (2.093) κατόπιν σχεδόν των μισών ελέγχων (33.958).Από το σύνολο των διαγνώσεων, οι 1.063 εντοπίστηκαν στην(319 στο κέντρο, 215 στα δυτικά, 162 στον Πειραιά, 129 στα ανατολικά, 118 στα βόρεια, 105 στα νότια και 15 στα νησιά), οι 226 στη, ενώ τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων σημειώνει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα η Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ)(127). Σε σταθερά επίπεδα βρίσκεται η πανδημία σε άλλες μεγάλες ΠΕ, όπως η Αχαΐα (66 νέα κρούσματα), η Λάρισα (61), η Μαγνησία (60), τα Ιωάννινα και το Ηράκλειο (59) και η Βοιωτία (44), με τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας να μην ξεπερνούν σήμερα τα 40 νέα κρούσματα έκαστη.