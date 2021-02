ΗΠΑ: Καμία δίωξη για τον θάνατο αφροαμερικανού στη διάρκεια της σύλληψής του στο Ρότσεστερ-Δείτε βίντεο

A rally in response to the announcement that the officers involved Daniel Prude’s death would not be indicted is underway. @SPECNewsROC pic.twitter.com/jq55nSSUig — Phillip Boudreaux (@PBoudreauxNews) February 24, 2021

Seven police officers suspended last year after putting a mesh hood on #DanielPrude until he lost consciousness will not face criminal charges following a grand jury vote, #NewYork Attorney General Letitia James announced Tuesday. https://t.co/IZiFAY19XS pic.twitter.com/Mmmb3Zz8BR — Atlantide (@Atlantide4world) February 23, 2021





Σώμα ενόρκων αποφάσισε να μην ασκηθεί ποινική δίωξη σε κανέναν από τουςπου ήταν παρόντες κατά τη διάρκεια της σύλληψης, τον, τουστο Ρότσεστερ, που οδήγησε στον θάνατο απότου αφροαμερικανού σαραντάρη που είχε υποστεί ψυχωτικό επεισόδιο, ανακοίνωσε χθες Τρίτη η εισαγγελέας της, η«Είμαι πολύ απογοητευμένη», σχολίασε η επικεφαλής της εισαγγελίας της πολιτείας της Νέας Υόρκης, υπενθυμίζοντας ωστόσο ότι η απόφαση επαφιόταν αποκλειστικά και μόνο στους ενόρκους.Δυνάμει του αμερικανικού ποινικού δικαίου η εισαγγελία συγκαλεί ενίοτε σώμα ενόρκων το οποίο, αφού ενημερωθεί για την υπόθεση, καλείται να αποφασίσει εάν θα πρέπει να ασκηθούν ή όχι διώξεις και να διεξαχθεί δίκη.«Περιμέναμε άλλη απόφαση από αυτή στην οποία κατέληξε σήμερα (σ.σ. χθες) το σώμα των ενόρκων», εξήγησε ηαλλά «σε τελευταία ανάλυση είμαστε υποχρεωμένοι να σεβαστούμε αυτή την απόφαση».Βίντεο της σύλληψης την 23η Μαρτίου 2020, από κάμερα που φόραγε αστυνομικός στην πόλη αυτή στο βόρειο άκρο της πολιτείας της Νέας Υόρκης, δημοσιοποιήθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου.Γυμνός στον δρόμο εν μέσω χιονόπτωσης όταν φθάνουν οι αστυνομικοί, οδεν ήταν οπλισμένος και πολύ γρήγορα του περάστηκαν χειροπέδες, προτού ένας από τους αστυνομικούς να του φορέσει κουκούλα στο κεφάλι για να τον εμποδίσει να φτύνει τους αστυνομικούς, καθώς τους είπε πως είχε μολυνθεί από τον νέοΤο βίντεο δείχνει κατόπιν τον έναν από τον αστυνομικούς να πιάνει και με τα δύο του χέρια το κεφάλι του Ντάνιελ Προυντ και να το πιέζει στην άσφαλτο, προτού ο άνδρας να χάσει τις αισθήσεις του.Ο άνδρας, ηλικίας 41 ετών, άοπλος, εν μέσωτη στιγμή της σύλληψής του, πέθανε μία εβδομάδα αργότερα στο νοσοκομείο, χωρίς να βγει ποτέ από το κώμα.Η υπόθεση προκάλεσε διαδηλώσεις στην πόλη και στη Νέα Υόρκη, με αίτημα να γίνουν μεταρρυθμίσεις στην αστυνομία του Ρότσεστερ. Οι κινητοποιήσεις εξώθησαν τον μέχρι τότε επικεφαλής της αστυνομίας, τον ΛαΡόν Σινγκλτέρι, ο οποίος είναι αφροαμερικανός να παραιτηθεί από το αξίωμα τον Σεπτέμβριο.Η ιατροδικαστική υπηρεσία είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος του Ντάνιελ Προυντ οφειλόταν σεΟ τρόπος που πέθαναν ο Ντάνιελ Προυντ, ο, κατά τη διάρκεια βίαιων συλλήψεων, ήταν η αιτία που ξέσπασε κύμα διαδηλώσεων και επεισοδίων στις ΗΠΑ από τον Μάιο.«Το ποινικό σύστημα είναι μεγάλη ανάγκη να μεταρρυθμιστεί», τόνισε χθες η εισαγγελέας, καθώς «έχει σχεδιαστεί για να προστατεύονται οι αστυνομικοί, να αποφεύγεται να δίνουν λόγο».