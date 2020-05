Ο «πόλεμος» των Disney: Γύρω-γύρω όλοι και στη μέση... τα 400 εκατ. δολάρια του Walt

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

O εγγονός του επιτέθηκε δημόσια σε στελέχη του ομίλου για τα προκλητικά μπόνους που χάρισαν στους εαυτούς τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, παρά το πλήγμα που αυτή επέφερε στην εταιρεία. «Έχω ήδη εκφράσει την ελπίδα μου ότι η διοίκηση τηςθα συνεχίσει να αποζημιώνει και να υποστηρίζει τους πιστούς υπαλλήλους της στο πνεύμα της εταιρείας, για την οποία ο παππούς μου ήταν τόσο περήφανος» δήλωσε ο Μπραντ Λουντ. «Αυτό είναι το σωστό σε αυτές τις δύσκολες στιγμές -για την εταιρεία, για τους μετόχους, για τους πιστούς υπαλλήλους».Δεν έμεινε εκεί, όμως. Προέτρεψε τα υπόλοιπα μέλη της δυναστείας να καταδικάσουν δημοσίως την τακτική των μάνατζερ, που δεν θυσίασαν τα προνόμιά τους στο ελάχιστο, ως μία ένδειξη αφοσίωσης στην εταιρεία και υποστήριξης προς τους υπαλλήλους. Αξίζει να θυμίσουμε ότι έγιναν μαζικές απολύσεις δεκάδων χιλιάδων υπαλλήλων.Λίγες ημέρες νωρίτερα, η ξαδέλφη του, Άμπιγκειλ Ντίσνεϊ, ήταν επίσης έξαλλη με την απόφαση της Walt Disney Co. να βάλει στον πάγο με υποχρεωτική άδεια χιλιάδες χαμηλά αμειβόμενους εργαζομένους, την ώρα που δίνει μπόνους εκατομμυρίων στα μεγαλοστελέχη της. «Τι στο καλό;;;;;», έγραψε ως απάντηση σε μια ανακοίνωση της εταιρείας, που ανέφερε ότι θα απασχολούσε 100.000 υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων των θεματικών πάρκων, ενώ η εταιρεία διατήρησε μπόνους που ανέρχονται σε 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια.Πρόκειται για το μισό προσωπικό της. «Και τα μπόνους αυτά απευθύνεται σε άτομα που έχουν ήδη συλλέξει τρομερά αντίστοιχα μπόνους τα προηγούμενα χρόνια». Επικαλέστηκε ρεπορτάζ των Financial Times, που υποστήριζε ότι ο διευθύνων σύμβουλος Μπόμπ Ίγκερ κέρδισε 65,6 εκατ. δολάρια το 2018 και 47 εκατ. δολάρια πέρυσι. Εννιακόσιες φορές περισσότερα χρήματα από το μέσο ετήσιο μισθό των εργαζομένων στην Disney, που ανέρχεται σε περίπου 52.000 δολάρια.Το μπόνους του CEO (πέρα από τον μισθό του) δεν πέφτει κάτω από 15 εκατ. δολάρια. Σ’ ένα εταιρικό email που εστάλη στο προσωπικό στις 30 Μαρτίου, ανακοινώθηκε ότι τα ανώτερα στελέχη αυτοπροτάθηκαν για μείωση μισθού. Ο τρίτος στην ιεραρχία δήλωσε ότι θα κάνει μείωση μισθού κατά 50%. Ο CEO παραιτήθηκε από το 100% του μισθού του. Αυτό δεν φάνηκε να απαλύνει την οργή της οικογένειας, η οποία ισχυρίστηκε ότι ο μισθός είναι μία σταγόνα στον ωκεανό, καθώς τα εισοδήματα των μεγαλοστελεχών έρχονται από αλλού: κρυφές αποζημιώσεις, μπόνους κλπ.Η δημόσια αυτή αντιπαράθεση πλήττει ιδιαίτερα την φήμη της εταιρείας, η οποία είναι γνωστή για την καλά στελεχωμένη και επιθετική επικοινωνιακή ομάδα της. Από την άλλη πλευρά, η κριτική που ασκούν οι κληρονόμοι έχει βάση και απήχηση. Η δημόσια επίπληξη του Λουντ προς τη διοίκηση της εταιρείας που ίδρυσε ο παππούς του αποτελεί ένα ακόμα επεισόδιο στον πόλεμο που εκτυλίσσεται και στο εσωτερικό της οικογένειας και έχει φτάσει και στις αίθουσες δικαστηρίου.Όλα άρχισαν το 1993, όταν έφυγε από τη ζωή η μικρότερη κόρη του Ντίσνεϊ, Σάρον. Μέχρι τότε, τα τρία παιδιά της ήταν φαινομενικά αγαπημένα. Η διαθήκη της μητέρας τους στάθηκε η αιτία να βρεθούν σε πόλεμο. Τα τρία αδέλφια θα μοιράζονταν την περιουσία σε τρεις δόσεις, στα 35, τα 40 και τα 45 τους χρόνια, εφόσον επιδείκνυαν ωριμότητα και ικανότητα οικονομικής διαχείρισης.Οι διαχειριστές, όμως, αμφισβήτησαν την συμπεριφορά τους, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν αντίπαλα στρατόπεδα, να εκτοξευτούν αλληλοκατηγορίες και να μπει στο στόχαστρο ένα από τα αδέλφια, ο Λουντ. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι τα αδέλφια του καταχράστηκαν το μερίδιό του, ισχυριζόμενοι ότι ήταν διανοητικά ανίκανος να διαχειριστεί τα χρήματα.Η υπόθεση αυτή διαρκεί περισσότερο από μια δεκαετία τώρα. Ο τελευταίος δικαστής αποφάνθηκε ότι ο Λουντ πράγματι δεν είχε την ωριμότητα και την οικονομική ικανότητα να διαχειριστεί την κληρονομιά του. Το τελευταίο επεισόδιο του σήριαλ έλαβε χώρα στις 25 Ιουνίου 2019: «Θέλετε να δώσω 200 εκατομμύρια δολάρια σε κάποιον που μπορεί να υποφέρει, σε κάποιο επίπεδο, από σύνδρομο Down; Η απάντηση είναι όχι».Είχε προηγηθεί μία επταετής νομική μάχη σε δικαστήριο της Αριζόνα μεταξύ των αδερφών. Αυτοί ήταν που υπέβαλαν αναφορά το 2009 για να διορίσουν κάποιον οικονομικό διαχειριστή, λόγω φερόμενης ψυχικής ανικανότητας του Λουντ. Στη συνέχεια, η αδερφή του Μισέλ κινήθηκε επίσης νομικά εναντίον του, επικαλούμενη όχι ανικανότητα, αλλά ότι ασκεί αδικαιολόγητη επιρροή στον πατέρα και στη μητριά τους.Ενδεικτικό της κατάστασης της οικογένειάς είναι ότι σήμερα κανένα από τα εγγόνια του Ντίσνεϊ δεν μιλάει με άλλα μέλη της οικογενείας, ούτε και δραστηριοποιούνται στον κολοσσό που ίδρυσε ο παππούς τους. Δεν είναι λίγοι εκείνοι, μάλιστα, που έχουν παρουσιάσει προβλήματα εθισμού στο αλκοόλ ή στα ναρκωτικά.