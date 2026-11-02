Είναι κατάθλιψη ή άνοια; 5 σημαντικές διαφορές που μας βοηθούν να τις ξεχωρίσουμε

Η δυσκολία στη μνήμη, η μειωμένη συγκέντρωση και η νοητική επιβράδυνση δεν αποτελούν πάντοτε ενδείξεις άνοιας. Η κατάθλιψη μπορεί να προκαλέσει παρόμοια συμπτώματα, γεγονός που καθιστά σημαντική τη σωστή αξιολόγηση