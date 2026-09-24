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Πόσο συχνά πρέπει να αλλάζουμε τις πετσέτες κουζίνας
Πόσο συχνά πρέπει να αλλάζουμε τις πετσέτες κουζίνας
Οι πάνινες πετσέτες κουζίνας είναι από τα πιο χρήσιμα και πολυχρησιμοποιημένα αντικείμενα της καθημερινότητάς μας
Οι πετσέτες κουζίνας είναι πρακτικές, μας βολεύουν και δικαίως έχουν μια μόνιμη θέση σε κάθε νοικοκυριό. Όμως, επειδή τις χρησιμοποιούμε τόσο πολύ, είναι καλό να τις προσέχουμε λίγο παραπάνω. Μελέτες έχουν δείξει πως οι πετσέτες κουζίνας μπορεί να συγκεντρώσουν μικρόβια, ειδικά αν μένουν υγρές ή αν χρησιμοποιούνται για πολλά διαφορετικά πράγματα μέσα στην ίδια μέρα. Δεν χρειάζεται να μας πιάνει πανικός – δεν είναι το τέλος του κόσμου αν σκουπίσαμε τον πάγκο με την ίδια πετσέτα που στεγνώσαμε τα χέρια μας. Αλλά είναι μια ωραία ευκαιρία να βάλουμε μια νέα, απλή συνήθεια στην καθημερινότητά μας.
Κάθε πότε πρέπει να αλλάζουμε την πετσέτα της κουζίνας;
Η πιο βασική συμβουλή; Αλλάζουμε πετσέτες κουζίνας κάθε μέρα. Ναι, κάθε μέρα. Όπως κάνουμε με τις πετσέτες μπάνιου, έτσι και οι πετσέτες κουζίνας πρέπει να πλένονται τακτικά – ιδανικά στους 60°C – για να μένουν καθαρές και φρέσκες. Αν η οικογένεια είναι μεγάλη ή η κουζίνα έχει πολλή κίνηση, τότε δεν είναι κακό να αλλάζονται και δύο φορές τη μέρα.
Πώς μπορούμε να το κάνουμε πιο εύκολο;
Κρατήστε ένα συρτάρι στην κουζίνα γεμάτο με μικρές, απλές πετσέτες. Είναι φθηνές, πλένονται εύκολα και θα σας βγάλουν ασπροπρόσωπους. Μόλις τελειώσετε με το μαγείρεμα ή το καθάρισμα, ρίξτε τη χρησιμοποιημένη πετσέτα στο καλάθι με τα άπλυτα και πιάστε μια καθαρή.
Είναι καλή ιδέα να χρησιμοποιούμε την ίδια πετσέτα για όλα;
Καλό είναι να ξεχωρίζουμε τις χρήσεις. Μία πετσέτα για τα χέρια, μία για τα πιάτα, μία για τον πάγκο. Έτσι μειώνουμε τον κίνδυνο να μεταφέρουμε μικρόβια από το ένα σημείο στο άλλο – χωρίς να κάνουμε τη ζωή μας πιο περίπλοκη.
Τι κάνουμε με τις υγρές, μόνιμες πετσέτες πάγκου;
Οι υγρές, πολλαπλής χρήσης πετσέτες που μένουν στον πάγκο για μέρες δεν είναι οι καλύτερες σύμμαχοι της καθαριότητας. Αν μυρίζουν ή είναι διαρκώς υγρές, καλό είναι να τις αποχαιρετήσουμε εγκαίρως και να τις αντικαταστήσουμε.
Γιατί πρέπει να αλλάζουμε συνέχεια τις πετσέτες κουζίνας;
Η καθαριότητα στην κουζίνα δεν είναι θέμα τελειότητας, είναι θέμα απλών, καλών συνηθειών. Και οι καθαρές πετσέτες είναι ένα μικρό, αλλά σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.
Πηγή: cantina.protothema.gr
Κάθε πότε πρέπει να αλλάζουμε την πετσέτα της κουζίνας;
Η πιο βασική συμβουλή; Αλλάζουμε πετσέτες κουζίνας κάθε μέρα. Ναι, κάθε μέρα. Όπως κάνουμε με τις πετσέτες μπάνιου, έτσι και οι πετσέτες κουζίνας πρέπει να πλένονται τακτικά – ιδανικά στους 60°C – για να μένουν καθαρές και φρέσκες. Αν η οικογένεια είναι μεγάλη ή η κουζίνα έχει πολλή κίνηση, τότε δεν είναι κακό να αλλάζονται και δύο φορές τη μέρα.
Πώς μπορούμε να το κάνουμε πιο εύκολο;
Κρατήστε ένα συρτάρι στην κουζίνα γεμάτο με μικρές, απλές πετσέτες. Είναι φθηνές, πλένονται εύκολα και θα σας βγάλουν ασπροπρόσωπους. Μόλις τελειώσετε με το μαγείρεμα ή το καθάρισμα, ρίξτε τη χρησιμοποιημένη πετσέτα στο καλάθι με τα άπλυτα και πιάστε μια καθαρή.
Είναι καλή ιδέα να χρησιμοποιούμε την ίδια πετσέτα για όλα;
Καλό είναι να ξεχωρίζουμε τις χρήσεις. Μία πετσέτα για τα χέρια, μία για τα πιάτα, μία για τον πάγκο. Έτσι μειώνουμε τον κίνδυνο να μεταφέρουμε μικρόβια από το ένα σημείο στο άλλο – χωρίς να κάνουμε τη ζωή μας πιο περίπλοκη.
Τι κάνουμε με τις υγρές, μόνιμες πετσέτες πάγκου;
Οι υγρές, πολλαπλής χρήσης πετσέτες που μένουν στον πάγκο για μέρες δεν είναι οι καλύτερες σύμμαχοι της καθαριότητας. Αν μυρίζουν ή είναι διαρκώς υγρές, καλό είναι να τις αποχαιρετήσουμε εγκαίρως και να τις αντικαταστήσουμε.
Γιατί πρέπει να αλλάζουμε συνέχεια τις πετσέτες κουζίνας;
Η καθαριότητα στην κουζίνα δεν είναι θέμα τελειότητας, είναι θέμα απλών, καλών συνηθειών. Και οι καθαρές πετσέτες είναι ένα μικρό, αλλά σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.
Πηγή: cantina.protothema.gr
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