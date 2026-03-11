Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Καρκίνος ωοθηκών: 5 «σιωπηλά» συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούν οι γυναίκες
Καρκίνος ωοθηκών: 5 «σιωπηλά» συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούν οι γυναίκες
Ακόμη και μικρές αλλαγές στο σώμα μπορεί να έχουν μεγάλη σημασία - Οι ειδικοί εξηγούν ποια φαινομενικά αθώα αλλά επίμονα συμπτώματα πρέπει να προσέχουν οι γυναίκες για την προστασία της υγείας τους
Ο καρκίνος των ωοθηκών θεωρείται από τους πιο δύσκολους γυναικολογικούς καρκίνους στην έγκαιρη διάγνωση, καθώς τα συμπτώματά του είναι συχνά ήπια και εύκολα συγχέονται με άλλες πιο κοινές παθήσεις του πεπτικού ή του ουροποιητικού συστήματος.
Σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς υγείας, όπως το βρετανικό σύστημα υγείας (NHS) και την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία (American Cancer Society), υπάρχουν ορισμένα βασικά συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν ακόμη και στα πρώιμα στάδια της νόσου και καλό είναι να αξιολογούνται από γιατρό εάν επιμένουν.
Οι ειδικοί τονίζουν ότι τα συμπτώματα αυτά δεν σημαίνουν απαραίτητα καρκίνο, όμως όταν εμφανίζονται συχνά και σε συνδυασμό ή επιμένουν για εβδομάδες, χρειάζονται ιατρική εκτίμηση.
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά συμπτώματα είναι το συνεχές φούσκωμα ή η αίσθηση πρηξίματος στην κοιλιά. Αν και το φούσκωμα είναι συχνό και συνήθως αθώο, όταν εμφανίζεται συχνά και δεν υποχωρεί, μπορεί να αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι.
2. Πόνος στην κοιλιά ή τη λεκάνη
Ο επίμονος πόνος ή η δυσφορία χαμηλά στην κοιλιά ή στην περιοχή της λεκάνης είναι επίσης σύμπτωμα που δεν πρέπει να αγνοείται, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει προφανής αιτία.
3. Αίσθημα κορεσμού πολύ γρήγορα
Ορισμένες γυναίκες παρατηρούν ότι χορταίνουν μετά από μικρή ποσότητα φαγητού ή έχουν μειωμένη όρεξη. Η αλλαγή αυτή στη διατροφή μπορεί να σχετίζεται με πίεση στην κοιλιακή χώρα.
4. Συχνουρία ή έντονη ανάγκη για ούρηση
Η ανάγκη να ουρεί μία γυναίκα πιο συχνά από το συνηθισμένο ή με έντονη επιτακτικότητα είναι επίσης ένα πιθανό σύμπτωμα, καθώς ένας όγκος στην περιοχή μπορεί να πιέζει την ουροδόχο κύστη.
5. Αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου
Μεταβολές όπως δυσκοιλιότητα, διάρροια ή γενικά αλλαγές στις κενώσεις μπορεί επίσης να εμφανιστούν σε ορισμένες περιπτώσεις.
Οι ειδικοί του Robin Cancer Trust επισημαίνουν ότι τα παραπάνω συμπτώματα είναι συχνά και μπορεί να οφείλονται σε πολλές άλλες, λιγότερο σοβαρές καταστάσεις. Ωστόσο, όταν εμφανίζονται πολλές φορές μέσα στον μήνα ή επιμένουν για αρκετές εβδομάδες, καλό είναι να αξιολογούνται από γιατρό.
Η έγκαιρη διάγνωση είναι σημαντική, καθώς όταν ο καρκίνος των ωοθηκών εντοπιστεί νωρίς, οι πιθανότητες επιτυχούς θεραπείας αυξάνονται σημαντικά.
Πηγή: ygeiamou.gr
Σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς υγείας, όπως το βρετανικό σύστημα υγείας (NHS) και την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία (American Cancer Society), υπάρχουν ορισμένα βασικά συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν ακόμη και στα πρώιμα στάδια της νόσου και καλό είναι να αξιολογούνται από γιατρό εάν επιμένουν.
Οι ειδικοί τονίζουν ότι τα συμπτώματα αυτά δεν σημαίνουν απαραίτητα καρκίνο, όμως όταν εμφανίζονται συχνά και σε συνδυασμό ή επιμένουν για εβδομάδες, χρειάζονται ιατρική εκτίμηση.
Τα 5 βασικά συμπτώματα1. Επίμονο φούσκωμα στην κοιλιά
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά συμπτώματα είναι το συνεχές φούσκωμα ή η αίσθηση πρηξίματος στην κοιλιά. Αν και το φούσκωμα είναι συχνό και συνήθως αθώο, όταν εμφανίζεται συχνά και δεν υποχωρεί, μπορεί να αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι.
2. Πόνος στην κοιλιά ή τη λεκάνη
Ο επίμονος πόνος ή η δυσφορία χαμηλά στην κοιλιά ή στην περιοχή της λεκάνης είναι επίσης σύμπτωμα που δεν πρέπει να αγνοείται, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει προφανής αιτία.
3. Αίσθημα κορεσμού πολύ γρήγορα
Ορισμένες γυναίκες παρατηρούν ότι χορταίνουν μετά από μικρή ποσότητα φαγητού ή έχουν μειωμένη όρεξη. Η αλλαγή αυτή στη διατροφή μπορεί να σχετίζεται με πίεση στην κοιλιακή χώρα.
4. Συχνουρία ή έντονη ανάγκη για ούρηση
Η ανάγκη να ουρεί μία γυναίκα πιο συχνά από το συνηθισμένο ή με έντονη επιτακτικότητα είναι επίσης ένα πιθανό σύμπτωμα, καθώς ένας όγκος στην περιοχή μπορεί να πιέζει την ουροδόχο κύστη.
5. Αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου
Μεταβολές όπως δυσκοιλιότητα, διάρροια ή γενικά αλλαγές στις κενώσεις μπορεί επίσης να εμφανιστούν σε ορισμένες περιπτώσεις.
Οι ειδικοί του Robin Cancer Trust επισημαίνουν ότι τα παραπάνω συμπτώματα είναι συχνά και μπορεί να οφείλονται σε πολλές άλλες, λιγότερο σοβαρές καταστάσεις. Ωστόσο, όταν εμφανίζονται πολλές φορές μέσα στον μήνα ή επιμένουν για αρκετές εβδομάδες, καλό είναι να αξιολογούνται από γιατρό.
Πότε πρέπει να απευθυνθείτε σε γιατρό
Η έγκαιρη διάγνωση είναι σημαντική, καθώς όταν ο καρκίνος των ωοθηκών εντοπιστεί νωρίς, οι πιθανότητες επιτυχούς θεραπείας αυξάνονται σημαντικά.
Πηγή: ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα