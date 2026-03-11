Καρκίνος ωοθηκών: 5 «σιωπηλά» συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούν οι γυναίκες
ΖΩΗ
Καρκίνος Καρκίνος ωοθηκών

Καρκίνος ωοθηκών: 5 «σιωπηλά» συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούν οι γυναίκες

Ακόμη και μικρές αλλαγές στο σώμα μπορεί να έχουν μεγάλη σημασία - Οι ειδικοί εξηγούν ποια φαινομενικά αθώα αλλά επίμονα συμπτώματα πρέπει να προσέχουν οι γυναίκες για την προστασία της υγείας τους

Καρκίνος ωοθηκών: 5 «σιωπηλά» συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούν οι γυναίκες
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ο καρκίνος των ωοθηκών θεωρείται από τους πιο δύσκολους γυναικολογικούς καρκίνους στην έγκαιρη διάγνωση, καθώς τα συμπτώματά του είναι συχνά ήπια και εύκολα συγχέονται με άλλες πιο κοινές παθήσεις του πεπτικού ή του ουροποιητικού συστήματος.

Σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς υγείας, όπως το βρετανικό σύστημα υγείας (NHS) και την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία (American Cancer Society), υπάρχουν ορισμένα βασικά συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν ακόμη και στα πρώιμα στάδια της νόσου και καλό είναι να αξιολογούνται από γιατρό εάν επιμένουν.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι τα συμπτώματα αυτά δεν σημαίνουν απαραίτητα καρκίνο, όμως όταν εμφανίζονται συχνά και σε συνδυασμό ή επιμένουν για εβδομάδες, χρειάζονται ιατρική εκτίμηση.

Τα 5 βασικά συμπτώματα

1. Επίμονο φούσκωμα στην κοιλιά

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά συμπτώματα είναι το συνεχές φούσκωμα ή η αίσθηση πρηξίματος στην κοιλιά. Αν και το φούσκωμα είναι συχνό και συνήθως αθώο, όταν εμφανίζεται συχνά και δεν υποχωρεί, μπορεί να αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι.

2. Πόνος στην κοιλιά ή τη λεκάνη

Ο επίμονος πόνος ή η δυσφορία χαμηλά στην κοιλιά ή στην περιοχή της λεκάνης είναι επίσης σύμπτωμα που δεν πρέπει να αγνοείται, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει προφανής αιτία.

3. Αίσθημα κορεσμού πολύ γρήγορα

Ορισμένες γυναίκες παρατηρούν ότι χορταίνουν μετά από μικρή ποσότητα φαγητού ή έχουν μειωμένη όρεξη. Η αλλαγή αυτή στη διατροφή μπορεί να σχετίζεται με πίεση στην κοιλιακή χώρα.

4. Συχνουρία ή έντονη ανάγκη για ούρηση

Η ανάγκη να ουρεί μία γυναίκα πιο συχνά από το συνηθισμένο ή με έντονη επιτακτικότητα είναι επίσης ένα πιθανό σύμπτωμα, καθώς ένας όγκος στην περιοχή μπορεί να πιέζει την ουροδόχο κύστη.

5. Αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου

Κλείσιμο
Μεταβολές όπως δυσκοιλιότητα, διάρροια ή γενικά αλλαγές στις κενώσεις μπορεί επίσης να εμφανιστούν σε ορισμένες περιπτώσεις.


Πότε πρέπει να απευθυνθείτε σε γιατρό

Οι ειδικοί του Robin Cancer Trust επισημαίνουν ότι τα παραπάνω συμπτώματα είναι συχνά και μπορεί να οφείλονται σε πολλές άλλες, λιγότερο σοβαρές καταστάσεις. Ωστόσο, όταν εμφανίζονται πολλές φορές μέσα στον μήνα ή επιμένουν για αρκετές εβδομάδες, καλό είναι να αξιολογούνται από γιατρό.

Η έγκαιρη διάγνωση είναι σημαντική, καθώς όταν ο καρκίνος των ωοθηκών εντοπιστεί νωρίς, οι πιθανότητες επιτυχούς θεραπείας αυξάνονται σημαντικά.

Πηγή: ygeiamou.gr
Κλέλια Γιαρίμογλου

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης