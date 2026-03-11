Καρκίνος ωοθηκών: 5 «σιωπηλά» συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούν οι γυναίκες

Ακόμη και μικρές αλλαγές στο σώμα μπορεί να έχουν μεγάλη σημασία - Οι ειδικοί εξηγούν ποια φαινομενικά αθώα αλλά επίμονα συμπτώματα πρέπει να προσέχουν οι γυναίκες για την προστασία της υγείας τους