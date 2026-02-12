Γλυκά για την Τσικνοπέμπτη που κλείνουν σωστά το τραπέζι, δείτε τις συνταγές

Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Από σιροπιαστά μέχρι ανάλαφρες μους και σοκολατένια γλυκά, αυτές οι συνταγές λειτουργούν ως το ιδανικό φινάλε μετά το κρέας
Τα γλυκά για την Τσικνοπέμπτη δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι απαραίτητα κάτι βαρύ ή προβλέψιμο.
Μετά από ένα πλούσιο τραπέζι, το επιδόρπιο έρχεται για να ισορροπήσει, να δροσίσει ή να κλείσει πιο γλυκά τη βραδιά. Από σιροπιαστά μέχρι ανάλαφρες μους και σοκολατένια γλυκά, αυτές οι συνταγές λειτουργούν ως το ιδανικό φινάλε μετά το κρέας.
Είτε το τραπέζι είναι μεγάλο είτε όχι, σίγουρα θα βρείτε το γλυκό που καλύπτει τα δικά σας γούστα και διάθεση, χωρίς να βαρύνει τη στιγμή.
Ποια είναι τα πιο ταιριαστά γλυκά για την Τσικνοπέμπτη
-Γαλακτομπούρεκο με φύλλο κανταΐφι
Αυτό το γαλακτομπούρεκο με την αρωματική κρέμα γίνεται ακόμη πιο εθιστικό με το φύλλο κανταΐφι. Δείτε τη συνταγή εδώ.
Μελαχρινή Νάξου: Η πιο λαχταριστή σιροπιαστή καρυδόπιταΗ σιροπιαστή καρυδόπιτα είναι ένα από τα πιο διαχρονικά γλυκά. Οι συνταγές της πολλές, αλλά η μελαχρινή της Νάξου με το αρωματικό κίτρο και το παξιμάδι μένει αξέχαστη. Δείτε τη συνταγή εδώ.
Αρμενοβίλ, το σεμιφρέντο της ΘεσσαλονίκηςΗ δημιουργία του αρμενοβίλ λέγεται ότι συνδέεται με την παραμονή των γαλλικών στρατευμάτων στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, εξού και η γαλίζουσα κατάληξη. Δείτε τη συνταγή εδώ.
Μους λεμόνι με λικέρ μαστίχαΜια ανάλαφρη μους λεμόνι, αρωματική και δροστιστική, ειδικά μετά από ένα πλούσιο και βαρύ τραπέζι. Δείτε τη συνταγή εδώ.
