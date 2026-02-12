Γλυκά για την Τσικνοπέμπτη που κλείνουν σωστά το τραπέζι, δείτε τις συνταγές
ΖΩΗ
Τσικνοπέμπτη Γλυκά Γαλακτομπούρεκο Μους γιαούρτι

Γλυκά για την Τσικνοπέμπτη που κλείνουν σωστά το τραπέζι, δείτε τις συνταγές

Από σιροπιαστά μέχρι ανάλαφρες μους και σοκολατένια γλυκά, αυτές οι συνταγές λειτουργούν ως το ιδανικό φινάλε μετά το κρέας

Γλυκά για την Τσικνοπέμπτη που κλείνουν σωστά το τραπέζι, δείτε τις συνταγές
Τα γλυκά για την Τσικνοπέμπτη δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι απαραίτητα κάτι βαρύ ή προβλέψιμο.

Μετά από ένα πλούσιο τραπέζι, το επιδόρπιο έρχεται για να ισορροπήσει, να δροσίσει ή να κλείσει πιο γλυκά τη βραδιά. Από σιροπιαστά μέχρι ανάλαφρες μους και σοκολατένια γλυκά, αυτές οι συνταγές λειτουργούν ως το ιδανικό φινάλε μετά το κρέας.

Είτε το τραπέζι είναι μεγάλο είτε όχι, σίγουρα θα βρείτε το γλυκό που καλύπτει τα δικά σας γούστα και διάθεση, χωρίς να βαρύνει τη στιγμή.

Ποια είναι τα πιο ταιριαστά γλυκά για την Τσικνοπέμπτη

-Γαλακτομπούρεκο με φύλλο κανταΐφι

Αυτό το γαλακτομπούρεκο με την αρωματική κρέμα γίνεται ακόμη πιο εθιστικό με το φύλλο κανταΐφι. Δείτε τη συνταγή εδώ.

Γλυκά για την Τσικνοπέμπτη που κλείνουν σωστά το τραπέζι, δείτε τις συνταγές

Μελαχρινή Νάξου: Η πιο λαχταριστή σιροπιαστή καρυδόπιτα

Η σιροπιαστή καρυδόπιτα είναι ένα από τα πιο διαχρονικά γλυκά. Οι συνταγές της πολλές, αλλά η μελαχρινή της Νάξου με το αρωματικό κίτρο και το παξιμάδι μένει αξέχαστη. Δείτε τη συνταγή εδώ.

Κλείσιμο
Γλυκά για την Τσικνοπέμπτη που κλείνουν σωστά το τραπέζι, δείτε τις συνταγές

Αρμενοβίλ, το σεμιφρέντο της Θεσσαλονίκης

Η δημιουργία του αρμενοβίλ λέγεται ότι συνδέεται με την παραμονή των γαλλικών στρατευμάτων στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, εξού και η γαλίζουσα κατάληξη. Δείτε τη συνταγή εδώ.

Γλυκά για την Τσικνοπέμπτη που κλείνουν σωστά το τραπέζι, δείτε τις συνταγές

Μους λεμόνι με λικέρ μαστίχα

Μια ανάλαφρη μους λεμόνι, αρωματική και δροστιστική, ειδικά μετά από ένα πλούσιο και βαρύ τραπέζι. Δείτε τη συνταγή εδώ.

Thema Insights

Τα απόλυτα δώρα για τη γιορτή του Έρωτα

Με αφορμή τη γιορτή του Έρωτα, η Dyson ντύνει τη σειρά Beauty με το επετειακό χρώμα Amber Silk και μετατρέπει την καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς σε μια εμπειρία αισθήσεων, από μετάξι και κεχριμπάρι.  

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης