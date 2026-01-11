Ποια υγιεινά τρόφιμα κρύβουν παγίδες και μπορούν να γίνουν επικίνδυνα για την υγεία μας

Ο διατροφικός τους «μύθος» καταρρέει όταν καταναλώνονται χωρίς μέτρο. Τι λένε οι ειδικοί για ζάχαρη, λιπαρά, αλάτι και κρυφά πρόσθετα σε τρόφιμα που θεωρούνται ωφέλιμα

επιστροφή στη φόρμα» οδηγεί κάθε Ιανουάριο εκατομμύρια ανθρώπους σε ριζικές αλλαγές διατροφής, με τα καρότσια των σούπερ μάρκετ να γεμίζουν προϊόντα που φέρουν ετικέτες όπως «χαμηλά λιπαρά», «υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη», «χωρίς ζάχαρη» ή «πλούσια σε φυτικές ίνες». Ωστόσο, ειδικοί προειδοποιούν ότι ακόμη και



Όπως επισημαίνεται, πολλά προϊόντα που προβάλλονται ως «υγιεινά» βασίζονται στο λεγόμενο health halo – μια πρακτική κατά την οποία ένα τρόφιμο παρουσιάζεται ως ωφέλιμο επειδή είναι «χαμηλό» σε ένα συστατικό, χωρίς να αναδεικνύεται η υψηλή περιεκτικότητά του σε πρόσθετα,



«βόμβες» θερμίδων, ζάχαρης ή αλατιού, ξεπερνώντας εύκολα τις ημερήσιες διατροφικές συστάσεις.



Σύμφωνα με τις οδηγίες του βρετανικού συστήματος υγείας (NHS), οι άνδρες δεν θα πρέπει να καταναλώνουν περισσότερες από 2.500 θερμίδες ημερησίως και 95 γραμμάρια λίπους (εκ των οποίων έως 30 γραμμάρια κορεσμένα), ενώ για τις γυναίκες το όριο είναι 2.000 θερμίδες και 70 γραμμάρια λίπους (20 γραμμάρια κορεσμένα). Για όλους τους ενήλικες, η ημερήσια κατανάλωση ζάχαρης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30 γραμμάρια και το αλάτι τα 6 γραμμάρια.



Με βάση αυτά τα δεδομένα, η διατροφολόγος Λίλι Σάουτερ επισημαίνει στην Daily Mail μια σειρά από τρόφιμα που θεωρούνται «υγιεινά», αλλά απαιτούν μέτρο και προσοχή:



Μπάρες πρωτεΐνης







Ψητά λαχανικά-ρίζες



Παντζάρια, καρότα, παστινάκια και γλυκοπατάτες είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, αλλά το ψήσιμό τους σε υψηλή θερμοκρασία μειώνει την περιεκτικότητα σε νερό και συμπυκνώνει τα φυσικά τους σάκχαρα. Η προσθήκη μελιού, σιροπιών ή βουτύρου αυξάνει σημαντικά θερμίδες και κορεσμένα λιπαρά.



Γιαούρτι «ελληνικού τύπου»



Το αυθεντικό ελληνικό γιαούρτι είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη και ασβέστιο, όμως τα προϊόντα «ελληνικού τύπου» συχνά έχουν διαφορετική διαδικασία παραγωγής και χαμηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, περίπου 4 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια.



Ελιές



Μούσλι



Αν και βασίζεται σε δημητριακά και ξηρούς καρπούς, πολλά μούσλι περιέχουν μεγάλη ποσότητα αποξηραμένων φρούτων ή πρόσθετα όπως σοκολάτα, αυξάνοντας τη ζάχαρη και τα λιπαρά. Συνιστάται επιλογή προϊόντων με λιγότερα από 5 γραμμάρια ζάχαρης ανά 100 γραμμάρια.



Αποξηραμένα φρούτα



Αποτελούν συμπυκνωμένη πηγή ζάχαρης και μπορούν να επηρεάσουν την υγεία των δοντιών. Η συνιστώμενη ποσότητα δεν ξεπερνά τα 30 γραμμάρια, ιδανικά μαζί με το κύριο γεύμα.



Χούμους



Παρότι πλούσιο σε φυτικές ίνες και πρωτεΐνη, περιέχει αρκετές θερμίδες λόγω ελαιόλαδου και ταχινιού. Οι ειδικοί προτείνουν έως 2–3 κουταλιές ανά μερίδα.



Πράσινοι χυμοί



Μπορεί να περιέχουν μεγάλες ποσότητες «ελεύθερων σακχάρων» και ελάχιστες φυτικές ίνες. Προτιμώνται χυμοί με μεγαλύτερη αναλογία λαχανικών ή smoothies με ολόκληρα φρούτα.



Matcha latte



Το καθαρό matcha είναι χαμηλό σε θερμίδες, όμως στις εκδοχές καφέ μπορεί να φτάσει τις 220 θερμίδες και τα 29 γραμμάρια ζάχαρης ανά μερίδα. Η επιλογή άγλυκης εκδοχής μειώνει σημαντικά το φορτίο.



Αναψυκτικά χωρίς θερμίδες



Αν και δεν περιέχουν ζάχαρη, τα τεχνητά γλυκαντικά ενδέχεται να επηρεάζουν το μικροβίωμα του εντέρου. Συνιστάται περιστασιακή κατανάλωση και εναλλακτικά αρωματισμένο νερό.



Σάλτσες σαλάτας



Οι κρεμώδεις σάλτσες είναι πλούσιες σε λιπαρά, ενώ ακόμη και οι βινεγκρέτ συχνά περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη. Η ποσότητα 1–2 κουταλιών και οι σπιτικές εκδοχές θεωρούνται πιο ισορροπημένη λύση.



Οι ειδικοί καταλήγουν ότι το κλειδί δεν είναι η πλήρης αποφυγή αυτών των τροφίμων, αλλά ο έλεγχος της ποσότητας και η σωστή ενημέρωση, ώστε η «υγιεινή διατροφή» να μην μετατραπεί άθελά της σε διατροφική παγίδα.