Πολύ λίπος στην κοιλιά και ελάχιστοι μύες - Ο συνδυασμός που αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου μετά τα 50
Ο συνδυασμός κοιλιακής παχυσαρκίας και χαμηλής μυϊκής μάζας, ειδικά μετά τα 50, απειλεί σημαντικά το προσδόκιμο ζωής σύμφωνα με νέα έρευνα
Ιδιαίτερα επικίνδυνος θεωρείται ο συνδυασμός κοιλιακού λίπους και απώλειας μυϊκής μάζας, ειδικά μετά τα 50, σύμφωνα με νεότερη μελέτη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μελέτη ερευνητών από το Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Σάο Κάρλος (UFSCar) στη Βραζιλία, σε συνεργασία με το University College London (UCL) αυτοί οι δύο παράγοντες μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο θανάτου έως και κατά 83%.
Η συγκεκριμένη κατάσταση είναι γνωστή ως σαρκοπενική παχυσαρκία και θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς συνδυάζει δύο σοβαρούς παράγοντες κινδύνου: τη συσσώρευση λίπους στην κοιλιακή χώρα και τη σταδιακή απώλεια μυϊκής μάζας.
Τι είναι η σαρκοπενική παχυσαρκία
Η σαρκοπενική παχυσαρκία χαρακτηρίζεται από μείωση της μυϊκής μάζας και ταυτόχρονη αύξηση του σωματικού λίπους. Είναι δύσκολο να διαγνωστεί και σχετίζεται με απώλεια αυτονομίας και επιδείνωση της ποιότητας ζωής στους ηλικιωμένους. Είναι επίσης γνωστή ως σύνδρομο ευθραυστότητας και συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο πτώσεων και άλλων συννοσηροτήτων.
«Πέρα από την αξιολόγηση του κινδύνου θανάτου που σχετίζεται με την κοιλιακή παχυσαρκία και τη χαμηλή μυϊκή μάζα, μπορέσαμε να αποδείξουμε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν απλές μέθοδοι για την ανίχνευση της σαρκοπενικής παχυσαρκίας. Αυτό είναι σημαντικό, διότι η έλλειψη συναίνεσης στα διαγνωστικά κριτήρια της νόσου δυσχεραίνει τον εντοπισμό και τη θεραπεία της», αναφέρει ο Tiago da Silva Alexandre, καθηγητής στο Τμήμα Γεροντολογίας του UFSCar και ένας από τους συγγραφείς της μελέτης.
Ως προς τη διάγνωση της σαρκοπενικής παχυσαρκίας, αυτή γίνεται συνήθως με πολύπλοκες εξετάσεις, όπως μαγνητική τομογραφία, αξονική τομογραφία, ηλεκτρική βιοεμπέδηση ή πυκνομετρία. Οι εξετάσεις αυτές εντοπίζουν την περίσσεια σωματικού λίπους και τη μειωμένη μυϊκή μάζα και λειτουργία. Ωστόσο, παρά την υψηλή τους ακρίβεια, είναι ακριβές και διαθέσιμες μόνο σε περιορισμένες υγειονομικές δομές, γεγονός που καθιστά τη διάγνωση της νόσου μεγάλη πρόκληση στην κλινική πράξη.
Τα ευρήματα της μελέτης
Τα αποτελέσματα, που δημοσιεύθηκαν στο Aging Clinical and Experimental Research, βασίστηκαν σε 12 χρόνια παρακολούθησης 5.440 ατόμων ηλικίας 50 ετών και άνω.
Σύμφωνα με αυτά:
Τα άτομα με κοιλιακή παχυσαρκία και χαμηλή μυϊκή μάζα είχαν 83% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου.
Τα άτομα με χαμηλή μυϊκή μάζα αλλά χωρίς κοιλιακό λίπος είχαν 40% μικρότερο κίνδυνο θανάτου.
Όσοι είχαν κοιλιακό λίπος αλλά επαρκή μυϊκή μάζα δεν εμφάνισαν αυξημένο κίνδυνο.
Τα δεδομένα δείχνουν ότι ο πραγματικός κίνδυνος προκύπτει από τη συνύπαρξη των δύο καταστάσεων.
Γιατί το λίπος επιδεινώνει την απώλεια μυών
Όπως εξηγεί η Valdete Regina Guandalini, πρώτη συγγραφέας του άρθρου και καθηγήτρια στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Espírito Santo (UFES) και ερευνήτρια στο Τμήμα Γεροντολογίας του UFSCar, το υπερβολικό λίπος εντείνει τις φλεγμονώδεις διεργασίες που πυροδοτούν μεταβολικές αλλαγές, επιδεινώνοντας περαιτέρω την απώλεια μυϊκής μάζας. «Πέρα από το ότι η μία κατάσταση επηρεάζει την άλλη, το λίπος διεισδύει στους μυς και καταλαμβάνει τον χώρο τους. Αυτή η συστηματική και προοδευτική φλεγμονή επηρεάζει άμεσα τον μυϊκό ιστό, υπονομεύοντας τις μεταβολικές, ενδοκρινικές, ανοσολογικές και λειτουργικές του ικανότητες», σημειώνει.
Διάγνωση χωρίς ακριβές εξετάσεις
Η μελέτη ανέδειξε επίσης απλές μετρήσεις μπορούν να βοηθήσουν στον έγκαιρο εντοπισμό των ατόμων υψηλού κινδύνου, σε αντίθεση με τις ακριβές και εξειδικευμένες εξετάσεις που απαιτούνται σήμερα.
Συγκεκριμένα, για την πρόβλεψη του κινδύνου σαρκοπενικής παχυσαρκίας, οι ερευνητές όρισαν ως κοιλιακή παχυσαρκία την περίμετρο κοιλίας άνω των 102 εκατοστών για τους άνδρες και άνω των 88 εκατοστών για τις γυναίκες. Παράλληλα, η χαμηλή μυϊκή μάζα ορίστηκε ως δείκτης σκελετικής μυϊκής μάζας μικρότερος από 9,36 kg/m² για τους άνδρες και μικρότερος από 6,73 kg/m² για τις γυναίκες.
«Τα ευρήματά μας επιτρέπουν στους ηλικιωμένους να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε πρώιμες παρεμβάσεις, όπως η διατροφική παρακολούθηση και η σωματική άσκηση, διασφαλίζοντας τη βελτίωση της ποιότητας ζωής» καταλήγει ο Δρ. Alexandre.
Πηγή: ygeiamou.gr
