Το κλειδί για γερή καρδιά είναι το καλά ρυθμισμένο σάκχαρο
Έρευνα συσχετίζει την ρύθμιση του σακχάρου με τη μείωση κατά 50% του καρδιαγγειακού κινδύνου σε άτομα με προδιαβήτη
Η διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων σακχάρου στο αίμα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο σοβαρών καρδιακών προβλημάτων κατά περισσότερο από 50% σε άτομα με προδιαβήτη, σύμφωνα με τα συμπεράσματα νέας έρευνας του King’s College London, που δημοσιεύεται στο The Lancet Diabetes & Endocrinology. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η ύφεση του προδιαβήτη -δηλαδή η αποτελεσματική αναστροφή της κατάστασης- θα μπορούσε να μειώσει δραματικά την πιθανότητα θανατηφόρων καρδιακών παθήσεων ή νοσηλείας λόγω καρδιακής ανεπάρκειας.
Ο προδιαβήτης χαρακτηρίζεται από αυξημένα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, που ωστόσο δεν πληρούν ακόμη το όριο του διαβήτη τύπου 2. Αν και συχνά θεωρείται ένα ενδιάμεσο στάδιο, αρκεί για να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, μιας από τις κύριες αιτίες θανάτου παγκοσμίως. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι περιπτώσεις προδιαβήτη συνεχίζουν να αυξάνονται: 1 στους 5 ενήλικες έχει διαβήτη ή προδιαβήτη στο Ηνωμένο Βασίλειο, περισσότεροι από 1 στους 3 στις ΗΠΑ, ενώ στην Κίνα σχεδόν το 40% των ενηλίκων επηρεάζεται. Σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτιμάται ότι πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι έχουν προδιαβήτη.
Η νέα ανάλυση βασίζεται σε δύο σημαντικές διαχρονικές μελέτες: Τη μελέτη αποτελεσμάτων του προγράμματος πρόληψης του διαβήτη των ΗΠΑ (DPPOS) και τη μελέτη αποτελεσμάτων πρόληψης του διαβήτη της Κίνας (DaQingDPOS). Και οι δύο μελέτες παρακολούθησαν άτομα με προδιαβήτη για αρκετές δεκαετίες και αξιολόγησαν παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, με στόχο την πρόληψη της εμφάνισης διαβήτη.
Σε αμφότερους τους πληθυσμούς, τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά συνεπή: Τα άτομα που επανέφεραν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα τους σε φυσιολογικά επίπεδα παρουσίασαν:
Μείωση κατά 58% των καρδιαγγειακών θανάτων ή των νοσηλειών για καρδιακή ανεπάρκεια.
Μείωση κατά 42% του κινδύνου καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού επεισοδίου ή άλλων σοβαρών καρδιαγγειακών επεισοδίων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτά τα οφέλη παρέμειναν για δεκαετίες μετά την ομαλοποίηση των επιπέδων σακχάρου, υποδηλώνοντας ότι οι μεταβολικές βελτιώσεις που οδηγούν σε ύφεση του προδιαβήτη ενδέχεται να έχουν μακροχρόνια προστατευτικά αποτελέσματα.
Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα αμφισβητούν τις μακροχρόνιες αντιλήψεις σχετικά με την πρόληψη, που περιστρέφονται γύρω από αλλαγές του τρόπου ζωής, όπως η απώλεια βάρους, η βελτίωση της διατροφής και η αύξηση της σωματικής δραστηριότητας. Προηγούμενες μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι αυτές οι προσπάθειες από μόνες τους δεν μειώνουν σημαντικά τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Η ουσιαστική μεταβολική αλλαγή -που αντικατοπτρίζεται στην ύφεση του προδιαβήτη- φαίνεται να είναι το κλειδί για τη μείωση των καρδιακών επιπλοκών.
«Αυτή η μελέτη αμφισβητεί μία από τις μεγαλύτερες παραδοχές της σύγχρονης προληπτικής ιατρικής», δήλωσε ο κύριος συγγραφέας της μελέτης, δρ. Andreas Birkenfeld, λέκτορας στο Τμήμα Διαβήτη του King’s College London και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Tuebingen. «Για χρόνια, λέγεται στα άτομα με προδιαβήτη ότι η απώλεια βάρους, η αύξηση της σωματικής άσκησης και η υγιεινή διατροφή θα τα προστατεύσουν από καρδιακές προσβολές και πρόωρο θάνατο. Αν και αυτές οι αλλαγές στον τρόπο ζωής είναι αναμφισβήτητα πολύτιμες, τα στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν ότι μειώνουν τις καρδιακές προσβολές ή τη θνησιμότητα. Αντίθετα, η ύφεση του προδιαβήτη συνδέεται με σαφή μείωση των θανατηφόρων καρδιακών επεισοδίων, της καρδιακής ανεπάρκειας και της θνησιμότητας απ’ όλες τις αιτίες».
Εάν υιοθετηθεί στην κλινική πρακτική, αυτή η αλλαγή θα μπορούσε να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι γιατροί αντιμετωπίζουν τις πρώιμες μεταβολικές παθήσεις και να προσφέρει μια ισχυρή νέα στρατηγική για την καταπολέμηση των καρδιαγγειακών επεισοδίων σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
Μια αυξανόμενη παγκόσμια πρόκληση
Δεκαετίες δεδομένων αποκαλύπτουν μακροπρόθεσμα οφέλη
Μια αλλαγή στη στρατηγική θεραπείας του προδιαβήτηΣυνολικά, οι νέες γνώσεις σηματοδοτούν μια πιθανή καμπή στην πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων και ενδέχεται να αναδιαμορφώσουν τις κλινικές κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση του προδιαβήτη.
Ένας πιθανός νέος πυλώνας πρόληψης των καρδιακών παθήσεωνΣύμφωνα με τον δρ. Birkenfeld, οι επιπτώσεις είναι ευρείες. «Τα ευρήματα σημαίνουν ότι η ύφεση του προδιαβήτη θα μπορούσε να καθιερωθεί — παράλληλα με τη μείωση της αρτηριακής πίεσης, της χοληστερόλης και τη διακοπή του καπνίσματος — ως το τέταρτο σημαντικό εργαλείο πρωτογενούς πρόληψης, που πραγματικά προλαμβάνει τις καρδιακές προσβολές και τους θανάτους».
