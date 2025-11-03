Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Νέοι σε κρίση - Γιατί η ψυχική υγεία των Ελλήνων κλονίζεται
Ποιος είναι ο ρόλος των social media σε αυτό το φαινόμενο; Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την άνοδο των διατροφικών διαταραχών, αλλά και των μαθησιακών δυσκολιών; Με τη βοήθεια των ειδικών εξετάζουμε τους λόγους που τα προβλήματα ψυχικής υγείας σήμερα σημειώνουν ανοδική πορεία
* Για το θέμα μιλούν η κυρία Ιωάννα Δημητριάδου, Ψυχολόγος, Ειδική Παιδαγωγός, PgD, Εξειδικευμένη στη ΔΕΠΥ, στη Δυσλεξία και στις Μαθησιακές Διαταραχές, η κυρία Έφη Λιακοπούλου, Ψυχολόγος, Επιστημονικά υπεύθυνη του Κέντρου Ημέρας Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής «ΕλπιΖώ» Αθήνας και ο Εμμανουήλ Τσαλαμανιός, Διευθυντής Ψυχιατρικής Κλινικής Παιδιών και Εφήβων Ασκληπιείου Βούλας, Πρόεδρος Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος
Η διαφύλαξη της ψυχικής υγείας είναι, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις υγείας που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη. Οι δυσκολίες αγγίζουν ιδιαίτερα παιδιά και εφήβους, με σαφή αυξητική τάση μετά την πανδημία και την κοινωνική απομόνωση. Στην Ελλάδα σήμερα ένα στα έξι παιδιά και εφήβους αντιμετωπίζει πρόβλημα ψυχικής υγείας που απαιτεί ειδικό επαγγελματία, με τις συνέπειες να επεκτείνονται σε μονοπάτια όπως αυτό των διατροφικών διαταραχών.
Περίπου το 22% των πολιτών της χώρας μας αντιμετωπίζει κάποια ψυχική διαταραχή. Περιγράφοντας την κατάσταση ειδικά για τα παιδιά και τους εφήβους, ο Διευθυντής Ψυχιατρικής Κλινικής Παιδιών και Εφήβων Ασκληπιείου Βούλας Εμμανουήλ Τσαλαμανιός αναφέρει τα αποτελέσματα έρευνας της Πρωτοβουλίας για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» – τονίζοντας βέβαια ότι μία από τις διαχρονικές ελλείψεις στη χώρα μας είναι η απουσία πανελλαδικής επιδημιολογικής μελέτης για θέματα ψυχικής υγείας.
