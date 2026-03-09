Οι επιπτώσεις του πολέμου στον τουρισμό: Όλα θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια της σύγκρουσης
Οι επιπτώσεις του πολέμου στον τουρισμό: Όλα θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια της σύγκρουσης
Παρά τις δυσκολίες, ο ελληνικός τουρισμός έχει αποδείξει διαχρονικά την ανθεκτικότητά του, χάρη στην ευελιξία των επιχειρήσεων, στη διαφοροποίηση των αγορών και τη σταθερή διεθνή ελκυστικότητα της χώρας
Στάση αναμονής, παρακολούθηση των εξελίξεων μέρα με τη μέρα και προσπάθεια να κρατηθούν χαμηλά οι τόνοι σε μια δύσκολη - για μία ακόμη φορά τα τελευταία χρόνια - συγκυρία για τον κλάδο που ούτως ή άλλως διεθνώς είναι ιδιαίτερα ευάλωτος στις γεωπολιτικές αναταράξεις.
Αυτό είναι το κλίμα στους κόλπους του ελληνικού τουρισμού, εν μέσω της προετοιμασίας για τη θερινή σεζόν του 2026, που είχε ξεκινήσει με θετικούς οιωνούς, όπως είχε διαφανεί από τις προκρατήσεις αλλά και τον προγραμματισμό των αεροπορικών εταιρειών, παραπέμποντας γενικότερα σε περαιτέρω άνοδο για φέτος από 3% ως 5%.
Kι ενώ ο γεωπολιτικός παράγοντας αναδεικνύεται και μάλιστα με ιδιαίτερη ένταση ξανά, ο προβληματισμός στον τουρισμό, εντός αλλά και εκτός Ελλάδος, είναι δεδομένος, με τους τουριστικούς φορείς να τονίζουν προς κάθε κατεύθυνση ότι ακόμη είναι νωρίς για εκτιμήσεις. Οι ίδιοι εστιάζουν στον Νο 1 παράγοντα που θα καθορίσει τις επιπτώσεις για τον τουρισμό όχι μόνο εντός αλλά και εκτός ελληνικών συνόρων γενικότερα και δεν είναι άλλος από το πόσο τελικά θα διαρκέσει η ένταση στη Μέση Ανατολή. Πέραν των άμεσων λειτουργικών αναταράξεων με το κλείσιμο εναέριων χώρων, τις χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων και την κλονισμένη ταξιδιωτική εμπιστοσύνη που ενδέχεται να επηρεάσει τις κρατήσεις ακόμη και μετά την αποκλιμάκωση, η διάρκεια των γεωπολιτικών αναταράξεων είναι ο πλέον καθοριστικός παράγοντας ώστε να αποφευχθεί ένα ντόμινο επιπτώσεων σε όλους τους κλάδους – και όχι μόνο στα ταξίδια.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Αυτό είναι το κλίμα στους κόλπους του ελληνικού τουρισμού, εν μέσω της προετοιμασίας για τη θερινή σεζόν του 2026, που είχε ξεκινήσει με θετικούς οιωνούς, όπως είχε διαφανεί από τις προκρατήσεις αλλά και τον προγραμματισμό των αεροπορικών εταιρειών, παραπέμποντας γενικότερα σε περαιτέρω άνοδο για φέτος από 3% ως 5%.
Kι ενώ ο γεωπολιτικός παράγοντας αναδεικνύεται και μάλιστα με ιδιαίτερη ένταση ξανά, ο προβληματισμός στον τουρισμό, εντός αλλά και εκτός Ελλάδος, είναι δεδομένος, με τους τουριστικούς φορείς να τονίζουν προς κάθε κατεύθυνση ότι ακόμη είναι νωρίς για εκτιμήσεις. Οι ίδιοι εστιάζουν στον Νο 1 παράγοντα που θα καθορίσει τις επιπτώσεις για τον τουρισμό όχι μόνο εντός αλλά και εκτός ελληνικών συνόρων γενικότερα και δεν είναι άλλος από το πόσο τελικά θα διαρκέσει η ένταση στη Μέση Ανατολή. Πέραν των άμεσων λειτουργικών αναταράξεων με το κλείσιμο εναέριων χώρων, τις χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων και την κλονισμένη ταξιδιωτική εμπιστοσύνη που ενδέχεται να επηρεάσει τις κρατήσεις ακόμη και μετά την αποκλιμάκωση, η διάρκεια των γεωπολιτικών αναταράξεων είναι ο πλέον καθοριστικός παράγοντας ώστε να αποφευχθεί ένα ντόμινο επιπτώσεων σε όλους τους κλάδους – και όχι μόνο στα ταξίδια.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα