Σε αναταραχή οι παγκόσμιες αγορές: Το πετρέλαιο πλησίασε τα $120, μεγάλες απώλειες στα ασιατικά χρηματιστήρια

Στα υψηλότερα επίπεδα από το 2020 το αργό πετρέλαιο - Ο βασικός δείκτης μετοχών της Ασίας υποχώρησε έως και 5,6%, με τις αγορές της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας να καταγράφουν τις μεγαλύτερες απώλειες - Ενίσχυση του δολαρίου, εκτινάχθηκαν οι αποδόσεις των ομολόγων