Σε αναταραχή οι παγκόσμιες αγορές: Το πετρέλαιο πλησίασε τα $120, μεγάλες απώλειες στα ασιατικά χρηματιστήρια
Στα υψηλότερα επίπεδα από το 2020 το αργό πετρέλαιο - Ο βασικός δείκτης μετοχών της Ασίας υποχώρησε έως και 5,6%, με τις αγορές της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας να καταγράφουν τις μεγαλύτερες απώλειες - Ενίσχυση του δολαρίου, εκτινάχθηκαν οι αποδόσεις των ομολόγων
Η απότομη άνοδος του πετρελαίου και η κλιμάκωση του πολέμου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και το Ιράν προκαλούν ισχυρούς κραδασμούς στις παγκόσμιες αγορές. Με το Brent να πλησιάζει νωρίτερα τα 120 δολάρια το βαρέλι και τα Στενά του Ορμούζ ουσιαστικά κλειστά, επενδυτές και κυβερνήσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα ενεργειακής και πληθωριστικής πίεσης.
Η τιμή το αμερικανικού αργού WTI έφτασε να αυξάνεται κατά 30% κι αυτή του Brent κατά 27%, και με τις δυο ποικιλίες αναφοράς να ξεπερνούν πλέον τα 116 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι αγορές έχουν καταληφθεί από πανικό μπροστά στη συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το de facto κλείσιμο του στενού του Ορμούζ.
Οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές κατέγραψαν ισχυρές απώλειες, το δολάριο ενισχύθηκε, ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων αυξήθηκαν, σε ένα σκηνικό έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας που θυμίζει τις πιο ταραχώδεις περιόδους των τελευταίων ετών.
Το Brent σημείωσε άνοδο έως και 29%, φτάνοντας τα 119,50 δολάρια το βαρέλι — το μεγαλύτερο ενδοσυνεδριακό άλμα από το 2020 — ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate ενισχύθηκε έως και 31%. Η εκτίναξη αυτή προστέθηκε στη θεαματική άνοδο της προηγούμενης εβδομάδας, όταν οι τιμές είχαν ήδη αυξηθεί περίπου 28%.
Η βασική αιτία είναι η σχεδόν πλήρης διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, έναν θαλάσσιο διάδρομο από τον οποίο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Ταυτόχρονα, αρκετές χώρες της Μέσης Ανατολής άρχισαν να περιορίζουν την παραγωγή τους καθώς οι αποθήκες γεμίζουν και οι εξαγωγές δυσκολεύονται.
Η έκρηξη των τιμών του πετρελαίου
