Ίος: Ένα μαγικό «ταξίδι» στην εποχή των χίπις αλλά και στα... ξέφρενα πάρτι του σήμερα - Εντυπωσιακό ντοκιμαντέρ

Βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, η μίνι σειρά “We Own This City” ξετυλίγει την υπόθεση μιας μονάδας αστυνομικών της Βαλτιμόρης που μετατράπηκε σε ομάδα οργανωμένου εγκλήματος, και έρχεται από το Vodafone TV .

Το πρώτο ντοκιμαντέρ για τον μισό αιώνακαι των κατοίκων της ήρθε για να μας συνεπάρει. Το ντοκιμαντέρστηρίζεται σε μαρτυρίες ανθρώπων που έμεναν το τελευταίο μισό του 20ου αιώνα στις σπηλιές δημιουργώντας και ανθίζοντας το κίνημα τωνΞεβαμμένα ρούχα, μακριά μαλλιά, ξέφρεναΟ πιο περιγραφικός όρος της Ίου για πολλούς: το νησί του ξενυχτιού! Όρος που δεν αποτυπώνει, όμως, όλα τα πρόσωπά τηςΣε ένα οπτικοακουστικό αριστούργηματου νησιού του ατελείωτου πάρτι και της ικανότητάς του να ενώνει ανθρώπους τελείως διαφορετικών καταβολών κάνοντας τους να μοιράζονται το ίδιο όνειρο.Μουσική, ανεμελιά, λουλούδια και παιδιά. Πώς ξεκίνησαν όλα; Το «The Children Of An Endless Dream» documentary παρουσιάζει τη φιλοσοφία της Ίου μέσα από τις ιστορίες των ντόπιων αλλά και των «αιώνιων» επισκεπτών της: άνθρωποι που όχι απλά επέλεξαν την Ίο για τα καλοκαίρια τους αλλά αποφάσισαν να μείνουν εκεί για πάντα.μοιράζονται διαφορετικές ιστορίες για το ίδιο συναίσθημα: Για την ενέργεια αυτού του νησιού. Ένα ντοκιμαντέρ που δεν αγγίζει μόνο την πλούσια ιστορία ενός ιστορικού ελληνικού νησιού αλλά και τις έννοιες της ενότητας, της διαφορετικότητας καιΗ Ίος συνεχώς αλλάζει και μαςΤο μόνο που καταφέρνει να διατηρήσει είναι η παράδοση της: η ψυχαγωγία και η φιλοξενία. Δεν προσφέρει μόνο στιγμές ξέφρενου πάρτι αλλά Ξαναυπογράφει την διασκέδαση διατηρώντας έναν τοπικό χαρακτήρα με γεύσεις και μυρωδιές που δεν αλλάζουν ανά τους αιώνες. Παρόλο που υπήρξε το πρώτο νησί που όρισε την ψυχαγωγία στην Ελλάδα,. Το φαγητό, η φιλοξενία αλλά και η παράδοση είναι πυλώνες που δεν έχουν χάσει την σημασία τους ανά τις δεκαετίας. Μάλιστα, αναδιαμορφώνονται,Ένα έργο γεμάτο χρώματα, αρώματα και νοσταλγία σε σκηνοθεσία τουκαι σε σενάριο του. Την Διεύθυνση Παραγωγής ανέλαβε η. Διευθυντής φωτογραφίας ο, υπεύθυνος του Δημιουργικού τμήματος οενώ την παραγωγή στήριξε το Farout Hospitality Group. Βοηθός σκηνοθεσίας οΤο ντοκιμαντέρήδη έχει αποσπάσει αρκετά βραβεία μεταξύ των οποίων South Film and Arts Academy Festival 2022, New York International Film Awards NYIFA 2022, Indie Short Fest 2022.