Ιδέες για το κυριακάτικο τραπέζι: 15 λεμονάτες συνταγές με μοσχάρι, κοτόπουλο και ψάρι
Το Σαββατοκύριακο, και κυρίως την Κυριακή, βρίσκουμε την ευκαιρία να ετοιμάσουμε πιο «μπελαλίδικα» φαγητά, αφού έχουμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή μας.
Συνήθως, λοιπόν, επιλέγουμε συνταγές είτε στον φούρνο είτε στην κατσαρόλα, που απαιτούν περισσότερη ώρα μαγειρέματος, αλλά είναι ιδανικές για ένα τραπέζι με όλη την οικογένεια συγκεντρωμένη ή εάν περιμένουμε καλεσμένους. Συγκεντρώσαμε και σας προτείνουμε 15 λεμονάτες συνταγές, όχι μόνο με μοσχάρι, αλλά και με κοτόπουλο ή και ψάρι.
Όσο για το συνοδευτικό, σίγουρα σε ένα λεμονάτο φαγητό ταιριάζει απόλυτα με ρύζι. Εννοείται, όμως, ότι μπορείτε να επιλέξετε πατάτες ή έναν βελούδινο πουρέ.
Οι λεμονάτες συνταγές της Κυριακής
Λεμονάτο οσομπούκο
Αν θέλετε να ετοιμάσετε ένα απλό γεύμα για φίλους και οικογένεια, που να είναι άψογο σε γεύση και εμφάνιση, δοκιμάστε το υπέροχο αυτό οσομπούκο. Δείτε αναλυτικά τη συνταγή εδώ.
Κοτόπουλο με πατάτες, μέλι, σκόρδο και δεντρολίβανο
Η κλασική νοστιμιά του λεμονάτου κοτόπουλου με πατάτες στο φούρνο απογειώνεται με μερικές μικρές έξτρα πινελιές. Δείτε αναλυτικά τη συνταγή εδώ.
Μπιάνκο της Κέρκυρας
Παραδοσιακή απλή και νόστιμη συνταγή, ένα πιάτο που στην Κέρκυρα τιμούν στο καθημερινό τραπέζι καθώς και σε γιορτές που προβλέπουν ψαροφαγία. Δείτε αναλυτικά τη συνταγή εδώ.
