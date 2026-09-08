Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσίαση του αναδιπλούμενου iPhone: Το πρώτο μεγάλο στοίχημα του νέου CEO της Apple
Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσίαση του αναδιπλούμενου iPhone: Το πρώτο μεγάλο στοίχημα του νέου CEO της Apple
Η εταιρεία ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της, σε μια περίοδο που αναζητά την επόμενη μεγάλη καινοτομία μετά την εποχή του Τιμ Κουκ
Σε μια από τις σημαντικότερες παρουσιάσεις προϊόντων των τελευταίων ετών, η Apple αναμένεται να αποκαλύψει αύριο, Τετάρτη (9/9) το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone, σε μια κίνηση που μπορεί να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για τον τεχνολογικό κολοσσό.
Η νέα συσκευή, που φέρεται να βρίσκεται υπό ανάπτυξη με πιθανές ονομασίες όπως «iPhone Ultra» ή «iPhone Fold», αναμένεται να αποτελεί τη μεγαλύτερη σχεδιαστική αλλαγή στη σειρά iPhone από την πρώτη κυκλοφορία της.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες και τις διαρροές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η νέα συσκευή αναμένεται να έχει διαστάσεις αντίστοιχες με ένα διαβατήριο όταν είναι διπλωμένη, ενώ με το άνοιγμά της θα μετατρέπεται σε μια μεγαλύτερη οθόνη με αναλογία περίπου 4:3.
Η είσοδος της Apple στην κατηγορία των αναδιπλούμενων smartphones έρχεται αρκετά χρόνια μετά την εμφάνιση αντίστοιχων συσκευών από ανταγωνιστές, αλλά η εταιρεία ποντάρει στη δική της προσέγγιση: έναν συνδυασμό σχεδιασμού, λογισμικού και εμπειρίας χρήσης που θα μπορούσε να διαφοροποιήσει το προϊόν στην αγορά.
Ο 50χρονος Τέρνους, βετεράνος της εταιρείας και πρώην επικεφαλής του τμήματος hardware, καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να οδηγήσει την Apple σε μια νέα περίοδο καινοτομίας. Η εταιρεία αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις να παρουσιάσει το επόμενο μεγάλο προϊόν που θα έχει αντίστοιχη επιρροή με το iPhone, το iPad ή το Apple Watch.
Η νέα γενιά προϊόντων αναμένεται να δώσει έμφαση στις δυνατότητες AI, με αναβαθμίσεις που θα ενσωματωθούν τόσο στα λειτουργικά συστήματα όσο και στις συσκευές της εταιρείας.
Η νέα συσκευή, που φέρεται να βρίσκεται υπό ανάπτυξη με πιθανές ονομασίες όπως «iPhone Ultra» ή «iPhone Fold», αναμένεται να αποτελεί τη μεγαλύτερη σχεδιαστική αλλαγή στη σειρά iPhone από την πρώτη κυκλοφορία της.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες και τις διαρροές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η νέα συσκευή αναμένεται να έχει διαστάσεις αντίστοιχες με ένα διαβατήριο όταν είναι διπλωμένη, ενώ με το άνοιγμά της θα μετατρέπεται σε μια μεγαλύτερη οθόνη με αναλογία περίπου 4:3.
Η είσοδος της Apple στην κατηγορία των αναδιπλούμενων smartphones έρχεται αρκετά χρόνια μετά την εμφάνιση αντίστοιχων συσκευών από ανταγωνιστές, αλλά η εταιρεία ποντάρει στη δική της προσέγγιση: έναν συνδυασμό σχεδιασμού, λογισμικού και εμπειρίας χρήσης που θα μπορούσε να διαφοροποιήσει το προϊόν στην αγορά.
Το πρώτο μεγάλο τεστ για τον νέο CEOΗ παρουσίαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά την αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία της Apple, με τον Τζον Τέρνους να διαδέχεται τον Τιμ Κουκ έπειτα από 15 χρόνια μιας ιδιαίτερα επιτυχημένης θητείας στο τιμόνι της εταιρείας.
Ο 50χρονος Τέρνους, βετεράνος της εταιρείας και πρώην επικεφαλής του τμήματος hardware, καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να οδηγήσει την Apple σε μια νέα περίοδο καινοτομίας. Η εταιρεία αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις να παρουσιάσει το επόμενο μεγάλο προϊόν που θα έχει αντίστοιχη επιρροή με το iPhone, το iPad ή το Apple Watch.
Η πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης και της SiriΠαράλληλα με τη νέα συσκευή, η Apple βρίσκεται αντιμέτωπη με ερωτήματα για τη στρατηγική της στην τεχνητή νοημοσύνη. Όπως αναφέρουν μεγάλα τεχνολογικά μέσα, η καθυστέρηση στην αναβάθμιση της Siri έχει δημιουργήσει ανησυχίες ότι η εταιρεία κινείται πιο αργά από ανταγωνιστές της στον συγκεκριμένο τομέα.
Η νέα γενιά προϊόντων αναμένεται να δώσει έμφαση στις δυνατότητες AI, με αναβαθμίσεις που θα ενσωματωθούν τόσο στα λειτουργικά συστήματα όσο και στις συσκευές της εταιρείας.
Νέα προϊόντα για το σπίτι και τα wearablesΕκτός από το αναδιπλούμενο iPhone, η Apple αναμένεται να παρουσιάσει και νέες συσκευές για το «έξυπνο σπίτι». Ανάμεσά τους βρίσκεται μια νέα συσκευή με οθόνη και λειτουργίες έξυπνου ηχείου, η οποία θα μπορεί να λειτουργεί ως κεντρικό σημείο ελέγχου για όλες τις συνδεδεμένες συσκευές του σπιτιού, όπως φώτα, κάμερες και άλλες έξυπνες συσκευές.
Παράλληλα, αναμένονται ανανεώσεις για το Apple TV και το HomePod mini, με νέο εσωτερικό εξοπλισμό που θα υποστηρίζει τις βελτιωμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης.
Στον χώρο των wearables, η εταιρεία φέρεται να ετοιμάζει νέα μοντέλα AirPods και Apple Watch, συμπεριλαμβανομένων των Apple Watch Series 12 και Ultra 4. Οι νέες εκδόσεις αναμένεται να διαθέτουν ισχυρότερα chips και βελτιωμένες λειτουργίες υγείας και άσκησης, χωρίς μεγάλες αλλαγές στον εξωτερικό σχεδιασμό.
Τα νέα iPhone 18 Pro και η αλλαγή στις κυκλοφορίεςΗ Apple αναμένεται επίσης να παρουσιάσει τα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max, τα οποία θα αποτελέσουν τις κορυφαίες προτάσεις της σειράς. Τα νέα μοντέλα φέρεται να διαθέτουν τον επεξεργαστή A20, αναβαθμισμένες κάμερες, αλλαγές στο Dynamic Island και νέες χρωματικές επιλογές.
Ωστόσο, τα βασικά μοντέλα iPhone 18 και ο διάδοχος του iPhone Air πιθανότατα δεν θα παρουσιαστούν στην ίδια εκδήλωση.
Η Apple φέρεται να εξετάζει μια νέα στρατηγική κυκλοφοριών, χωρίζοντας τις παρουσιάσεις μεταξύ φθινοπώρου και άνοιξης, με ορισμένα μοντέλα να αναμένονται τον Μάρτιο.
Το μεγάλο ερώτημα, η τιμήΈνα από τα βασικά ζητήματα που θα απασχολήσουν τους καταναλωτές είναι η τιμολόγηση της νέας σειράς.
Η Apple έχει ήδη αυξήσει τις τιμές σε ορισμένα προϊόντα της, όπως iPad, Mac και συσκευές για το σπίτι, λόγω των αυξημένων πιέσεων στο κόστος εξαιτίας της παγκόσμιας ζήτησης για εξαρτήματα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.
Το iPhone είχε μέχρι σήμερα εξαιρεθεί από αυτές τις αυξήσεις, όμως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η σειρά iPhone 18 Pro ενδέχεται να κυκλοφορήσει με υψηλότερη τιμή από τα σημερινά μοντέλα.
Όλα τα βλέμματα πλέον στρέφονται στην αυριανή ημέρα.
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