Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσίαση του αναδιπλούμενου iPhone: Το πρώτο μεγάλο στοίχημα του νέου CEO της Apple

Η εταιρεία ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της, σε μια περίοδο που αναζητά την επόμενη μεγάλη καινοτομία μετά την εποχή του Τιμ Κουκ