Αλλαγές στο Messenger: Τι σημαίνει η κατάργηση των desktop εκδόσεων για τους χρήστες

Στροφή στη «συγκέντρωση» υπηρεσιών από την Meta - Αντιδρούν οι χρήστες - Τι ισχύει στην πραγματικότητα