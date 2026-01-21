Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Vodafone κατακτά την 1η θέση καλύτερου εργοδότη στην Ελλάδα, ενώ για 8η χρονιά αναγνωρίζεται ως Top Employer από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute.
«Έπεσε» το Yahoo Mail: Χωρίς πρόσβαση στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο χιλιάδες χρήστες
«Έπεσε» το Yahoo Mail: Χωρίς πρόσβαση στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο χιλιάδες χρήστες
Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει ότι οι ομάδες της διερευνούν ενεργά το θέμα και θα παρέχονται ενημερώσεις μόλις γίνουν διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες
Χωρίς πρόσβαση στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο και στα mail τους είναι χιλιάδες χρήστες του Yahoo, καθώς έχει παρατηρηθεί πρόβλημα στη συγκεκριμένη υπηρεσία.
Σύμφωνα με αναφορές χρηστών, το mail δεν λειτουργεί, με κάποια μικρά διαλείμματα επαναφοράς, χωρίς όμως το πρόβλημα να έχει λυθεί.
Πριν λίγο, η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«Γνωρίζουμε ότι ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στις υπηρεσίες και τους ιστότοπους της Yahoo. Οι ομάδες μας διερευνούν ενεργά το θέμα και θα παρέχονται ενημερώσεις μόλις γίνουν διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες».
Η πλατφόρμα σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά παρουσιάζει εκτεταμένη δυσλειτουργία, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η είσοδος στους λογαριασμούς email. Πολλοί χρήστες αναφέρουν ότι δεν μπορούν να συνδεθούν, να στείλουν ή να λάβουν μηνύματα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίζονταν σφάλματα κατά τη φόρτωση της υπηρεσίας.
Σύμφωνα με αναφορές χρηστών, το mail δεν λειτουργεί, με κάποια μικρά διαλείμματα επαναφοράς, χωρίς όμως το πρόβλημα να έχει λυθεί.
Πριν λίγο, η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«Γνωρίζουμε ότι ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στις υπηρεσίες και τους ιστότοπους της Yahoo. Οι ομάδες μας διερευνούν ενεργά το θέμα και θα παρέχονται ενημερώσεις μόλις γίνουν διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες».
We are aware that some users may be experiencing issues accessing Yahoo services and websites. Our teams are actively investigating, and updates will be provided as more information becomes available.— Yahoo Customer Care (@YahooCare) January 21, 2026
Η πλατφόρμα σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά παρουσιάζει εκτεταμένη δυσλειτουργία, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η είσοδος στους λογαριασμούς email. Πολλοί χρήστες αναφέρουν ότι δεν μπορούν να συνδεθούν, να στείλουν ή να λάβουν μηνύματα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίζονταν σφάλματα κατά τη φόρτωση της υπηρεσίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα