«Έπεσε» το Yahoo Mail: Χωρίς πρόσβαση στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο χιλιάδες χρήστες
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Yahoo Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει ότι  οι ομάδες της διερευνούν ενεργά το θέμα και θα παρέχονται ενημερώσεις μόλις γίνουν διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες

Χωρίς πρόσβαση στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο και στα mail τους είναι χιλιάδες χρήστες του Yahoo, καθώς έχει παρατηρηθεί πρόβλημα στη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Σύμφωνα με αναφορές χρηστών, το mail δεν λειτουργεί, με κάποια μικρά διαλείμματα επαναφοράς, χωρίς όμως το πρόβλημα να έχει λυθεί.

Πριν λίγο, η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Γνωρίζουμε ότι ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στις υπηρεσίες και τους ιστότοπους της Yahoo. Οι ομάδες μας διερευνούν ενεργά το θέμα και θα παρέχονται ενημερώσεις μόλις γίνουν διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες».


Η πλατφόρμα σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά παρουσιάζει εκτεταμένη δυσλειτουργία, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η είσοδος στους λογαριασμούς email. Πολλοί χρήστες αναφέρουν ότι δεν μπορούν να συνδεθούν, να στείλουν ή να λάβουν μηνύματα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίζονταν σφάλματα κατά τη φόρτωση της υπηρεσίας.
