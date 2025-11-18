Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Κακά μαντάτα από το αφεντικό της Google: Καμία εταιρεία δεν θα γλιτώσει αν σκάσει η φούσκα της Τεχνητής Νοημοσύνης
Την εκτίμηση ότι καμία εταιρεία δεν θα γλιτώσει αν σκάσει η φούσκα της Τεχνητής Νοημοσύνης διατύπωσε μιλώντας στο BBC ο διευθύνων σύμβουλος της Alphabet της μητρικής εταιρείας της Google, Σουντάρ Πιτσάι
Σύμφωνα με τον ίδιο αν και η αύξηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη ήταν μια «εξαιρετική στιγμή» υπάρχει κάποιος «παραλογισμός» στην «έκρηξη» του ΑΙ.
Ο Πιτσάι συνέκρινε την υπάρχουσα επενδυτική φρενίτιδα περί AI με τις υπερβολικές επενδύσεις στην αρχή της εποχής του διαδικτύου, τονίζοντας ότι παρά τις υπερβολές κανείς δεν αμφισβήτησε την τεράστια σημασία του Internet.
Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε και στις τεράστιες ενεργειακές απαιτήσεις που έχει η ανάπτυξη του AI εκτιμώντας ότι μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά την οικονομία, καθώς και να καθυστερήσουν τους στόχους κλιματικής ουδετερότητας της εταιρείας του.
Παρά τους εμφανείς κινδύνους όμως δεν απορρίπτει την τεχνολογία, χαρακτηρίζοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη ως την πιο βαθιά τεχνολογία που έχει αναπτύξει η ανθρωπότητα.
Ωστόσο ο Mr Google επισημαίνει ότι επαγγέλματα όπως αυτά των δασκάλων και των γιατρών θα συνεχίσουν μεν να υπάρχουν, αλλά μόνο για όσους μάθουν να αξιοποιούν στο έπακρο τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης.
