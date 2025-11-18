Κακά μαντάτα από το αφεντικό της Google: Καμία εταιρεία δεν θα γλιτώσει αν σκάσει η φούσκα της Τεχνητής Νοημοσύνης

Οι δηλώσεις Πιτσάι γίνονται εν μέσω ανησυχιών στη Silicon Valley για μια οικονομική φούσκα, καθώς η αξία των εταιρειών AI έχει εκτοξευθεί τους τελευταίους μήνες με τις εταιρείες να ξοδεύουν τεράστια ποσά σε αυτόν τον αναπτυσσόμενο κλάδο