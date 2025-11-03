Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Η OpenAI αγοράζει αποθηκευτικό χώρο από την Amazon με συμφωνία ύψους 38 δισ. δολαρίων
Η αμερικανική εταιρεία, δημιουργός του ChatGPT, συνεχίζει την τεράστια εκστρατεία εξαγοράς υπολογιστικής ισχύος και αποθηκευτικού χώρου
Η OpenAI υπέγραψε συμφωνία αξίας 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με την AWS, τη θυγατρική της Amazon στον τομέα των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud) για την απόκτηση πρόσθετης αναπτυξιακής ικανότητας στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.
Η αμερικανική εταιρεία, δημιουργός του ChatGPT, συνεχίζει την τεράστια εκστρατεία εξαγοράς υπολογιστικής ισχύος και αποθηκευτικού χώρου, τόσο από παρόχους cloud όπως η AWS όσο και από κατασκευαστές τσιπ, για να διασφαλίσει ότι θα παραμείνει ανταγωνιστική στην κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης.
