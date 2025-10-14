Η Google σχεδιάζει επένδυση 15 δισ. δολαρίων σε data center στην Ινδία

Η μητρική εταιρεία της Google
, Alphabet, ανακοίνωσε επένδυση ύψους 15 δισ. δολαρίων
για τη δημιουργία ενός κέντρου δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στο κρατίδιο Άντρα Πραντές
, στη νότια Ινδία. Το έργο θα υλοποιηθεί στην παραθαλάσσια πόλη Βισαχαπατνάμ και θα ενταχθεί στο παγκόσμιο δίκτυο κέντρων AI της Google σε 12 χώρες.
Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Google Cloud, Τόμας Κουριέν, πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση
που πραγματοποιεί η εταιρεία σε κέντρο τεχνητής νοημοσύνης εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Μιλώντας σε εκδήλωση στο Νέο Δελχί την Τρίτη, ο Κουριέν ανέφερε ότι η επένδυση θα ολοκληρωθεί σταδιακά μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.
Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει καλέσει τις αμερικανικές εταιρείες να δώσουν προτεραιότητα στις εγχώριες επενδύσεις. Παρ’ όλα αυτά, η Ινδία έχει εξελιχθεί σε σημαντικό κόμβο για την ανάπτυξη υποδομών δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης, χάρη στο χαμηλό κόστος δεδομένων και στη ραγδαία αύξηση του αριθμού χρηστών διαδικτύου.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Alphabet, Σουντάρ Πιτσάι, δήλωσε ότι η νέα εγκατάσταση «θα φέρει την κορυφαία τεχνολογία της εταιρείας σε επιχειρήσεις και χρήστες στην Ινδία, επιταχύνοντας την καινοτομία στην τεχνητή νοημοσύνη και ενισχύοντας την ανάπτυξη σε ολόκληρη τη χώρα».
Η κυβέρνηση του Άντρα Πραντές ανακοίνωσε ότι η επίσημη συμφωνία για την οριστικοποίηση του έργου θα υπογραφεί εντός της ημέρας. Ο υπουργός Τεχνολογίας του κρατιδίου, Νάρα Λοκές, έκανε λόγο για «ένα τεράστιο άλμα
προς το ψηφιακό μέλλον, την καινοτομία και τη διεθνή αναγνώριση της πολιτείας».
Σύμφωνα με το BBC, το έργο θα συνδυάζει υποδομές cloud και τεχνητής νοημοσύνης με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
και εκτεταμένο δίκτυο οπτικών ινών. Εντάσσεται επίσης στο σχέδιο της τοπικής κυβέρνησης να αναπτύξει ενεργειακή ικανότητα κέντρων δεδομένων 6 GW έως το 2029, σύμφωνα με το Bloomberg News.
Τα κέντρα δεδομένων αποτελούν φυσικές εγκαταστάσεις που στεγάζουν εξοπλισμό πληροφορικής και δικτύωσης για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διανομή δεδομένων. Περιλαμβάνουν διακομιστές, συστήματα αποθήκευσης και συσκευές δικτύου όπως δρομολογητές και firewalls, μαζί με τα απαραίτητα συστήματα ισχύος και ψύξης.
Στο Άντρα Πραντές, η κυβέρνηση προσφέρει επιδοτούμενη γη και ηλεκτρική ενέργεια προκειμένου να προσελκύσει διεθνείς επενδυτές.